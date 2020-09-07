Военный эксперт об имитации воздушных ударов по России: "Критиковать недостаточно".

На Российскую Федерацию оказывается очень опасное давление имитацией воздушных ударов с территории Украины, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

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Шойгу предупреждает

Авиация стран НАТО совершает регулярные полеты с имитацией нанесения ракетных ударов по территории России, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Настораживает больше другое: если раньше с той или иной частотой, конечно, не так, как сейчас, несколько реже, была это в основном разведывательная авиация, то сейчас начались регулярные полеты и заходы с тренировкой, имитацией нанесения ракетных ударов, в том числе с применением большого количества самолетов", — сказал Шойгу.

Как сказал "Правде.Ру" глава Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, эпоха разведывательных полетов с нарушением воздушной и морской границы уходит в прошлое.

Сегодня в НАТО разрабатывают учения, в ходе которых самолеты уровня стратегической авиации, которые несут довольно серьезное вооружение — с ядерными боеголовками, имитируют нанесение ударов, не нарушая границы. отметил эксперт.

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По его словам, это говорит о том, что возросла активность с легендой учений, направленных против Российской Федерации, в которых готовят не только военнослужащих, но и население, в том числе Украины.

"Все это серьезно осложняет обстановку и требует адекватных действий с нашей стороны, а именно — развертывания дополнительных подразделений, соединений, которые могли бы локализовать подобного рода угрозу. Мы реагируем поднятием в воздух своих сил, которые показывают нашу готовность и заставляют стратегические бомбардировщики НАТО уходить восвояси", — сказал Андрей Кошкин.

Критиковать недостаточно

Эксперт сожалеет, что накал противостояния не снижается, об этом говорят и события в Белоруссии, где технологии "цветных революций" приспосабливаются под местную ситуацию, и провокация с Алексеем Навальным, продолжил военный эксперт.

Это, по его словам, в комплексе очень опасное давление на Российскую Федерацию. Но для того, чтобы симметрично отвечать, для этого надо иметь ресурсы, мастерство, непреодолимое желание, мобильность, целеустремленность. Порою, не всегда это у нас получается скоординировано, отметил он.

"Но по Ирану не прошло голосование в СБ ООН — Соединенные Штаты потерпели фиаско. Мне кажется, довольно серьезное было заявление по Навальному, когда Германия объявила о том, что он отравлен. Пожалуйста, сейчас запрос туда пошел. Но только критиковать, конечно, недостаточно", — отметил эксперт. "Нам надо больше и лучше работать каждому на своем месте", — сказал Андрей Кошкин.

Три бомбардировщика B-52Н ВВС США вылетели с базы в Великобритании 4 сентября 2020 года. После того, как они вошли в воздушное пространство Украины, они повернули на юго восток и пролетели вдоль побережья Азовского моря до Геническа. Самая северо-восточная оконечность маршрута проходила к югу от города Мелитополя, примерно в 120 км от границ с ДНР. Украинские истребители Су-27 сопровождали американские бомбардировщики.

Кроме того, в то время в этом районе действовали несколько американских самолетов воздушной разведки (ISR), а также самолет радиоконтроля из Соединенного Королевства.

По сообщению Минобороны РФ, четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 дежурных частей ПВО Южного военного округа поднялись в воздух для перехвата самолетов ВВС США над Черным и Азовским морями "с целью для предотвращения их несанкционированного вторжения в воздушное пространство России".

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