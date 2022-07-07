Российская армия в условиях СВО на Украине проводит различные учения с большой группой стран, в том числе, впервые — в Латинской Америке. Это удивляет и пугает американских аналитиков.
Вооружённые силы Венесуэлы, России, Ирана и Китая вместе с 10 другими странами проведут в августе Венесуэле учения под названием "Снайперский рубеж".
Об этом предупреждает Washington Free Beacon со ссылкой на Центр безопасного свободного общества (SFS) — аналитический центр по вопросам национальной безопасности в Вашингтоне.
Это не что иное, как часть Армейских международных игр, которые проводятся минобороны РФ ежегодно, начиная с 2015 года в разных странах.
Например, "Снайперский рубеж" 2021 года проводился во Вьетнаме с участием семи стран. Состязания состояли из четырёх этапов: оценка индивидуальных навыков, оценка пар, оценка команды и оценка скорости. Конкурсанты должны были использовать три вида оружия:
То есть, речь идёт о состязаниях среди десантников и морской пехоты, которые не предполагают манёвров военной техники.
Однако, американские аналитики делают далеко идущие выводы, потому что впервые к организаторам Армейских игр подключилась Венесуэла.
Заголовок одного из западных СМИ, транслирующих новость, звучит так: "Враги США проникают в Латинскую Америку".
По мнению SFS, учения показывают, насколько регион готов дистанцироваться от "однополярного мира". В отчёте отмечается также, что учения являются "стратегическим шагом (Венесуэлы, РФ, Китая и Ирана), направленным на предварительное размещение средств быстрого реагирования в Латинской Америке и Карибском бассейне".
"Россия и её союзники, Иран и Китай, собираются устроить масштабную демонстрацию силы ", — заявил Washington Free Beacon аналитик по национальной безопасности Джозеф Хьюмир, который также предсказывает активизацию присутствия "противников Соединённых Штатов" на территории лояльных к России государств Карибского бассейна.
Как пишет колумбийская noticiasrcn.com, за последние 15 лет венесуэльцы вложили в закупки вооружений около 5 миллиардов долларов, приобретая российскую военную технику и обучая свой персонал работать с ней с помощью инструкторов из РФ.
С 2019 года, указывает газета, при поддержке России, Китая, Ирана и Кубы в армии Венесуэлы было создано 5 батальонных тактических групп (БТК).
Каждая состоит из 700 бойцов, имеет на вооружении не менее 30 боевых танков, 4 ракетных комплекса "Град" с дальностью стрельбы 40 км и 4 самоходных артиллерийских и противоракетных комплекса (среди них — "МСТА"). Издание подчёркивает, что такая конфигурация батальонов у ВС РФ присутствует на Украине.
Венесуэла планирует создать ещё два таких батальона. Им будут продаваться иранские беспилотники Mohajer-2 в собственной конфигурации и сборке, способные атаковать любую наземную цель.
Что касается Китая, то он также обеспечивает Венесуэлу некоторыми видами оружия (самолеты К-8, лёгкие танки ВН-16, противотанковые и противокорабельные ракеты, самоходные миномёты, БТР), а также военными технологиями. Воздушно-космические силы обороны Венесуэлы (CODAI) используют российскую мобильную радиолокационную систему P-18 и китайскую — РЛС JY-11B для мониторинга и контроля границ.
Таким образом, Венесуэла может стать плацдармом гораздо более крупных манёвров у границ США.
В начале года Иран, Россия и Китай провели учения "Морской пояс безопасности 2022" в северной части Индийского океана, в которых приняли участие одиннадцать кораблей ВМС Ирана, три российских корабля, включая эсминец, и два китайских корабля.
На Армейских играх 2019 года министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес подписали стратегическое военно-морское соглашение, регулирующее будущие заходы в порты военных кораблей этих стран.
В 2018 году Россия направила в Венесуэлу эскадрилью российских самолётов в составе двух стратегических ядерных бомбардировщиков Ту-160, военно-транспортного самолёта Ан-14 и самолёта Ил-62 с десантниками из Сирии. Учения, как заявил Падрино, отрабатывали оборону южноамериканской страны.
"Мы собираемся увеличить все планы подготовки, обучения и сотрудничества с такой военной державой в мире, как Россия", — сказал венесуэльский лидер Николас Мадуро в феврале 2022 года незадолго до начала СВО.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RTVI не исключил развёртывания военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.
"Я не хочу ничего подтверждать и ничего исключать", — заявил "номер два" российской дипломатии.
Опору Венесуэлы на Россию и Китай заложил экс-президент Уго Чавес. За 14 лет своего пребывания в должности Чавес девять раз посетил Россию и шесть раз Китай в процессе создания системы безопасности и обороны, которую Мадуро поддерживает по сей день. 11 июня он подписал с Ираном договор о стратегическом партнёрстве на 20 лет.
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