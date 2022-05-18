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Автор Любовь Степушова

Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить?

Силовые структуры » Министерство обороны

Вокруг сдачи в плен боевиков полка "Азов"* в Мариуполе, которая продолжается вторые сутки, есть какая-то тайна.

Вокруг сдачи в плен боевиков "Азова"* есть секреты. Чем объяснить?

"Солидные люди" участвуют в судьбе боевиков "Азова"

"Принято корпоративное решение не комментировать сдачу в плен азовцев*", — сказал военкор Александр Сладков. По его словам, "много интересных моментов" есть в организации капитуляции.

"Солидные люди принимали участие, в том числе, в обмене пленных", — сказал он.

По сведениям военкора, на "Азовстали" находится свыше 2500 боевиков, из них из "Азова" — 804 человека.

С украинской стороны — тоже сплошные секреты, хотя капитуляцию там называют эвакуацией, что не соответствует действительности, поскольку боевиков перевозят не в тыл украинских позиций, а в Россию.

"Ситуация слишком хрупкая, поэтому власть приняла решение не комментировать её", — заявил в понедельник пресс-атташе Владимира Зеленского Алексей Арестович.

Со своей стороны, президент Украины в своём видеообращении уточнил, что "эвакуационной миссией" "управляют наши военные и разведчики".

"Привлечены самые влиятельные международные посредники", — сказал Зеленский.

Посыл киевского режима — есть изначальная договорённость об обмене азовцев на российских пленных, однако в интервью "Нью-Йорк Таймс" депутат от "Голоса" Кира Рудык заявила, что пока таких договорённостей нет.

Дума воспрепятствует обмену нацистов

Тем не менее, в России забеспокоились. В Думе депутат Анатолий Вассерман заявил, что обмен "хоть одного" из преступников будет объявлен коллективным Западом победой Украины. Он предложил принять постановление или даже закон, запрещающий обмен. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нацисты "не должны подлежать обмену", "мы должны сделать все, чтобы они предстали перед судом".

В ДНР об этом тоже составили своё мнение, и это логично, так как Мариуполь находится на территории республики.

"Суд решит судьбу сдавшихся боевиков с "Азовстали", нацистов ждёт международный трибунал, сказал глава ДНР Денис Пушилин.

Сценарий работы с "Азовом" в секрете, так как имеет огромное значение

Как сказал Pravda. Ru политический советник, политтехнолог Сергей Маркелов, "Азов" — это символ войны", поэтому вокруг него идёт борьба на всех фронтах: информационная, пропагандистская, военная, экономическая.

По словам эксперта, "с нашей стороны идет сейчас формирование некого политического значения этой штуки" и держится в секрете, чтобы не было "перетрактовок".

Дума подключена, потому что "хотят всех азовских и терооборону, кто там сидел, приравнять к террористам, а сам батальон "Азов" оформить законодательно в виде террористической организации".

"Если пойдет по сценарию, что батальон "Азов" — это террористы — будет один пакет дальнейших действий. То есть международный суд. Если пойдет по сценарию, что это жертвы украинской пропаганды, молодые ребята и так далее, то — другой сценарий: будут торговаться, будут готовить их к обмену, будет ещё что-то", — сказал Сергей Маркелов.

На вопрос, кто из "солидных людей" может стоять за организацией капитуляции, эксперт отметил, что "кто там только не подключался". Например, генсек ООН, президенты — Макрон, Эрдоган, "еврейские лидеры, украинские лидеры, церковные лидеры".

Значение капитуляции нацистов из "Азова"

Сдача в плен остатков полка "Азов" и подразделений ВСУ — важная победа России, так как:

  • боевики станут политической проблемой для украинской власти, потому что дадут показания о многих "нюансах" войны на Донбассе;
  • она окажет влияние на боевой дух других украинских воинских частей;
  • высвободит войска РФ и союзных армий для дальнейших действий в Донбассе;
  • покажет националистам во многих странах, чем заканчивается война с Русским миром. Особенно это касается постсоветских стран и особенно Казахстана, где соросовские институты работают с местной публикой, а выводов властей не видно.

Минобороны России объявило в среду, что с 16 мая на "Азовстали" сдались в плен в общей сложности 959 боевика. Высшие чины нацистов пока не сдались, сообщается в ДНР.

* организация запрещена в РФ.

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