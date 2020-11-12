Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, как Путин повысит живучесть управления ядерной триадой РФ

Владимир Путин принял решение о создании дополнительной системы управления ядерными силами России, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

"Секретная гора" в центре Сибири. Часть 3 ядерное оружие

Чем вызвана тревога президента

В среду на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара.

В комментарии для "Правды.Ру" военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин пояснил, что в России есть Центр управления обороной государства, расположенный на Фрунзенской набережной в Москве, он же обеспечивает и управление ядерной триадой.

"Этот центр гарантированно доведет команду от президента, министра обороны, начальника Генштаба в необходимый момент до исполнителей, вплоть до пусковой установки, затерявшейся где-нибудь в Сибири", — отметил эксперт.

По его словам, обеспокоенность президента вызвана тем, что американцы собираются разместить в Европе ракеты средней дальности, а у них подлетное время, по сравнению со стратегическими ракетами, "в два раза короче".

Будет создан ещё один центр управления ядерными силами

Путин для сохранения гарантии на ответный удар принял решение о создании "дополнительной параллельной системы управления ядерными силами". Эксперт уклонился от ответа, где эта "параллельная" система будет располагаться.

Виктор Литовкин напомнил, что управление стратегическими ядерными силами — это не только доведение команды от президента до пусковой установки. Это еще и возможность обнаружить пуск чужой ракеты по нашей территории, и защита системы от кибервзлома.

"Поэтому промедление невозможно, и в работе нужно опираться на искусственный интеллект и высокотехнологические электронно-вычислительные машины. В этом сложность, и это задача, которую мы решаем, и решаем очень успешно", — сказал Виктор Литовкин.

Национальный центр управления обороной (НЦУО) открыт в декабре 2014 года. Там работают эксперты Центра управления стратегическими ядерными силами, Центра боевого управления и Центра управления повседневной деятельностью Вооруженных сил. Все потоки информации, имеющие отношение к обороне страны, сводятся в НЦУО в единое русло. Это дает возможность в реальном времени знать обстановку во всех частях и подразделениях Вооруженных сил и управлять ею. Если вдруг пробьет время "Ч", все они обязаны быстро подготовить предложения для принятия решения руководством страны и армии.

США в 1019 году вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). МИД России официально подтвердил, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа.

Читайте по теме: О'Брайен: США развернут ракеты в Европе, чтобы противостоять России

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Авиа-армада США и НАТО учебно разбомбила Россию

 

Темы ядерная война ядерная триада виктор литовкин ракеты средней дальности
Новости Все >
Использование смартфона ночью ухудшает качество сна - Роскачество
Жена Петросяна высказалась о своих баснословных заработках
Эксперт одобрил предложение МВД о 17-летних водителях
В состав мужской сборной России будут включены восемь биатлонистов
В честь приезда Помпео в Грузии соберут митинг оппозиции
Археологи обнаружили в Турции гробницы римских правителей
Рон из "Гарри Поттера" придумал необычное имя для дочери
Акатьева первой из россиянок исполнила четверной и тройной аксель
Лавров о Белоруссии: "протесты сходят на нет"
В Иркутске полицейских осудят за гибель мужчины от электрошокера
Последние материалы
Россия вводит ответные санкции "по делу Навального"
Новый вид динозавров из-за ошибки палеонтологов считали акулами
У Жванецкого нашли недвижимость на полмиллиарда рублей
В Сети обсуждают "пивной животик" Леонардо Ди Каприо
Собянин предупредил москвичей об ограничениях в новогоднюю ночь
Центр Гамалеи создаст препарат с антителами от COVID-19
Не за Байдена, а против Трампа: как на самом деле голосовали американцы
Лера Кудрявцева рассказала, что лишилась ещё одного друга
В Израиле обнаружили крепость времён царя Давида
Звезда Comedy Woman: "В животе стоит металлическая сетка"
Популярное
Мир. Новости мира
Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО

Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг: все должны избавиться от ядерного оружия, кроме НАТО
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Мир. Новости мира
Байден рано объявил о победе - RealClearPolitics пересчитал голоса
Бывший СССР
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Российский шоу-бизнес
Шнурова осудили за стихи про Дзюбу, и он исправился
Кристина Важенина Как спасти ребенка от опасного контента Кристина Важенина Наталия Красовская Вакцина против паники Наталия Красовская Василий Амирджанов Религиозные деятели хотят запретить жениться по любви Василий Амирджанов
Комментарии
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Эксперт рассказал о последствиях закрытия торгпредств РФ в Литве и на Украине
Жители поселка под Смоленском обижены пустыми обещаниями губернатора
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
России надо вкладываться не в Белоруссию, а в Никарагуа
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?
Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским
Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы
Почему псевдорелигиозные секты оказываются привлекательны для людей
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников