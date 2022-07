Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что "Украина публично запросила длинный список оружия, включая 1000 гаубиц, 500 танков и 300 ракетных систем залпового огня".

Журналисты отметили, что в речи генерала звучало плохо сдерживаемое возмущение непомерностью аппетитов Киева. Он педантично перечислил всё оружие, уже поставленное международным сообществом:

383 РСЗО,

237 танков,

300 БТР,

1600 стингеров боекомплектом в 60 тысяч ракет,

97 тысяч ПТРК.

К этому списку можно смело прибавить и боевые беспилотные летающие и плавающие системы, и гранатомёты французского, шведского, и британского производства, и старое советское оружие, накопленное на складах так называемой Вышеградской "четвёрки", и артиллерийские корректировщики огня, а также нелетальные грузы — сухпайки, рации, форму, не считая прямых финансовых переводов и непосредственного управления украинскими армией и спецслужбой при помощи высококлассных западных специалистов.

Генерал также забыл упомянуть о британском подразделении манипуляции общественным мнением, трудящимся в поте лица на Украине, о работе космических средств связи и обучении в зарубежных и украинских центрах новобранцев, ставших операторами сложных вооружений…

И, всё же, Украина не то что победить, а даже сдержать медленное, но неотвратимое поршневое движение российской армии просто не в состоянии. И Зеленскому с Залужным ничего другого не остаётся, как только требовать всё новых и новых средств умерщвления собственной армии, так как, по большом счёту, всё это оружие убивает самих же украинцев и ничуть не помогает хунте и Коллективному Западу добиться перелома в ведении боевых действий.

По логике генерала, Украина получила больше вооружений, чем его имеется в армии какой-нибудь средневзвешенной европейской страны. А Незалежной, получается, всё мало.

Бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор признался 4 июля в интервью изданию "Parlamentní listy", что после произведённых поставок на восток жовто-блакитной территории самой Чехии уже нечем обороняться.

Шандор считает, что нынешнее состояние европейской промышленности не позволяет Брюсселю вести долгосрочный военный конфликт.

Евросоюз уже изнурён, а впереди ещё и энергетический голод, подстерегающий Запад осенью текущего года. В том же духе, но несколькими днями ранее высказался и чешский премьер-министр.

Украина — чемодан без ручки

Киеву не стоило забывать, что Запад, в принципе, рассматривает любую военную кампанию, как коммерческое предприятие, в которое можно сделать вложение для того, чтобы вернуть потраченное с барышом. В данном случае, Украина оказалась весьма невыгодным вложением — тем самым чемоданом без ручки, который тащить затратно, а бросить жалко.

Поэтому Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин согласились на точечную поставку всего лишь 10 комплексов РСЗО с боеприпасом по 100 ракет удельно. Украина же хотела получить не менее трёхсот подобных установок.

Получается, в настоящее время украинское капиталовложение на грани утраты доходности, и тут Запад уже готовится усадить Зеленского за стол переговоров, чтобы сохранить, фигурально выражаясь, хотя бы часть приобретённых "активов", то есть западную Украину. Отметим, что подобный сценарий всё равно даст НАТО ожидаемый, пусть и минимальный, эффект, так как позволит этому альянсу продвинуть свои базы на новые территории и подготовить плацдарм для следующей войны под стягом реваншизма.

Примеров подобных бесконечных конфликтов бесчисленное множество — Израиль и Палестина, Индия и Пакистан, Китай и Тайвань вкупе с США…

Битва за Одессу

В этой связи становится ясно, что накануне перехода к якобы мирному сценарию натовские стратеги намерены сохранить пока ещё не проигранные ключевые ставки, причём наиважнейшая из них — отнюдь не Киев, а… Одесса. Именно здесь решается судьба спецоперации, так как наличие порта означает возможность бесконтрольных поставок новых вооружений и присутствие НАТО в непосредственной пистолетной близости от берегов России.

Можно смело утверждать, что львиную долю поставок новых вооружений составят противокорабельные ракетные комплексы "Harpoon" и "Sea Spear" с ракетами "Brimstone", боевые морские беспилотники "Mantas T-12", которыми украинцы научились пользоваться, пройдя стажировку на базе Литтл-Крик в штате Вирджиния.

Ракеты "Harpoon" действительно способны создать дополнительные сложности в момент освобождения Одессы. Напомним, что максимальное расстояние эффективной стрельбы для этого комплекса, разработанного в 1977 году, составляет порядка 300 километров. Причём, ракета перемещается со скоростью 0,85 Маха.

В принципе, Великобритания, передающая свои "гарпуны" режиму Зеленского, ничего не теряет, так как за давностью лет оружие всё равно подлежало списанию. А так, оно будет утилизировано для пользы коллективного натовского дела.

Американский журналист против

20 июня молодая американская журналистка Бонни Кристиан (Bonnie Christian) опубликовала в "New-York Times" весьма нетипичную для англосаксонского мейнстрима статью с говорящим названием "Уверены ли мы, что Америка уже не ввязалась в войну на Украине?" ("Are We Sure America Is Not at War in Ukraine?").

Бонни считает, что, вопреки заверениям Байдена, пообещавшего не вступать напрямую в украинский конфликт, он, подобно 28-ому президенту США Вудро Вильсону, уже втянулся незаметно для себя в войну.

То же, рассуждает журналистка, произошло и с 36-м президентом Линдоном Джонсоном, который пообещал не отправлять американских солдат в Индокитай, но в результате, в 1965-м принял решение о начале военных действий во Вьетнаме. По схожим сценариям развивалось начало американской интервенции в Сомали, Йемене, Нигере и Пакистане.

Бонни Кристиан явно опасается бесславного конца очередного военного начинания Пентагона и предлагает вовремя остановиться. Если бы Россия проделала против Америки всё то, что США уже проделали против России, то мы уж точно считали бы Москву участником конфликта, восклицает американка.

Больше всего Бонни Кристиан волнует перспектива отправки на Украину дальнобойных ракетных систем, способных причинить ущерб собственно России, а также поставка киевской хунте 4 ударных беспилотников, которые могут быть вооружены бесшумными и высокоточными ракетами AGM-114 Hellfire. Подобные действия могут быть сочтены прямым переходом к вооружённому конфликту США с Россией, заключает автор статьи.

К сожалению, мир всё ближе подходит к рубежу невозврата. Возможно, во избежание дальнейшей эскалации конфликта, Россия будет просто обязана перейти к ещё более решительным действиям в зоне конфликта включая применение 3-тонных фугасных авиабомб и широкомасштабное использование тяжёлых огнемётных систем в полосе украинских укрепрайнов, а также удары по центрам принятия решения на украинской территории, примыкающей к польской границе.

