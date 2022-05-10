"Город в городе": территорию завода "Азовсталь" сняли с коптера

Завод "Азовсталь" в Мариуполе был построен еще в 30-х годах прошлого века. На его территории постепенно возвели 41 цех и 80 огромных помещений.

Основные здесь, конечно, гигантские доменные печи — предмет главного интереса немцев, осаждавших Мариуполь в 1943 году. Уходя из города в 1943 году, немецкие войска полностью уничтожили "Азовсталь", сровняли его с землёй. Но уже в 1945 году, ещё до окончания войны, доменные печи были восстановлены и заработали.

Пережил комбинат и независимость Украины. В эти годы он входил в топ-5 ведущих металлургических комбинатов мира.

Подземные коммуникации, бункеры и бомбоубежища

Боевики нацбатальона "Азов"* превратили завод в свое логово задолго до российской спецоперации — еще в 2014 году они начали использовать заводские цеха в качестве складов боеприпасов.

Начиная с 18 марта украинские боевики "засели" в помещениях крупнейшего промышленного предприятия и, применяя для передвижений сложную систему разветвленных тоннелей, до сих пор прячутся в бункерах, которые уходят глубоко под землю.

Выковырять их оттуда непросто:

"Помещения "Азовстали" — до восьми этажей в глубину. Построены из отличного советского бетона — их не все бомбы берут", — говорят российские военные, которые проводят зачистку.

Бывший начальник смены по оборудованию Александр Чуприн утверждает, что стены бункеров комбината могут выдержать даже ядерный удар.

"Капля камень точит"

Российские военные по указу Верховного главнокомандующего не проводили штурм "Азовстали". Отчасти потому, что нацисты, окопавшиеся на её территории, прикрывались — до недавнего времени — живым щитом из мирных жителей, в недобрый час оказавшихся на территории. Отчасти по причинам, указанным выше.

"Не надо лезть в эти катакомбы и ползать там под землей …. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", — приказал президент.

И выбранная им тактика даёт плоды. Как сообщалось ранее, мирных жителей удалось вывести по организованным Россией гумкоридорам. И блокада "азовцев"* сжимается.

О штурме по-прежнему речи не идёт. Ибо нет в нём необходимости: нацисты и так сдают цех за цехом, отступают, забиваясь всё глубже в катакомбы, где без еды и воды вряд ли долго протянут.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ