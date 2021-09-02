"Машина уникальная": МиГ-31 легко кладёт на обе лопатки все самолёты НАТО

Очередной выпуск программы "Контрольный выстрел" на Pravda.Ru военный обозреватель Александр Артамонов посвятил одному из лучших истребителей, ударных истребителей-перехватчиков мира — МиГ-31 БМ.

— Машина уникальная во всех отношениях. На сегодня этот самолёт не имеет аналогов в мире. Это славный наследник советского МиГ-25, его практический потолок выше 20 километров, а скорость у него — приблизительно три Маха, благодаря ТРДДФ (турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой — Прим. ред.) в форсажном режиме. НАТОвцы называют МиГ-31 "Фоксхаундом" ("лисья гончая" — Foxhound) и признают, что им за ним не угнаться.

СПРАВКА:

Александр Фролов — советский лётчик-испытатель в 1977 году поставил на МиГе абсолютный рекорд высоты полёта — 37 600 метров.

— советский лётчик-испытатель в 1977 году поставил на МиГе абсолютный рекорд высоты полёта — 37 600 метров. Это фактически уже пределы нижнего космоса, то есть суборбитальная высота.

То есть МиГ-31 — аппарат, который уже в 1970-е годы был на крыле. Если точно, то разработка — это 1975-1978 годы, если брать первую модификацию МиГа.

Этот самолёт был, помимо прочего, предназначен для того, чтобы, в случае необходимости, атаковать и спутники.

Естественно, что все эти возможности на сегодняшний день реализованы.

Вооружение

У этого самолёта восемь точек подвески:

по три под крылом, ещё две на дополнительном топливном баке.

Полный набор ракет:

антиРЛС — радиолокационные ракеты;

тактические — такие как "Овод";

сверхзвуковые — это ПКР 31АД;

гиперзвуковая "Кинжал";

Р-37 ракета "воздух-воздух".

А ещё МиГ-31 может нести управляемые авиабомбы — в том числе КАБ-500, и пушку ГШ-6.

Зачем перехватчику, летающему на таких высотах с такой скоростью, помимо ракетного и бомбового вооружения, которое превращает его уже в абсолютнейший универсал, ещё и пушка?

Оказывается, против аэростатов, которые повадились в 1970–1980-е годы 20-го столетия залетать на нашу территорию — в смысле в наше воздушное пространство — на сверхвысотах, как раз приблизительно от 15, а то и 20 километров — то есть гораздо выше эшелона для гражданских самолетов, и на пределе возможностей всех истребителей, включая даже наш МиГ-25.

Вот и пришлось для того, чтобы сразиться с аэростатами, перекрыть для них наше воздушное пространство, вооружить наш высотник такой пушкой ГШ-6. И под неё специально были разработаны даже соответствующие снаряд-патроны, потому что обычные, не встречая сопротивления у миллиметровой, микронной буквально, оболочки аэростата, делали просто маленькую аккуратную дырочку, гелий оттуда не выходил в силу физических свойств на такой высоте. И, собственно, аэростат спокойненько продолжал полёт, пусть слегка и продырявленный.

Вот это нас не устраивало, поэтому придумали специальный боеприпас, который вызывает гибель оболочки аэростата, и таким образом, европейцы и прочие американцы прекратили нам эти гадости над головой запускать.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31

Основные характеристики самолёта

Есть у нашего планера очень оригинальная особенность. Он с титаном.

Если у МиГ-25 корпус состоял из нержавейки на 80%, то у МиГ-31 он только на 50% из стали, на 16% из титана, на 33% из алюминия. Ещё есть 1% композитных материалов.

Дело в том, что и алюминий, и титан выдерживают запредельные тепловые нагрузки. А обшивка аппарата при боевых режимах нагревается до 150 градусов. То есть прочностные характеристики планера увеличиваются в разы. И, естественно, такой прочный самолёт, такой прочный корпус не имеет аналогов в зарубежном самолетостроении.

Бесфорсажная тяга у ТРДДФ составляет 9270 кгс, и 15510 кгс в форсажном режиме. Это важно.

МиГ-31 оснащён уникальной системой, которая позволяет ему отслеживать абсолютно всё, что творится в пространстве вокруг самолёта:

фазированная антенная решетка позволяет вести боевую работу по четырём целям одновременно, и отслеживать более 20 целей;

система управления огнем "Заслон" — в режиме до 300 километров и выше отслеживает любые цели;

гиперзвуковая ракета "Кинжал" — аэробаллистическая ракета, способная выполнить свою работу в радиусе до 2000 километров.

Больше подробностей о технических особенностях МиГ-31 — в прикреплённом видео.