EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь

Силовые структуры » Министерство обороны

Как ускорить проведение спецоперации на Украине (СВО) обсудили Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров. О чём конкретно могла идти речь.

Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь

Шойгу имеет план по ускорению СВО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что в разговоре в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, тот пообещал ускорить проведение спецоперации на Украине.

Кадыров отметил, что Шойгу "определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики".

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал Кадыров

Россия оказалась готовой к продолжительной военной операции на Украине. Сегодня РФ демонстрирует тактику "малых котлов" — разрушения объектов военной инфраструктуры, складов вооружений и живой силы противника ракетными ударами с последующей "зачисткой" городов мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии.

Как пишет обозреватель DW Роман Гончаренко, "Москва перестроилась на тактику войны на износ", "откусывая от Украины кусок за куском, как от яблока".

Тактика выбрана верная. Но она не предусматривает быстрых побед

Как можно ускорить СВО

Как пишет политик Олег Царёв, в ходе операции практически не была затронута стратегически важная инфраструктура, нейтрализация которой погрузила бы Украину в хаос. Он указывает, что ВС РФ не работали по электрическим подстанциям, питающим крупные города.

Политик полагает, что отключение электроэнергии в масштабах всей страны было бы для Украины катастрофичным.

Некоторые эксперты предлагают провести мобилизацию в РФ, так как против 700 тысячной армии Украины военные действия ведёт контингент РФ в 60-70 тысяч. Об этом заявлял первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, новобранцам не нужно будет воевать. Они должны будут обеспечить контроль над освобождёнными территориями, а военные действия будут вести контрактники.

"На разгром хорошо подготовленного и вооружённого противника, каким сегодня являются ВСУ, потребуется время. Если, конечно, не будут приняты какие-нибудь кардинальные политические решения", — сказал экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак.

Это может быть, кстати, операция по ликвидации центра принятия решений в Киеве.

Читайте по теме: Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ

На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности

США смирились с победой РФ в СВО

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Платошкин назвал главную ошибку России на Украине
Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы сергей шойгу рамзан кадыров
Новости
Ищенко: Польша боится получить от России по морде за захват Галиции
Глава МИД Индии элегантно поставил на место Запад с его двойными стандартами
Экс-офицер СБУ: секретные тюрьмы ЦРУ появились на Украине ещё до 2014 года
Пользователи "ОК" увидят трансляцию выступления Долиной в Джаз-клубе Бутмана
Die Zeit: Зеленский может стать автократом после окончания спецоперации
Лукашенко пожалел посаженную в Белоруссии россиянку: "Жалко девочку"
Жительницу Адыгеи могут посадить из-за лекарства для похудения
Московские школьники завершили Большую арктическую экспедицию
Глава Первоуральска показал, как Куйвашев побеждает Соловьёва мечом
ВС РФ с боями прорываются к Славянску
Популярное
Силовые структуры
Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ

Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.

Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Силовые структуры
В Карачаевске простились с летчиком-асом Канаматом Боташевым
Мир. Новости мира
Global Times: экономическая война Запада с Россией провалилась
Силовые структуры
ВСУ могут пойти в контрнаступление на Северодонецком направлении
Любовь Степушова "Джавелины" и "Стингеры" уедут с Украины и будут убивать американцев Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Ходаковский рассказал о предательстве в ходе СВО: "Мы знали, что это западня"
Силовые структуры
В США признали неприятную правду: Россия побеждает на Украине
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Силовые структуры
ВС РФ перебрасывают ЗРПК "Панцирь-С1" в САР после угроз Эрдогана начать операцию
Последние материалы
Московские школьники завершили Большую арктическую экспедицию
Глава Первоуральска показал, как Куйвашев побеждает Соловьёва мечом
ВС РФ с боями прорываются к Славянску
Global Times: американские РСЗО HIMARS не помогут Киеву победить в конфликте
Мирошник: бойцы ВСУ не смогут долго обороняться на заводе "Азот" в Северодонецке
Лукашенко: "Россия не стремится захватить Украину"
NYT: Пентагон изучал на Украине захваченную технику Армии России
Хатылёв: выводы США по российскому гиперзвуковому "Кинжалу" вызывают сомнения
Китаевед: Пекин может использовать криптоюань для помощи России в обход санкций
Цеков попросил не принимать всерьёз слова Арестовича о планах Киева насчёт Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников