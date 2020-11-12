Эксперт рассказал, как Путин повысит живучесть управления ядерной триадой РФ

Владимир Путин принял решение о создании дополнительной системы управления ядерными силами России, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

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Чем вызвана тревога президента

В среду на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара.

В комментарии для "Правды.Ру" военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что в России есть Центр управления обороной государства, расположенный на Фрунзенской набережной в Москве, он же обеспечивает и управление ядерной триадой.

"Этот центр гарантированно доведет команду от президента, министра обороны, начальника Генштаба в необходимый момент до исполнителей, вплоть до пусковой установки, затерявшейся где-нибудь в Сибири", — отметил эксперт.

По его словам, обеспокоенность президента вызвана тем, что американцы собираются разместить в Европе ракеты средней дальности, а у них подлетное время, по сравнению со стратегическими ракетами, "в два раза короче".

Будет создан ещё один центр управления ядерными силами

Путин для сохранения гарантии на ответный удар принял решение о создании "дополнительной параллельной системы управления ядерными силами". Эксперт уклонился от ответа, где эта "параллельная" система будет располагаться.

Виктор Литовкин напомнил, что управление стратегическими ядерными силами — это не только доведение команды от президента до пусковой установки. Это еще и возможность обнаружить пуск чужой ракеты по нашей территории, и защита системы от кибервзлома.

"Поэтому промедление невозможно, и в работе нужно опираться на искусственный интеллект и высокотехнологические электронно-вычислительные машины. В этом сложность, и это задача, которую мы решаем, и решаем очень успешно", — сказал Виктор Литовкин.

Национальный центр управления обороной (НЦУО) открыт в декабре 2014 года. Там работают эксперты Центра управления стратегическими ядерными силами, Центра боевого управления и Центра управления повседневной деятельностью Вооруженных сил. Все потоки информации, имеющие отношение к обороне страны, сводятся в НЦУО в единое русло. Это дает возможность в реальном времени знать обстановку во всех частях и подразделениях Вооруженных сил и управлять ею. Если вдруг пробьет время "Ч", все они обязаны быстро подготовить предложения для принятия решения руководством страны и армии.

США в 1019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). МИД России официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа.

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