Франция направляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атаки дронов

Франция отправит экспертов в Саудовскую Аравию для расследования атак дронов, поразивших два НПЗ компании Saudi Aramco в эти выходные, объявил в среду Елисейский дворец. Очевидно, что французская дипломатия хочет остановить агрессию Вашингтона против Ирана или хуситов.

Эммануэль Макрон "решительно осудил" эти нападения во вторник в телефонном разговоре с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, говорится в заявлении французского президентства, которое цитирует Reuters. "Он заверил наследного принца в солидарности с Саудовской Аравией и ее народом перед лицом этих нападений и подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе".

"Соединенные Штаты считают, что нападения на саудовские нефтяные объекты осуществлялись с юго-запада Ирана, заявили официальные лица США во вторник, при этом были использованы иранские крылатые ракеты, заявил во вторник AFP американский чиновник. По данным CBS, Саудовская Аравия имела противоракетную оборону на юге страны и не смогла справиться с нападением с севера. По словам официальных лиц США, ракета пересекла воздушное пространство Кувейта, и Вашингтон анализирует эти данные со своими союзниками, прежде чем официально обвинить Тегеран.

Иран отрицает какую-либо причастность. Его союзники в йеменском конфликте — хуситы, взяли на себя ответственность за эти атаки, заявив, что в налете участвовали десять беспилотников. Во вторник Эр-Риад попытался успокоить рынки, объявив, что добыча нефти в Саудовской Аравии должна вернуться к нормальной жизни к концу сентября.

В понедельник Дональд Трамп заявил, что не хочет конфликта с Ираном, но предупредил, что крылатые ракеты США в Персидском заливе находятся в готовности к запуску. В июне, после нападения на нефтяные танкеры в Оманском заливе и на американский беспилотник, президент США заявил, что в последний момент отменил удары по Ирану.

Мы знаем пример конфликта с ложью в качестве предлога для объявления войны. Это химическое оружие, якобы имевшееся у Саддама Хуссейна. Война с Ираком принесла миллионы погибших, тысячи исламистов убивают в Сирии и на других территориях, миллионы мигрантов переезжают в Европу, растут цены на нефть. В результате бонусом для США явились возросшие продажи оружия и развитие ВПК— драйвера американской экономики.

Очевидно, что французская дипломатия хочет предотвратить американскую агрессию против Ирана или хуситов.

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