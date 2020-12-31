Военный эксперт: СССР распался из-за сепаратистского мятежа в Нагорном Карабахе

Какую роль Нагорный Карабах сыграл в судьбе Советского Союза, о каком уникальном российском оружии говорил Путин и в чем опасность новых методов холодной войны, рассказал главному редактору "Правды.Ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью:

Игорь Коротченко: новое оружие определяет возможности армии

Игорь Коротченко: кризис на Западе потребует выхода в виде войны

Конфликт в Нагорном Карабахе

— От зрителей много просьб прокомментировать итоги года для российской армии относительно ситуации в Нагорном Карабахе.

— Главное, как быстро мы начали миротворческую операцию: более сотни вылетов тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76. Перебросили миротворцев, обустроили их быт, наладили несение боевого дежурства. Это тоже показатель успешности. В Сирии планово работаем.

В целом итоги года для российской армии хорошие. За армию не стыдно — это очень тоже важно. Армия вернула к себе уважение.

Страна без армии не может существовать, особенно там, где существуют противоречия. А способом разрешения непреодолимых противоречий является война. Поэтому армия нам необходима, исходя из географии, из того, что могут быть материализованы угрозы не только снаружи, но и внутри страны. Мы помним сепаратистские мятежи на Северном Кавказе.

Распад Советского Союза начался с сепаратистского мятежа в Нагорном Карабахе.

— Первые беспорядки начались в Казахстане в 1986 году, в Алма-Ате.

— В 1986 году были националистические проявления. А карабахская проблема началась с требования пересмотреть территориальное деление внутри Советского Союза, передать часть одной союзной республики другой союзной республике. А по Конституции СССР это были самостоятельные государства, которые в 1922 году подписали Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Задолго до прибалтов карабахские сепаратисты запустили механизм развала Советского Союза.

Тем не менее боевые действия в Карабахе остановлены. Россия здесь сыграла важную роль. Другое дело, как дальше будут развиваться события. Мы наблюдаем с изумлением, когда Пашиняна пытаются свергать те, кто недавно его носили на руках.

Военная мощь России страхует нас от самых плохих сценариев — сценариев, где нас бы уничтожали, расчленяли, навязывали нам свою волю, как в Югославии в 1999 году.

Оружие будущего

— Президент рассказал про оружие, которого нет больше ни у кого в мире, есть только у нас, это гиперзвуковое оружие. Что же это за чудо такое?

— Это ракетные системы, которые совершают доставку боезарядов к цели в атмосфере. Здесь мы говорим про гиперзвук.

Ракета "Циркон" является гиперзвуковой.

Это ракета для кораблей Военно-морского флота России, которая позволяет поражать любые цели: морские, наземные, надводные.

Самое главное, что нет средств перехвата, то есть скорость "Циркона" настолько велика, что современные системы корабельной ПВО западных стран просто не могут ее уничтожить.

Другое гиперзвуковое оружие — это ракета авиационного базирования "Кинжал", носителем является МиГ-31.

И комплекс "Авангард" с ядерным боевым планирующим гиперзвуковым блоком.

Он осуществляет полет в атмосфере по непредсказуемой траектории, и заранее вычислить траекторию, перехватить его невозможно. Путин, говоря про гиперзвуковое оружие, имел в виду "Авангард".

— Говорилось ли о каких-то задачах на будущее?

— У нас пройдут учения масштабные стратегические в следующем году. Они будут знаменовать, насколько мы можем проводить операции глобального масштаба. У нас прошла недавно тренировка стратегических ядерных сил. Имитировался реальный ход боевых действий в случае ядерного конфликта.

Для чего нужны такие учения? Противник тоже за ними следит. Идет оценка ситуации, доклады. Пока мы будем способны в ответном ударе уничтожить вероятного противника, он никогда не начнет ядерную войну против нас. Поэтому это страховка.

Арктическое направление будет развиваться и усиливаться. В следующем году, очевидно, будет принята на вооружение зенитно-ракетная система С-500. Это система пятого поколения, которая способна обнаруживать и уничтожать любые типы целей, включая и находящиеся в ближнем космосе на высоте несколько сот километров над Землей.

Это тоже принципиальный поворот в военной доктрине, заявка России на то, когда американцы развернут свою ударную систему в космосе, мы сможем нанести им реальный ущерб в случае боевых действий.

К таким сценариям надо готовиться, потому что как только США получат возможность вывода оружия в космос с практической точки зрения, они незамедлительно начнут это делать. И никакие договоренности не будут на них действовать. Поэтому постоянная гонка вооружений. Проблема в том, что мы в этой гонке одни, а США и Европа консолидируют свои усилия.

Главная угроза таится изнутри. Сегодня главное оружие — это интернет, воздействие на мозги человека. Смена правительства может быть вместо военной агрессии решена "цветной революцией".

Сейчас будет ухудшаться жизненный уровень людей. COVID, экономика сбоит. Это будет приводить к нарастанию недовольства в обществе. Сценарии развития ситуации могут быть разными. Поэтому Госдума штампует в горячем режиме новый закон об иностранных агентах, закон об оскорблениях в интернете и так далее. Потому что нетрадиционные методы ведения войны будут использовать наши партнеры. Это значит:

разрушение внутренней стабильности,

хаотизация государства,

дискредитация органов государственной власти.

Главным ограничителем таких тенденций может стать социальная справедливость, чтобы граждане России верили в то, что государство справедливо. Готова ли власть к такой политике — большой вопрос.

В любом случае судьба страны в наших руках. И это ответственность коллективная.

С одной стороны, элиты отвечают за страну; с другой стороны, каждый из нас отвечает за будущее нашей страны, детей. 99% — это граждане, которые будут внутри страны жить, их дети и внуки будут жить, мы не уедем на Запад.