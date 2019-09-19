Эксперт призвал не верить в сказки о "подрыве" военного преимущества НАТО над Россией

Пентагон будет постоянно педалировать тему о подрыве военного преимущества над Россией, так как есть указание от политиков развивать военную промышленность за счет союзников по НАТО, считает американист Владимир Васильев.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд в своем заявлении, опубликованном на сайте Пентагона defense. gov, сказал, что военное преимущество НАТО над Россией "подорвано". Он призвал альянс работать над новой стратегией, представленной в мае. Об этом он говорил на совещании в Любляне, Словении 15 сентября. "Новая стратегия дает руководителям общее понимание проблем, стоящих перед НАТО. Затем они могут вернуться в свои страны и работать с политическими лидерами для осуществления конкретных оборонных инвестиций, которые служат их стране и дополняют потребности НАТО", — отметил Данфорд.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев, с приходом к власти Дональда Трампа, США стали перекладывать экономические издержки по обеспечению безопасности коллективного Запада на плечи партнеров по НАТО. В этой связи Вашингтон стал "развивать всевозможного рода теории о том, что НАТО проигрывает России по своей боеготовности". Смысл этих "абсолютно голословных утверждений" связан с попытками заставить союзников, в основном, Германию, Италию, Испанию, твердо следовать принципу двухпроцентного отчисления от ВВП на оборонные нужды, сказал Владимир Васильев.

По его словам, США хотели бы привлечь экономики крупных стран к проблеме финансовых вливаний в НАТО. "Поскольку эти страны, в особенности, та же Германия не очень спешат и не очень хотят выделять соответствующие суммы средств, то вот эта проблема о подрыве будет педалироваться и дальше", — отметил Владимир Васильев.

Речь также идет о насущных проблемах, связанных с перевооружением ВС США, продолжил он, так как, "несмотря на утвержденный военный бюджет Соединенных Штатов Америки в размере 716 миллиардов долларов на 2020 год, у американцев денег ни на что не хватает". Так, например, США пересмотрели условия военной помощи Украине, выделив в этом 2019 году не 250, а 140 миллионов долларов. На европейскую оборонную инициативу, "на которую они сейчас выделяют 6,5 миллиардов долларов в этом году, на будущий год, возможно, взнос будет уменьшен", сказал эксперт.

Союзники по НАТО, по его мнению, "будут этому сопротивляться", поскольку в данном случае рост их трат на военные нужды не будет ускорять экономический рост, так как они будут выделяться на поддержание или расширение военных контингентов или на приобретение новых систем вооружения американского производства.

Классический пример — это решение Польши закупать американские истребители F-35, сказал Владимир Васильев. "Это будет помощью европейских стран в развитии американской экономики. Кроме того, выход на 2% расходов — это не просто статический показатель. Это динамический показатель, потому что это означает, что как только страна выходит на 2% ВВП на военные расходы, она должна ежегодно увеличивать свои военные расходы по мере роста экономики. Если экономика растет, скажем, темпом 1-2-3%, понятно, что эти 2% должны все время сохраняться за счет количественного увеличения средств, выделяемых на нужды вооруженных сил", — резюмировал эксперт.

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