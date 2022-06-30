Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Любовь Степушова

Новые батальоны из Чечни приданы минобороны и готовятся к штурму Киева

Силовые структуры » Министерство обороны

Стало ясно, о каких мерах говорили министр обороны Сергей Шойгу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по ускорению военной операции на Украине: четыре новых батальона чеченцев передаются в ведение минобороны.

Новые батальоны из Чечни приданы минобороны и готовятся к штурму Киева

Чеченские батальоны переходят в ведение минобороны

Рамзан Кадыров сообщил о создании четырёх новых батальонов из чеченских контрактников. 29 июня состоялось построение батальона "Восток-Ахмат", как указывает глава Чечни, "входящего в состав войск Южного военного округа МО РФ". Ранее состоялся смотр-построение батальона "Запад-Ахмат" также в составе МО РФ.

Заметим, что ранее чеченские подразделения находились в распоряжении Росгвардии или же МВД.

Как пишет в своём Telegram-канале российский писатель, политик Герман Садулаев, "разница колоссальная".

Подразделения МВД и Росгвардии имеют только лёгкое вооружение. Поэтому они не могли идти в первой линии атаки, их задачей была зачистка уже освобождённых территорий Украины. А если они и использовались для штурма, то это было "не очень", пишет автор. Совсем другое дело — находиться в ведении минобороны.

"По штату минобороны батальон вооружается танками, БМП, БТР, артиллерией, миномётами. Будет всё, что нужно для активного наступления в первой линии", — уточнил политик.

Кадыровцы — опора России

Садулаев напоминает, что во время войны с Грузией чеченский армейский батальон "Восток" ГРУ МО прекрасно себя зарекомендовал, но был потом расформирован. Добавим, что был и батальон "Запад" и именно чеченские боевые подразделения сыграли решающую роль в разгроме грузинских войск в Абхазии в 1993 году. Также они стояли на абхазской границе, чтобы нейтрализовать возможные боевые действия со стороны Грузии, направленные на срыв Олимпиады в Сочи. Конечно, нельзя не упомянуть и их участие в патрулировании в Сирии.

У чеченцев есть колоссальный боевой дух, опыт и традиции. И, конечно, минобороны эти качества должно использовать и на Украине. В составе Росгвардии чеченские подразделения "Ахмат" участвовали в боях за Мариуполь, а затем в ЛНР в боях за Северодонецк и Лисичанск.

К штурму Киева батальоны будут готовы

По словам Садулаева, чеченские батальоны станут на украинских фронтах мощным штурмовым средством. Он уверен, что к штурму Киева эти батальоны будут подготовлены.

"Конечно, нужны ещё кадровые офицеры-армейцы. Но появятся и такие среди чеченцев", — добавил Садулаев.

Рамзан Кадыров в начале июня встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и сообщил затем, что глава минобороны определил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые позволят ускорить её ход.

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал глава Чеченской Республики в своём Telegram-канале.

Для справки

Батальон — это минимальное воинское подразделение, имеющее штаб. На основе батальона возможно создать микроармию — батальонную тактическую группу (БТГ). Её вооружение зависит от конкретной боевой задачи. Но общий скелет таков:

  • три мотострелковые роты,
  • танковая рота,
  • одна-две артиллерийские батареи,
  • миномётная батарея,
  • взвод ПВО,
  • гранатомётные, противотанковые подразделения,
  • взводы связи, разведки, инженерной службы,
  • подразделения РЭБ, БПЛА, ремонтно-эвакуационные и тыловые подразделения обеспечения.

Читайте по теме:

Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь

Кадыров: "Сегодня-завтра мы закончим" в Лисичанске

Гарантии Украине? Кривая ухмылка Шольца сказала, что их нет

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Кадыров назвал Байдена пугалом и пригласил в Грозный на лечение
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей шойгу рамзан кадыров
Новости
Mirror: слова Путина о "Сармате" близки к истине
Львовский губернатор призвал украинцев "удобрять собой родную землю"
Байден: в США бензин будет дорогим столько, сколько потребуется
Стрелков: возможный ядерный конфликт России и НАТО уничтожит Европу
Рогов рассказал о самочувствии освобождённых из плена военных РФ: "Прямо ожили"
Байден разволновался из-за расширения НАТО и назвал Швецию Швейцарией
Киркоров "послал" Dolce & Gabbana из-за их "неправильного поведения" в России
Экс-глава "Формулы-1" выразил готовность принять пулю за Путина
Лавров пожелал ЕС "ничего себе не прищемить", опуская "железный занавес"
Макрон попросил не использовать поставленные Украине вооружения для атак на РФ
Популярное
Мир. Новости мира
360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS

Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.

360kuai: Путин ответил "Сарматом" и С-500 на поставки Украине HIMARS
Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ взяла в плен наёмников, причастных к казни военных ВС РФ
Силовые структуры
Новые партии САУ "Пион" ВС РФ ликвидируют укрепрайоны ВСУ в Донбассе
Прибалтика
Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду
Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова Любовь Степушова Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа Любовь Степушова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов
Евросоюз
Вслед за Литвой Норвегия решила пройти по лезвию ножа
Силовые структуры
Мирошник: треть боевиков ВСУ сдалась в плен в пригороде Лисичанска
Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Мир. Новости мира
Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Последние материалы
Киркоров "послал" Dolce & Gabbana из-за их "неправильного поведения" в России
Экс-глава "Формулы-1" выразил готовность принять пулю за Путина
Лавров пожелал ЕС "ничего себе не прищемить", опуская "железный занавес"
Макрон попросил не использовать поставленные Украине вооружения для атак на РФ
Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных
Бородай: у ВСУшников всё меньше надежд на контрнаступление
Адвокат Карабанов призвал повысить зарплаты врачам
Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России
Экономист Беляев предрёк незначительное восстановление цен на акции "Газпрома"
Напавший с удавкой на мальчика из Испании житель Перми получил 3,5 года колонии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников