США благословили Киев на удары по Крыму

США считают украинские удары по Крыму "честной игрой в целях самообороны”. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника в администрации президента Джо Байдена.

"Вашингтон не будет препятствовать нападениям на полуостров, если Киев сочтёт их необходимыми, — цитирует издание слова своего источника. — Мы (США) не выбираем для них (ВСУ) цели. Всё, что предоставляем, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной”.

На вопрос Politico, считает ли администрация Байдена полуостров суверенной украинской территорией, чиновник сказал:

"Крым — это Украина”, — и добавил, что "послание поддержки” от администрации Байдена "дошло до Киева".

К слову, в четверг (18 августа) министр обороны Украины Алексей Резников в интервью одной из американских телекомпаний заявил, что обещание Киева не атаковать российскую территорию оружием, поставляемым Западом, не распространяется на Крым, и что Вашингтон "не возражал" против украинских нападений на территорию полуострова.

Били и бьют

На этой неделе Крым уже несколько раз подвергался воздушным атакам:

во вторник в селе Майское на северо-востоке Крыма прогремели мощные взрывы возле склада боеприпасов;

в четверг в районе военного аэропорта Бельбек средства ПВО сбили украинский беспилотник, а в районе села Тимоново в Белгородской области загорелся склад боеприпасов.

Украина напрямую не подтвердила, что эти нападения — дело рук её военных, но в одном из своих выступлений Владимир Зеленский заявил, что война "началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением". После этого несколько высокопоставленных киевских чиновников предупредили, что в ближайшем будущем в Крыму можно ожидать новых подобных пожаров и взрывов, а также пригрозили нанести удар по Керченскому мосту.

"Бархатный сезон в Крыму будет очень ярким”, — пообещал в четверг советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк.

И хотя, по его же словам, "ВСУ рассматривает главными целями для ударов логистические центры, штабы и базы ВС РФ в тылу", всем уже известно, что точечные удары по конкретным военным объектам не в стиле украинских боевиков.

Угрозы бессмысленны

По мнению политолога Руслана Бальбек, российский Крым надёжно защищён от диверсий со стороны Украины, и "все попытки напугать людей с помощью диверсий говорят лишь о дикой злобе".

"В Крыму все силовые структуры работают в направлении антитеррора, хотя визуально мирные люди этого не замечают. Здесь нет блокпостов, автоматчиков, комендантского часа, так что любой отдыхающий в бархатный сезон не почувствует какого-либо дискомфорта во время отдыха на полуострове, — заверил политолог корреспондента Pravda.Ru, подчеркнув, что вся туристическая инфраструктура работает в штатном режиме, "и это очень злит киевский режим". — Конечно, закрытое небо — это большое неудобство, но если посмотреть на симферопольский вокзал, то каждый день туда прибывают поезда с материка, и люди выходят радостные. И туристы на набережной Ялты или пляжах Алушты выглядят абсолютно счастливыми. Им нравится место, где они отдыхают, а, значит, наши силовики хорошо делают свою работу".

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