Эксперт: США не смогут продать атомную подводную лодку Австралии

Подводник Александр Викторов считает, что австралийцы не обладают амбициями закупать американские АПЛ, а американцы нарушат этим международные конвенции.

"Худшим кошмаром" для России и Китая смогут стать поставки союзникам США атомных подводных лодок, рассказал в The National Interest обозреватель газеты Гарри Казианис. По мнению автора, если США предоставят Австралии и другим своим партнерам американские субмарины класса Virginia ( "Вирджиния"), то это усилит их военную мощь в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поможет им сдерживать Китай в данной части мира. Россия в этом контексте в статье не упоминается.

В статье отмечается, что, благодаря обновлению подводного флота, Австралия будет иметь больше возможностей для патрулирования обширных территорий. "Австралийские подлодки этого класса будут работать в тесном сотрудничестве с американскими в водах Тихого и Индийского океанов", — указывается в материале.

Как сказал "Правде.Ру" бывший подводник, капитан-лейтенант запаса Александр Викторов, "американцы любят туман нагнать, не надо драматизировать ситуацию".

По его словам, у Австралии могут быть какие-то политические интересы в регионе, но Австралия никогда не была великой морской державой. Эксперт сомневается, что при небольшой плотности населения, и том географическом положении, что есть у Австралии, подобные амбиции — закупать американские АПЛ, для страны актуальны.

"Подводные лодки "Вирджиния" - многоцелевые, но они могут быть вооружены, в лучшем случае, торпедами и крылатыми ракетами, но не баллистическими ракетами. Да, действительно увеличивается радиус действия, но ради чего?" — сказал Алесандр Викторов.

"У меня такое ощущение, что это какой-то PR-ход, просто человек брякнул, не подумав: Австралия. Что, австралийские экипажи будут дежурить возле Камчатки? Это бред собачий", — добавил подводник.

Эксперт заметил, что Россия делает атомные подводные лодки для Индии и сдает их в аренду, а не продает. "Это считается экспортом ядерных технологий. А какое юридическое основание есть для того, чтобы продавать Австралии — стране, которая не обладает ядерным оружием, атомные подводные лодки? Это может нарушать даже международные конвенции", — сказал Александр Викторов.

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