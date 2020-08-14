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Автор Евгений Стриж

Для американской армии создают робота-мула

Силовые структуры

Армия США планирует до конца 2020 года заключить контракт на поставку беспилотного наземного мини-автомобиля, предназначенного для перевозки боеприпасов, воды и других предметов первой необходимости. Как отмечают военные, такая техника позволит солдатам нести существенно меньше снаряжения.

Вторая попытка: мы увидим новинку в 2021?

Попытка купить такую технику у армии США не первая: первоначально военные заключили контракт с "General Dynamics Land Systems" в ноябре 2019 года на сумму 162 млн. долларов. Однако производство малотоннажного транспорта для перевозки оборудования "S-MET" в итоге оказалось под огнем критики компании-конкурента, в результате чего военные контракт пересмотрели и расторгли.

В настоящее время проект, который и остался в документах как "S-MET", оказался в "чутких руках" компании "Textron". Представители компании утверждают: первые из 634 заказанных машин будут поставлены уже во втором квартале 2021 финансового года, а последняя попадет в руки военных к 2024 году.

Что умеет робот

Во время тестов прототипы роботов-мулов "S-MET" перевозили полезную нагрузку до 454 кг на 96 км на одной "зарядке". Они также вырабатывали один киловатт энергии при движении и три киловатта в неподвижном состоянии, чтобы солдаты могли перезаряжать батареи и другое оборудование.

"Ожидается, что робот будет "работать" с пехотой, так что максимальная его скорость — примерно 12-13 км/ч", — отметили инженеры.

Также большое внимание уделено шуму, который производит новинка: большая часть компонентов — электрические, так что демаскировка сведена к минимуму. В частности, генератор будет окружен специальной звукоизоляцией.

"Мы смогли продемонстрировать прототип — и получили много откликов солдат", — сказал в пресс-релизе Джонатан Боденхамер, менеджер по продуктам в "Appliqué" и "Large Unmanned Ground Systems".

Первоначально "S-MET" планировали покупать для из расчета "на роту", но позже чиновники решили: неплохо будет поставить новинку и для взводов, и для отделений.

Дальнейшее развитие: модули

Программа, которая связана с новинкой, называется так же "S-MET" и позволит в будущем расширить возможности модульной нагрузки (MMP) при использовании того же шасси. Также планируется создать системы, которые смогут противостоять воздушным угрозам — например, дронам (как раз в виде подключаемых модулей). И конечно, ожидается и увеличение срока работы "на одном заряде".

"Мы постараемся показать новинку солдатам, а затем опросить их, чтобы понять, какие именно модули они хотели бы видеть", — отмечают в пресс-релизе разработчики.

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Фото: thatsfarming.com

Темы армия сша военные технологии
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