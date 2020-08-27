Александр Перенджиев о предателе из РВСН: "непуганный идиот"

Выросло поколение "непуганных идиотов", которые полагают, что им за работу на иностранную разведку "ничего не будет", полагает военный политолог Александр Перенджиев.

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Украина развернула в России шпионскую сеть

В Барнауле задержан военнослужащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), который, по данным оперативной разработки, передавал секретные данные в Главное управление разведки министерства обороны Украины. По статье "Государственная измена" ему грозит до 20 лет колонии.

Между тем условия прохождения службы в российских вооруженных силах сегодня достойные — денежное довольствие, медицина, пенсия. Каждый молодой офицер понимает, что у него после службы будет свое жильё. Какая мотивация предавать Родину у офицера РВСН, тем более, обслуживая Украину? Какой смысл впутываться в шпионские игры, наивно полагая, что в ФСБ до него "руки не дотянуться"?

Выросло поколение "непуганных идиотов"

Как сказал "Правде.Ру" доцент кафедры политологии и социологии имени Г. В. Плеханова, член Экспертного совета общества "Офицеры России", кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, проблема не в материальном факторе, а в слабых местах конкретного индивидуума.

Человек попадает в неприятную ситуацию, а из нее — в зависимость, например, проиграл в карты, ему помогли оплатить долг и взяли обещание помочь. Или сняли неприятное видео на отдыхе, а потом говорят, что это видео мы выложим в интернет, или ты будешь делать то, что мы тебе скажем.

"Вербовщики не просто первого попавшего схватили. Они долго изучают людей, в том числе, через соцсети. Это только сейчас стали запрещать военнослужащим выкладывать в соцсети о себе информацию. А до этого ее было полно", — отметил Александр Перенджиев.

"В принципе, молодежь у нас — непуганые идиоты. Потому что раньше нас с детства приучали, как себя вести и жестко пресекали. А сейчас — свободы много. В школе можно на учителей кидаться, а это порождает атмосферу вседозволенности, типа кто мне что сделает", — сказал Александр Перенджиев.

Как сообщала "Правда.Ру" по решению Лефортовского суда Москвы до 6 сентября был арестован молодой журналист Иван Сафронов по делу о госизмене. Федеральная служба безопасности подозревает советника Дмитрия Рогозина в передаче секретных данных о о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.

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