Военный эксперт: Stratfor хочет показать Турции, какая "ерунда" С-400

В Stratfor не понимают, как работают ЗРК С-400, цель дискредитации этих комплексов в прессе — показать Турции, какую "ерунду" она купила, полагает эксперт Алексей Леонков.

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor назвала "слабые стороны" ЗРК С-400. По мнению ее аналитиков, "если батальон С-400 действует изолированно или не поддерживается другими средствами противовоздушной обороны (ПВО), то он, вероятно, не выдержит решительного натиска — это характерно для Ближнего Востока".

Также С-400 уязвимы для ракетных атак, особенно для низколетящих ракет. "С-300 и С-400 никогда не были предназначены для работы в качестве автономных систем и являются наиболее эффективными в составе широкой интегрированной системы ПВО", — заключают эксперты компании.

Как сказал "Правде.Ру" военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, комплекс С-400 — это комплекс дальнего радиуса действия, предназначенный для поражения "воздушно-командных пунктов, самолетов-разведчиков и самолетов тактической авиации, части баллистических и оперативно-тактических ракет". По словам эксперта, для работы по крылатым ракетам и ракетам малой дальности существуют комплексы ПВО, которые работают синхронно с этим комплексом, например, Панцирь-С1, Тор-М1.

При грамотном построении противовоздушной обороны комплексы С-400, а это, прежде всего, объектовые ПВО, прикрывающие области, не работают изолированно, отметил Алексей Леонков. "И если происходит массовый налет средств воздушного нападения (самолетов и ракет, крылатых ракет морского, воздушного базирования), то перечисленные комплексы в совокупности должны работать как единый организм", — сказал он.

По мнению Алесея Леонкова, статья в Stratfor направлена на дискредитацию Турции, которой хотят сказать, что приобретенные Анкарой С-400 - это "ерунда".

Эксперт сравнил показатели этой системы и американской Patriot. Время развертывания С-400 — до пяти минут, а Patriot, — до тридцати. С-400 стреляет в любом направлении за счет вертикального старта ракет, "то есть, ведет круговой обстрел и дает целеуказание по 72 целям, из которых 36 назначаются приоритетами". Результативность комплекса — одна ракета — одна цель. Дальность перехвата — 400 километров по радиусу и высоте.

Комплекс Patriot может вести обстрел только определенного сектора, на который направлены его ракеты и РЛС. Этот ЗРК может одновременно обстреливать до 8 целей, пуская ракеты с интервалом 3 секунды и " иногда двумя-тремя ракетами не справляется с некоторыми целями". Главный минус — малая дальность и высота перехвата цели — менее 20 и 7 километров от прикрываемого объекта соответственно.

Добавим, что нижний предел работы ЗРК Patriot — 60 метров. Летящие ниже цели американский комплекс пропускает. С-400 сбивает объекты на высоте пяти метров над землей.

"Поэтому, когда американцы говорят про уязвимости С-400, они не понимают, как работает наш комплекс", — сказал Алексей Леонокв. "Турция, купив дальний комплекс ПВО, отодвинет от своих границ угрозу на дальность применения зенитных ракет С-400. А товарищи из этого Stratfor говорят, что он, типа, ничего не сделает. Но, ребята, долетите вначале. Попробуйте. Пошлите туда 72 самолетика — вот, 72 и не долетят", — сделал вывод Алексей Леонков.

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