Эксперт: конфликт в Нагорном Карабахе – главное военно-политическое событие года

Что именно позволило Азербайджану выиграть войну в Нагорном Карабахе и как президентство Байдена может повлиять на положение России, рассказал главному редактору "Правды.ру” Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

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Неправильная тактика

— Какие вооружения закупал Азербайджан — не было большим секретом. И если бы военная разведка Армении, служба национальной безопасности анализировали изменения в техническом облике азербайджанской армии, они бы понимали, что война будет другой.

Армения готовилась к войне, грубо говоря, начала 90-х годов, к войне XX века. А Азербайджан создал армию XXI века: новую, технологически оснащенную, с огромным количеством беспилотников.

И самое главное, что армяне не учли, — изменение ментальности азербайджанцев. Азербайджанская армия реально обладала боевым духом и была мотивирована вести современную эффективную наступательную войну. В первые недели 1,5 тысячи дезертиров со стороны вооруженных сил Армении — это сообщил бывший начальник генштаба вооруженных сил Армении. К концу войны уже было 10 тысяч армянских дезертиров. А азербайджанцы гибнут, но наступают и ведут высокотехнологичную войну.

Конфликт в Нагорном Карабахе — главное военно-политическое событие года. Потому что за 44 дня Азербайджан решил проблемы, которые не решались 30 лет.

Мне кажется, даже армянские граждане должны понимать, что война все расставила по своим местам: одно государство оказалось эффективным, а второе — нет. И винить в этом надо не Пашиняна. Хотя он несет свою долю вины. Винить надо военное руководство Армении, которое дезориентировало политика, обещало быструю победу, обещало дойти до Баку. А в результате — полный военный разгром. Пашинян фактически подписал капитуляцию. И рассуждения, что там сирийские наемники, турецкий спецназ… Все решалось конкретно в боях: с одной стороны армяне, с другой — азербайджанцы. Они решали:

кто победит,

у кого лучше техника,

у кого сильнее моральный боевой дух,

кто более эффективен.

Особенно показательны бои за стратегически важный город Шуша. В боевых действиях участвовали со стороны Азербайджана подразделения спецназа. Они по горам через леса, через снега пронесли оружие, которое может человек пронести на себе, дальше подошли к городу Шуша, и там уличные бои — кто кого. Азербайджан занял этот город. Конечно, сопротивление было сложным. Но факт остается фактом: карабахская война завершена победой Азербайджана.

Войну проиграло государство и армянская армия. Лучше надо было готовиться, уважать противника. Когда ты противника не уважаешь, ты всегда проигрываешь.

Если не ведешь разведку, опираешься на старые догмы, если думаешь, что будут штурмовать в лоб, не будет такого. Азербайджан как решил вопрос? Создал давление по всему фронту, а основной удар был нанесен на юге. Кинжальный удар вдоль реки Аракс, вдоль границы с Ираном прошли азербайджанские части, освободили территорию, дальше развернулись на север. И пока думал генштаб вооруженных сил Армении, что азербайджанцы пойдут на Лачин, они перебросили силы спецназа и взяли Шушу, и выиграли войну.

Вот так делается современная история. Это война регионального масштаба. Но она весьма показательная.

Агрессивный ястреб

— Выборы в США выиграл Байден. Ястреб очень агрессивный и с большой нелюбовью к России. Как нам реагировать на вызовы, которые поступят из-за океана?

— Это человек в возрасте Константина Устиновича Черненко. Мы все, советские люди, помним Константина Устиновича Черненко на трибуне Мавзолея, когда у нас непрерывно умирали вожди, приходили новые, потом, к несчастью, пришел Горбачев и развалил Советский Союз.

Такой же пенсионер, член американского политбюро, стал американским президентом.

Путает жену с сестрой, забывает, как его зовут. Но этот человек получит высший должностной статус США, в его руках будет ядерный чемоданчик. Очень надеюсь, что ему не дадут жать кнопки без спроса. Здесь главная угроза для нас — это не военная активность США, а то, что если Байдена уговорят ввести новые жесткие санкции экономического характера против России, нас могут отключить от системы SWIFT. Это система мирового межбанковского расчета.

— Но они же не самоубийцы, Все-таки потери для них огромные. Потому что Россия — это гигантский рынок финансовый.

— Только на это и рассчитываем. Второе, что Байден может сделать, — ввести санкции против российского государственного долга. То есть запретить инвесторам под страхом санкций вкладываться в российские долговые облигации и бумаги. Если это произойдет одномоментно, рубль может сильно на это отреагировать не в пользу себя.

Главная угроза — санкции, экономика. Страна может быть благополучной, если у нее работающая экономика. Экономика — это:

деньги,

инвестиции,

социальные вопросы.

К сожалению, у нас происходит падение уровня жизни. Это падение и рост цен могут продолжиться в 2021 году. Если Байден захочет усугубить наши проблемы, то у американцев открывается окно возможностей для этого.

В то же время Путин поздравил Байдена с избранием, затем с Новым годом. Понятно, что это дипломатический этикет. Но все-таки теплится небольшая надежда, что США не будут стрелять себе в ногу. Может быть, продлим договор СНВ-III по ограничению стратегических наступательных вооружений, чтобы не ударяться в гонку вооружений.

Пришла откровенно русофобская администрация. Друзей России там нет.

Может быть, кроме Псаки, которой Лавров подарил розовую ушанку с армейской советской кокардой. А те люди, которые приходят в госдепартамент, будет смена директора ЦРУ, в разведку придут новые люди, в совет национальной безопасности. Друзей России там нет. Конечно, и Трамп не друг России был. Но я к нему с какой-то симпатией относился. К Байдену никаких симпатий нет. Ничего хорошего от него не ждем.

— Трамп говорил, что Россия классная, Путин классный. Но при этом ничего хорошего для России не делал.

— Для России не делал. Но он мог сделать много плохого. Много плохого он тоже не сделал. Поэтому здесь можно спорить. Трамп, во всяком случае, откровенной русофобией не занимался. А Байден, возможно, будет делать для нас много плохого, за что мы благодарны ему не будем.