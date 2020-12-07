Во Вьетнаме американцы скакали по французским граблям

Война США во Вьетнаме была не только крайне идеологизирована, но еще релиогизирована и регионолизирована. Американцы не только пошли по пути, от которого французы отказались еще за сто лет до этого, но и довели его до полного абсурда. Это позволило Северному Вьетнаму активно и крайне продуктивно внедрять своих людей во власть Южного. Обо всём этом и многом другом рассказал доктор исторических наук, заведующий кафедрой историей Дальнего Востока Санкт-Петербургского университета, профессор Владимир Колотов.

Читайте начало интервью:

Неудачная война во Вьетнаме научила США воевать чужими руками

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— Владимир Николаевич, была Корейская война в 50-е годы, и тут вот Вьетнам, американцы вляпались в тот же регион. Их можно как-то сравнивать?

Попалось как раз вот в этой же книге Макса Хейстингса о том, что во Вьетнаме погибло меньше американских военнослужащих, нежели во время этого конфликта в Корее. Так ли это?

— Надо посмотреть статистику — сколько американцев погибло в Корее. Не думаю, чтобы настолько много… Хотя интенсивность боев была достаточно серьезной и в том, и в другом случае. Вьетнамская война шла формально с 1964 по 1975 год.

Но реально американцы осели в Южном Вьетнаме еще с 1954 года. Почти сразу же после поражения при Дьенбьенфу и Женевских соглашений по Индокитаю, американцы приступили к выдавливанию французов из Южного Вьетнама.

Примерно год занял франко-американский конфликт за контроль над Сайгоном. Они поставили во главе режима в Южном Вьетнаме своего ставленника — вьетнамского католика Нго Динь Зьема. И, соответственно, началось американское вмешательство во вьетнамский конфликт.

Оно, конечно, было очень идеологизированным. Американцы пытались сделать такую картинку, что они спровоцировали переезд примерно от 700 000 до миллиона северо-вьетнамских католиков на юг.

Но эта PR-акция должна была показать, что люди выбирают свободный Южный Вьетнам и голосуют ногами против северо-вьетнамской коммунистической диктатуры. Они пытались таким образом собрать в кулак все силы для того, чтобы сделать крестовый поход на север и как бы освободить народ от безбожников-коммунистов.

Глупая идея жестокой войны

Но эта идея была не очень умная. Католицизм во Вьетнаме был тесным образом связан с колонизацией Вьетнама. Французы уже использовали местных католиков для борьбы против остального населения. Фактически они превратили колониальную войну в гражданскую. В Корее этого не было.

А во Вьетнаме у французов изначально были свои прокси. Когда французы напали на Вьетнам в 1858 году, у них был всего-навсего франко-испанский экспедиционный корпус численностью 3500 человек.

Они напали на десятимиллионную страну, далеко не последнюю по всем параметрам. Но там было 600 000 католиков, многие из которых воевали плечом к плечу с французами против своей же армии своей же страны. Соответственно, это, конечно, било по репутации католицизма во Вьетнаме.

Французы в конце концов уже в XX веке от использования католиков в каких-то политических раскладах стали отходить, потому что большинству вьетнамских католиков это было малоинтересно. И в общем-то никому это уже не было нужно.

Американцы — на французские грабли

Американцы опять вдохнули жизнь в это чучело, от которого французы отказались еще в XIX веке, потому что оттуда они уже выжали вообще весь ресурс. Для единения сил католиков северовьетнамским переселенцам в Южном Вьетнаме давали субсидии, чтобы они обустраивались на новом месте.

Вышибали эти деньги из слезливых бюргеров в Европе и Соединенных Штатах, которые несли свои денежки на это дело. Но только вместо единения сил получилось наоборот — произошел раскол режима.

Католики-южане ненавидели северян за то, что тем давали субсидии, а им не давали. И вся кадровая политика там была построена на дискриминации по религиозно-территориальному признаку. То есть — карьеру можно было сделать, только если вы являетесь фанатичным католиком, причем выходцем с северного или центрального Вьетнама.

Свои среди чужих

Это активно использовалось коммунистами в Южном Вьетнаме для внедрения своей агентуры в околоправительственные круги. Некоторые истории стали достоянием гласности, и вьетнамцы даже сняли многосерийный фильм про северовьетнамскую разведку, как они орудовали в Южном Вьетнаме.

Это можно рассматривать как некий аналог советского фильма "17 мгновений весны", только во вьетнамском случае был совершенно реальный человек. В конце концов американцы его разоблачили, арестовали, потом обменяли на сбитого летчика.

Северный Вьетнам использовал эти миграционные потоки с севера на юг, насыщал их своими людьми, которые за счет активной антикоммунистической риторики быстро делали карьеру в аппарате и становились приближенными нескольких южновьетнамских президентов.

Беседовал Игорь Буккер

К публикации подготовил Юрий Кондратьев