Новые батальоны из Чечни приданы минобороны и готовятся к штурму Киева

Стало ясно, о каких мерах говорили министр обороны Сергей Шойгу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по ускорению военной операции на Украине: четыре новых батальона чеченцев передаются в ведение минобороны.

Чеченские батальоны переходят в ведение минобороны

Рамзан Кадыров сообщил о создании четырёх новых батальонов из чеченских контрактников. 29 июня состоялось построение батальона "Восток-Ахмат", как указывает глава Чечни, "входящего в состав войск Южного военного округа МО РФ". Ранее состоялся смотр-построение батальона "Запад-Ахмат" также в составе МО РФ.

Заметим, что ранее чеченские подразделения находились в распоряжении Росгвардии или же МВД.

Как пишет в своём Telegram-канале российский писатель, политик Герман Садулаев, "разница колоссальная".

Подразделения МВД и Росгвардии имеют только лёгкое вооружение. Поэтому они не могли идти в первой линии атаки, их задачей была зачистка уже освобождённых территорий Украины. А если они и использовались для штурма, то это было "не очень", пишет автор. Совсем другое дело — находиться в ведении минобороны.

"По штату минобороны батальон вооружается танками, БМП, БТР, артиллерией, миномётами. Будет всё, что нужно для активного наступления в первой линии", — уточнил политик.

Кадыровцы — опора России

Садулаев напоминает, что во время войны с Грузией чеченский армейский батальон "Восток" ГРУ МО прекрасно себя зарекомендовал, но был потом расформирован. Добавим, что был и батальон "Запад" и именно чеченские боевые подразделения сыграли решающую роль в разгроме грузинских войск в Абхазии в 1993 году. Также они стояли на абхазской границе, чтобы нейтрализовать возможные боевые действия со стороны Грузии, направленные на срыв Олимпиады в Сочи. Конечно, нельзя не упомянуть и их участие в патрулировании в Сирии.

У чеченцев есть колоссальный боевой дух, опыт и традиции. И, конечно, минобороны эти качества должно использовать и на Украине. В составе Росгвардии чеченские подразделения "Ахмат" участвовали в боях за Мариуполь, а затем в ЛНР в боях за Северодонецк и Лисичанск.

К штурму Киева батальоны будут готовы

По словам Садулаева, чеченские батальоны станут на украинских фронтах мощным штурмовым средством. Он уверен, что к штурму Киева эти батальоны будут подготовлены.

"Конечно, нужны ещё кадровые офицеры-армейцы. Но появятся и такие среди чеченцев", — добавил Садулаев.

Рамзан Кадыров в начале июня встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и сообщил затем, что глава минобороны определил новые задачи в рамках спецоперации на Украине, которые позволят ускорить её ход.

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал глава Чеченской Республики в своём Telegram-канале.

Для справки

Батальон — это минимальное воинское подразделение, имеющее штаб. На основе батальона возможно создать микроармию — батальонную тактическую группу (БТГ). Её вооружение зависит от конкретной боевой задачи. Но общий скелет таков:

три мотострелковые роты,

танковая рота,

одна-две артиллерийские батареи,

миномётная батарея,

взвод ПВО,

гранатомётные, противотанковые подразделения,

взводы связи, разведки, инженерной службы,

подразделения РЭБ, БПЛА, ремонтно-эвакуационные и тыловые подразделения обеспечения.

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