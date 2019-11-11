Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Редакция military.pravda.ru

Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии

Силовые структуры » Министерство обороны print

Подводник Александр Викторов считает, что австралийцы не обладают амбициями закупать американские АПЛ, а американцы нарушат этим международные конвенции.

"Худшим кошмаром" для России и Китая смогут стать поставки союзникам США атомных подводных лодок, рассказал в The National Interest обозреватель газеты Гарри Казианис. По мнению автора, если США предоставят Австралии и другим своим партнерам американские субмарины класса Virginia ( "Вирджиния"), то это усилит их военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет им сдерживать Китай в данной части мира. Россия в этом контексте в статье не упоминается.

В статье отмечается, что, благодаря обновлению подводного флота, Австралия будет иметь больше возможностей для патрулирования обширных территорий. "Австралийские подлодки этого класса будут работать в тесном сотрудничестве с американскими в водах Тихого и Индийского океанов", — указывается в материале.

Как сказал "Правде.Ру" бывший подводник, капитан-лейтенант запаса Александр Викторов, "американцы любят туман нагнать, не надо драматизировать ситуацию".

По его словам, у Австралии могут быть какие-то политические интересы в регионе, но Австралия никогда не была великой морской державой. Эксперт сомневается, что при небольшой плотности населения, и том географическом положении, что есть у Австралии, подобные амбиции — закупать американские АПЛ, для страны актуальны.

"Подводные лодки "Вирджиния" - многоцелевые, но они могут быть вооружены, в лучшем случае, торпедами и крылатыми ракетами, но не баллистическими ракетами. Да, действительно увеличивается радиус действия, но ради чего?" — сказал Алесандр Викторов.

"У меня такое ощущение, что это какой-то PR-ход, просто человек брякнул, не подумав: Австралия. Что, австралийские экипажи будут дежурить возле Камчатки? Это бред собачий", — добавил подводник.

Эксперт заметил, что Россия делает атомные подводные лодки для Индии и сдает их в аренду, а не продает.  "Это считается экспортом ядерных технологий. А какое юридическое основание есть для того, чтобы продавать Австралии — стране, которая не обладает ядерным оружием, атомные подводные лодки? Это может нарушать даже международные конвенции", — сказал Александр Викторов.

Читайте по теме: Российские военные могут одним ударом лишить США всех авианосцев

Эксперт пояснил, почему американцы дискредитируют "Посейдоны"

Новая американская подводная лодка South Dakota готова к первой миссии

Темы австралия сша и австралия александр викторов атомная подводная лодка
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Всего две недели "диванной" жизни могут серьезно навредить организму
Военные новости
Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии
Южная Америка
Причастны ли США к военному перевороту в Боливии
Новости Все >
Основателя "Белых касок" нашли мертвым в Стамбуле
Головин не сыграет с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщение Разина о здоровье актрисы
Американский хоккеист опасается за жизнь после слов о русских женщинах
Следователи назвали предварительную причину смерти контрактника
РФС дал футбольным судьям время исправить ситуацию
"Барабанщица" - премьера в Театре Российской армии
Мужчина незаметно смотрел футбол во время свидания с девушкой
Футболист Глушаков подал иск в суд на бывшую жену
Дзюба пообщался с болельщиками сборной России
Последние материалы
"Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош
Следователи назвали предварительную причину смерти контрактника
РФС дал футбольным судьям время исправить ситуацию
"Барабанщица" - премьера в Театре Российской армии
Мужчина незаметно смотрел футбол во время свидания с девушкой
Футболист Глушаков подал иск в суд на бывшую жену
Чиполлино вызвал страх у номенклатуры
Дзюба пообщался с болельщиками сборной России
В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей
В курганской школе в каше обнаружили червей
Популярное
Происшествия
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком

Историк Евгений Понасенков рассказал, что предупреждал руководителя Олега Соколова о его "ненормальности".

Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Любовь Степушова Причастны ли США к военному перевороту в Боливии Любовь Степушова Константин Кузнецов "Хороший человек из Освенцима" Ганс Мюнх — так ли он хорош Константин Кузнецов Василий Амирджанов Чиполлино вызвал страх у номенклатуры Василий Амирджанов
Комментарии
В курганской школе в каше обнаружили червей
В РФ предложили выдавать разрешение на рождение детей
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
В гибели неандертальцев виноваты эпидемии "человеческих" болезней
Жители России переходят с овощей на крупу из-за высоких цен
Жители России переходят с овощей на крупу из-за высоких цен
10 миллиардов рублей будет направлено на обучение предпенсионеров
Жители России переходят с овощей на крупу из-за высоких цен
Жители России переходят с овощей на крупу из-за высоких цен
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах её жизни
Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет
В играющей с моряками белухе в Антарктиде опознали "российского шпиона"
В ТОП-10 самых пьющих стран эксперты включили и Россию
Футболистам "Спартака" отказали в выдаче американских виз
Коллега назвал убийцу студентки из СПбГУ опасным человеком
Депутат Госдумы: рождаемости мешает интернет
Зеленский заявил, что первый спутник и вертолет изобрели украинцы
Есть ли в Одессе подполье?
Родные раненых Шамсутдиновым солдат отрицают дедовщину в части
Есть ли в Одессе подполье?
10 миллиардов рублей будет направлено на обучение предпенсионеров
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ