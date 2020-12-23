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Автор Инна Новикова

СВР: 100 лет побед нашей разведки

Силовые структуры

20 декабря 2020 года Службе внешней разведки Российской Федерации исполнилось 100 лет. Как начиналась и развивалась советская разведка? Какими успешными операциями может похвастаться? Почему Массад — тоже наше детище? Насколько серьезным был вклад советских разведчиков в нашу Великую Победу? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

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СВР — 100 лет "Совершенно секретно"

— Игорь, в разведке — сплошные секреты и тайны, что совершенно естественно. Но где находится Служба внешней разведки России, все-таки не секрет.

— Нет. С тех пор, как Служба внешней разведки стало самостоятельной структурой, ее штаб-квартира находится в Ясенево. Ее перенесли туда с Лубянки, когда она еще входила в состав КГБ СССР. Масштабы ее операций стали таковы, что понадобилось Первое Главное управление вывезти из центра Москвы.

За МКАДом около района Ясенево есть большой лесной массив. Поэтому на профессиональном сленге СВР называется "Лес". Любой, кто проезжает по Московской кольцевой автодороге, может увидеть комплекс современных зданий с прозрачными радио-шарами на крыше, это и есть штаб-квартира СВР.

— Расскажите подробней об истории нашей разведки, ее успешных операциях. Когда начались эти успехи? Почему они стали возможны?

— Успешные операции стали проводиться, собственно, с момента создания этой спецслужбы — с 1920 года. Затем в силу естественных причин поколение латышей на руководящих постах в разведке сменило поколение советских евреев.

Евреи советской разведки и разведка евреев

Первыми успешными операциями по ликвидации врагов государства за рубежом руководили как раз евреи. Многие из них были абсолютно самоучками, но внесли мощный эффективный вклад в создание и развитие советской внешней разведки.

Кстати говоря, когда образовался Израиль, этот проект очень сильно поддерживал Иосиф Виссарионович Сталин. В рамках большой дружбы с Израилем, которому надо было ставить свою разведывательную службу, по личному указанию Сталина многие генералы и офицеры — евреи из Четвертого Главного управления НКВД (это управление генерала Судоплатова, которое занималось как раз ликвидациями) были откомандированы в Израиль.

Они уехали туда вместе с семьями. Назад потом никто не вернулся, все там остались. Работу знаменитой израильской внешней разведки Моссад ставили именно эти специалисты советской разведки, ликвидаторы знаменитые.

Моссад получил громкую славу, потому что проводил по всему миру акции по похищению и ликвидации врагов еврейского государства. Это была школа сталинского НКВД. В самом Моссаде не любят об этом вспоминать.

Операции ликвидации и агенты-идеалисты

Ранее же, когда был пик борьбы между капиталистической и социалистической системами в 30-е годы, разведка НКВД провела ряд очень дерзких эффективных операций по похищению либо уничтожению врагов Советского Союза за рубежом.

Самая известная, конечно, операция "Утка" по ликвидации Троцкого, который представлял реальную угрозу, поскольку возглавлял влиятельные троцкистские круги, которые могли инспирировать вооруженный мятеж внутри СССР.

Кроме того был уничтожен целый ряд деятелей белой эмиграции, которые планировали теракты и убийства на территории Советской России, затем Советского Союза.

Наряду с этим наша разведка получила вот в 30-е годы массу ценных источников информации. Это были блестящие люди, идеологически мотивированные.

Практически вся наша ключевая агентура, которая была приобретена в 20-30-х годах за рубежом, состояла из идеалистов, которые хотели помогать Советскому Союзу не за деньги, а в силу своих внутренних политических убеждений.

Великий вклад в Великую Победу

Вклад разведки в Победу в Великой Отечественной войне был колоссален. Например, Британцы научились дешифровать немецкие коды. Держалось это в страшном секрете, но наша агентура все равно смогла получить доступ к этим расшифрованным шифротелеграммам.

Их фотографировали и передавали нашим резидентам. Так была получена, в частности, очень ценная информация о том, что немцы планировали крупное контрнаступление на Курской дуге.

Имея эти данные, мы смогли создать эшелонированную систему обороны, и когда мощный немецкий удар был нанесен, мы их измотали, потому что они увязли в нашей обороне, а затем наши погнали немцев назад.

Это стало возможным, прежде всего, благодаря тому, что мы знали заранее, где будет главный удар, насколько будут сильны немецкие части.

Эта информация стоила буквально победы Советского Союза в битве, о которой мы знаем по истории как Курская битва. И таких примеров много.

Редактор: Юрий Кондратьев
Темы свр моссад история советский союз игорь коротченко служба внешней разведки великая отечественная война
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