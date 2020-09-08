Военный блогер Владлен Татарский: на Украине воюют русских против русских

Какую миссию должна нести русская воинская культура и как в военных конфликтах участвовал Советский Союз, рассказал ведущему "Правды.ру", политологу Игорю Шатрову военный блогер Владлен Татарский.

Читайте начало интервью:

Объединить русских

— Владлен, участники иностранных ЧВК присутствуют в поле общения с вами?

— Общались с американским пехотинцем, со спецназовцем ЦАХАЛ и с израильским пограничным спецназовцем. С украинским бойцом запрещенного "Азова" общались — это видео больше всего просмотров собрало.

— Но это же против принципов, наверное?

— Русский наемник есть сейчас объединяющий культурный код для всех русских, в том числе живущих за границей. Что может сейчас Россия предложить в культурном плане? Балет остается для очень узкого круга. Побеждает та нация, которая имеет больше. Например, раньше была идея — у нас верующие люди, православие. Когда мы шли в Сибирь, народы видели эту сильную культуру.

Идея социализма до определенного момента была популярна. А почему русская воинская культура, такая богатая, ушла на второй план? Русские живут по всему миру, их должно что-то объединить. У нас есть русская воинская культура, помимо языка.

Почему я это говорю? Ты спросил, как мы общались с "азовцем". Да потому что все добробаты на Украине были созданы на востоке, все командиры оттуда. На Западной Украине всех пассионариев выкосили в 1940-50-е годы.

Это война русских против русских.

Батальон "Азов" харьковский. "Правый сектор" из Днепропетровской области, а не изо Львовской области. То есть русскоязычные регионы, которых обманули. Это одна из разновидностей гражданской войны в России. Что нас объединит? Что Россия может предложить пассионарной части?

— То есть ты хочешь восстановить утерянное?

— Народы, которые населяют Россию, почти все воинственные:

калмыки,

чеченцы,

осетины,

тувинцы,

буряты,

татары.

Помимо этнических русских. Русская воинская культура реально объединяет. Наш эмигрант в Германии включает телевизор и видит, что где-то в Африке, на Ближнем Востоке катится русская техника с ребятами, они одерживают победы. И он понимает, что он русский, он выходит во двор, смотрит на немцев, которые боятся драться, потому что это противозаконно. И понимает, что он что-то потерял, когда уехал из России.

— Европу, наверное, мы не изменим. Она уже из-за своей дряхлости сама себя уничтожает постоянными расширениями свободы.

— На Украине был подъем в 2014 году, люди пошли в добробаты. А теперь они видят, что их оппоненты на Донбассе уже побывали в Сирии, Ливии, проводят имперскую политику. А они сидят на хуторе своем, и сейчас им американцы дадут шанс реализоваться в Белоруссии. Уверен, что они там уже есть.

Белоруссия больше всех дала добровольцев на Украине — в добробатах и на нашей стороне. У меня в отряде было пять человек.

Кстати, при анализе ситуации в Белоруссии почему-то упускают именно этот фактор. Белоруссия имела больше всего военно-патриотических и черных копателей, страйкболистов. Люди хотели движухи. Она сейчас начнется.

Война без солдат

— Мы поддерживали в советские годы национально-освободительные движения в Африке. Наши военные специалисты были на 30 войнах, где мы формально не участвовали как государство.

— Самая масштабная война была в Анголе и между Эфиопией и Сомали (война за Огаден). Я имею в виду самые масштабные потери среди военных советников (там были только они). Хотя в войне Сомали и Эфиопии вставал вопрос о том, что надо вводить войска. Но это уже вмешательство в дела третьих государств, советские солдаты опять же. И тогда нас выручили кубинцы — у них, вероятно, были свои интересы. 25 тысяч кубинцев участвовало в Огадене. В Анголе они нас тоже выручили.

Во Вьетнаме у нас были специалисты по ПВО, связисты, летчики. Потому что учить вьетнамцев войне в джунглях как минимум странно. Наши везде консультировали: в Мозамбике, Лаосе, Египте.

Но именно в боях наши солдаты не участвовали.

А вот в Афганистан уже кубинцы не поехали — нет у них интереса. А там была кровопролитная война, надо было вводить срочников. Сейчас, слава Богу, Россия научилась: ограниченный контингент — батальон наемников, сколько-то специалистов, вооружили местных старым оружием и воюйте, сколько хотите.

— В Советском Союзе во главе угла была идеология, мы поддерживали именно освободительные движения. А сейчас наши войны на какой идеологической базе?

— У нас должна быть наша идеология русская — это защита русских интересов. В том числе экономических, да. Кому-то капитализм не нравится, кто-то хочет вернуться в социализм. Но мы не можем отмотать время назад.

Сейчас у нас капитализм, крупные российские компании имеют какие-то интересы. Соответственно, это и есть интересы России. Конкретно сейчас нужны ЧВК для защиты российских частных бизнес-компаний за рубежом. Потом туда же, возможно, придет российская культура, там будут жить русские люди, носители русской культуры. Там появятся инженеры, врачи. Появятся солдаты, которых боится весь мир, которые штурмовали Пальмиру, Дайр-эз-Заур. Конечно, к ним будет уважение.

Немного терминологии

— Что такое "прожарка"?

— "Прожаркой" мы называем очень серьезный бой, в котором ты как будто побывал на раскаленных углях. Это был твой знаковый бой.

Человек может участвовать во многих конфликтах, но в "прожарках" не побывать.

Иногда человек говорит: "Я участник контртеррористической операции в Чечне". Но кто-то лазил по горам, искал натыкался на группы, когда живы были Басаев, Хаттаб, и с ними вступал в бой. А другой просто охранял аэропорт. И у него тоже ветеранские корочки. Тут нужно конкретизировать.

— Чем "солдаты удачи" отличаются от профессиональных военных?

— Разделим военных и профессиональных армейцев. Военные воют. А армеец знает, как оформить документы, какой температурный режим в казарме. Большая часть армии, к сожалению, озабочена этим. И военным там скучно. Потому что армейская система в обычной части сводится к несению службы:

караулы,

наряды,

рутина.

Такая же работа, как и всякая другая.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовила Марина Севастьянова