Россия начала новое наступление в Донбассе

Россия начала новое наступление на Донбассе. Об этом говорят последние сводки с фронтов, заверения в украинских пабликах и анализ российских экспертов.

Ситуация резко изменилась

Сегодня утром "губернатор Луганской области" Сергей Гайдай заявил, что российские войска взяли город Кременная под полный контроль. Он сказал, как цитирует "Страна", что "было огромное наступление ночью", российская армия подтянула десятки единиц тяжелой техники и пошла в прорыв.

"Сегодня ночью ситуация резко изменилась, был тяжелый бой. Россияне продвинулись дальше и уже контролируют Кременную", — написал Гайдай в соцсети.

Занятие города открывает дорогу для захода в тыл к украинским войскам, которые держат оборону в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

Телеграм-канал "Черговий ОСС" пишет в понедельник, что "судя по всему, битва за Донбасс началась: враг пошел в широкое наступление с Изюмского направления и из района Гуляй-поля".

"Черговий" призывает ВСУ "держаться" и "побеждать".

Началось наступление с севера и с юга в обхват украинской группировки

О начале наступления сигнализирует и российский военный эксперт Юрий Подоляка. По его мнению, на севере с Изюмского плацдарма ВС РФ начали ночью наступление на широком фронте в направлении на Барвенково и Славянск. Восточнее развивалось наступление в направлении на Попасную. На этих направлениях наносились удары "Искандерами", указывает Подоляка, резко возросла плотность огня артиллерии.

С юга тоже началось наступление в направлении на Гуляй-поле, подтверждает аналитик слова украинского Телеграм-канала "Черговий". Подоляка добавляет, что город Гуляй-поле был под российским обстрелом 5 часов. Член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Телеграм-канале рассказывает о том, что на этом направлении занята Малиновка, "не выходя из командных пунктов погибли многие боевики Зеленского с большими погонами".

По словам Юрия Подоляки цель начавшейся операции — расчленение 40 тысячной группировки противника на несколько котлов.

Мариуполь дал добро на новое наступление

Наступление стало возможным из-за освобождения Мариуполя, который полностью перешёл под контроль российских войск, кроме завода "Азовстали", в котором осталась военная группировка ВСУ и "Азова" (запрещён в РФ) в 3000 человек, сообщает украинский Телеграм-канал "Резидент". Завод методично обстреливается артиллерией и авиацией РФ, "у наших солдат резервов на несколько дней", указывает канал, основываясь на данных источника в офисе президента Зеленского.

Проект WarGonzo уточняет, что штурмовые подразделения ДНР и РФ взяли под контроль северный сектор промзоны завода "Азовсталь" и в настоящее время проводят там зачистку, в том числе, подземных коммуникаций.

По оценкам США, пишет CNN, с конца прошлой недели Россия добавила 11 батальонных тактических групп (БТГ) к своим силам на востоке и юге Украины, в результате чего общее количество российских БТГ достигло 76.

"Они расширили свои возможности на территории Украины", — сказал чиновник в администрации Джо Байдена.

Последним на вечер понедельника пришло сообщение от агентства Reuters.

"Россия, похоже, начала новое наступление на востоке Украины", — заявил агентству высокопоставленный представитель службы безопасности Украины.

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