Разведчица Вавилова: бдительность не должна перейти в мнительность

Об инциденте в канадском аэропорту на заре карьеры, о бдительности и о правилах разведчика рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой полковник Службы внешней разведки Российской Федерации в отставке, больше 20 лет проработавшая разведчиком-нелегалом Елена Станиславовна Вавилова.

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Инцидент в аэропорту

— Есть знаменитая израильская служба безопасности, которая проводят собеседования в аэропортах. Мне приходилось с ними общаться. Они психологи, действительно очень грамотно разговаривают. Я понимаю, что и в аэропортах других стран тоже знающие люди, да и в нашей службе безопасности. Однако приходилось ли вам общаться с израильскими службами безопасности, когда они спрашивали, сколько у вас детей в паспорте и куда вы летите?

— Нет, в Израиле мы не были, поэтому не могу поделиться опытом. Зато мы очень хорошо знаем, как ведут себя, например, пограничники в США. Это было одним из серьёзных испытаний для нас, начинающих разведчиков, когда мы впервые туда попали. Даже своим внешним видом они нагоняют страх на человека. Они очень сильные, большие, видные, очень устрашающе выглядят. Они сверхсерьёзные и у них очень проницательный взгляд. Я думаю, европейцы пугаются, когда попадают туда. У нас в первый раз, конечно, был внутренний страх перед ними. Они как будто бы давят на тебя своей персоной.

Здесь самое главное не растеряться, не поддаться невольному волнению. Для нас самое важное было быть спокойными.

Но был случай, когда пограничники отвели меня в отдельную комнату и задали дополнительные вопросы. Это было в Канаде. Инцидент был очень неприятным, потому что нашей задачей было избежать лишнего внимания. Как так получилось? Меня спросили, зачем я приехала, чем занимаюсь. У меня была легенда. Я сумела в неё вписаться.

Самым сложным было параллельно анализировать и пытаться понять, что же произошло. Подозревают меня или нет, что привлекло их — это, конечно, очень мучительная задача, но её нужно для себя решить.

Я ехала одна. Моего супруга не было со мной. Потом, конечно, я описала ему всю ситуацию в подробностях. Мы вместе обсуждали, что же могло послужить поводом для такого допроса. Потом мы пришли к выводу, что я была молодая девушка, которая въезжала в страну как иностранка. И они во мне, может быть, увидели потенциального мигранта — человека, который въедет, будет искать работу и попытается остаться.

Бдительность на грани

— Елена Станиславовна, нужно ли всё усложнять и во всём видеть подвох? Может быть, вы просто понравились кому-нибудь и с вами захотели поближе познакомиться?

— В том-то и дело, перебарщивать тоже опасно. Иногда нас спрашивают: а всем ли нелегалам удаётся работать долгие годы в чужой стране и нормально себя чувствовать? Ведь это определённый стресс и ежедневная внутренняя боязнь по самым разным поводам:

как бы чего не случилось непредвиденного,

правильно ли я себя веду,

не вызову ли я интереса местных спецслужб своими действиями.

Здесь очень важно логично всё объяснить. Но были случаи, когда люди нашей профессии просто не выдерживали этого стресса, у них развивалась мания преследования, то есть человеку постоянно казалось, что за ним следят, что за любым интересом к нему как к человеку обязательно что-то стоит.

Ему всегда кажется, что он под наблюдением. С таким чувством работать нельзя. Такие люди уезжали и заканчивали свою карьеру.

— Мне приходилось общаться с офицерами, которые воевали в Чечне, в Афганистане. И мне сказал Герой Российской Федерации, десантник, участник войны в Чечне: никогда нельзя терять бдительность. Если ты чуть-чуть расслабишься, то можешь потерять своих людей. И даже если тебе кажется, что этот кустик совсем не похож на боевиков, все равно нужно реагировать, как на некое препятствие. Расслабишься — потеряешь людей, поэтому расслабляться нельзя никогда. К вам это применимо?

— Для правильного восприятия действительности разведчику следует найти золотую середину:

с одной стороны, нужно быть бдительным,

с другой стороны, не нужно быть мнительным и видеть во всём подвох.

Это приходит с опытом. И естественно, чем больше человек общается, живёт и работает, тем он становится лучше в этом смысле. Но есть определенные правила, которые наши преподаватели, наставники нам передали. Расскажу об одном из них.

Если человек пытается познакомиться с нами, у нас в голове по этому поводу всегда загорается красная лампочка. Мы должны ответить себе на вопрос: а почему я стал этому человеку интересен?

В случае, если мы инициаторы знакомства, всё спокойно: мы сами хотим с этим человеком сойтись по той или иной причине. Но когда к нам проявляют определённый интерес, вот тогда мы должны анализировать ситуацию. Возможно, спецслужбы противника подсылают к вам специального человека, чтобы он вошёл в доверие и как-то вас спровоцировал или что-то из вас попытался вытянуть, или вы и вовсе уже под прицелом. Каждый раз, когда кто-то хотел с нами познакомиться, мы этот вопрос себе задавали. Дальше нужно смотреть на развитие отношений. Здесь знание психологии отношений и психологии человека очень важно. Для разведчиков это самое, наверное, основное, потому что нужно понять, что движет человеком, нет ли скачков, когда человек на одну тему с тобой разговаривал, а потом стал резко интересоваться чем-то другим.

Это тоже может быть показателем того, что здесь что-то нечисто. Все должно быть естественно. Опытный разведчик чувствует это.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова