Кадыров и Шойгу договорились ускорить СВО. О чём шла речь

Как ускорить проведение спецоперации на Украине (СВО) обсудили Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров. О чём конкретно могла идти речь.

Шойгу имеет план по ускорению СВО

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что в разговоре в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу, тот пообещал ускорить проведение спецоперации на Украине.

Кадыров отметил, что Шойгу "определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики".

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", — написал Кадыров

Россия оказалась готовой к продолжительной военной операции на Украине. Сегодня РФ демонстрирует тактику "малых котлов" — разрушения объектов военной инфраструктуры, складов вооружений и живой силы противника ракетными ударами с последующей "зачисткой" городов мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии.

Как пишет обозреватель DW Роман Гончаренко, "Москва перестроилась на тактику войны на износ", "откусывая от Украины кусок за куском, как от яблока".

Тактика выбрана верная. Но она не предусматривает быстрых побед

Как можно ускорить СВО

Как пишет политик Олег Царёв, в ходе операции практически не была затронута стратегически важная инфраструктура, нейтрализация которой погрузила бы Украину в хаос. Он указывает, что ВС РФ не работали по электрическим подстанциям, питающим крупные города.

Политик полагает, что отключение электроэнергии в масштабах всей страны было бы для Украины катастрофичным.

Некоторые эксперты предлагают провести мобилизацию в РФ, так как против 700 тысячной армии Украины военные действия ведёт контингент РФ в 60-70 тысяч. Об этом заявлял первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, новобранцам не нужно будет воевать. Они должны будут обеспечить контроль над освобождёнными территориями, а военные действия будут вести контрактники.

"На разгром хорошо подготовленного и вооружённого противника, каким сегодня являются ВСУ, потребуется время. Если, конечно, не будут приняты какие-нибудь кардинальные политические решения", — сказал экс-командующий ВДВ России, генерал-полковник Георгий Шпак.

Это может быть, кстати, операция по ликвидации центра принятия решений в Киеве.

Читайте по теме: Арестович назвал сдачу ВСУ Северодонецка военной хитростью и ловушкой для ВС РФ

На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности

США смирились с победой РФ в СВО