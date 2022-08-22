СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим

Непрекращающиеся атаки украинских беспилотников на объекты в Крыму и обстрелы приграничных российских территорий, по мнению многих экспертов, сильно напоминают ситуацию перед началом контртеррористической операции в Чечне.

Тогда, как и сейчас, Москва не отвечала, терпела и "не поддавалась на провокации", чтобы не нарушать некие договорённости. Терпение лопнуло после того, как жертвами "провокаций" стали сотни жителей Буйнакска, Волгодонска, Москвы и других городов. Как итог — Грозный стал, по оценке ООН, "самым разрушенным городом в мире".

Откуда аналогия

В воскресенье курский губернатор сообщил, что в 3 км от границы с Украиной подорвался трактор. Предположительно, на неразорвавшемся снаряде.

"Это произошло в трёх километрах от границы с Украиной, когда культивировали поле под озимый рапс", — уточнил глава региона в своем Telegram, отметив, что пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе Белгородской области после обстрелов со стороны Украины обнаружено много противопехотных мин "Лепесток". Губернатор рассказал, что они "разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии".

Вкупе со взрывами в Севастополе и диверсиями в Крыму, наконец, убийством в Подмосковье Дарьи Дугиной "в 15 минутах езды от резиденции Путина", ситуация выглядит по меньшей мере тревожно.

В интернете с новой силой разгорелась полемика о необходимости ответных мер. Большая часть пользователей недоумевает: почему нет ответных мер — ударов по центрам принятия решений.

А правда — почему?

Этот вопрос Pravda.Ru обсудила с военным экспертом Юрием Кнутовым.

— Меня тоже этот вопрос интересует. Я полностью согласен, что пора отвечать на эти "провокации". Что сейчас происходит? Разбрасываются с помощью реактивных систем залпового огня противопехотные мины, которые имеют одну цель — искалечить человека, чтобы он до конца жизни был инвалидом. Чем больше инвалидов, тем сильнее нагрузка на экономику страны, ведь содержать их — обязанность государства.

Неразорвавшийся снаряд, скорее всего, остался в поле с того периода, когда украинские войска находились ближе к границе с Россией, могли обстреливать территории с помощью дальнобойного орудия. Сейчас их отогнали, отодвинули эту линию, и идёт постепенно продвижение наших войск к Харькову. Но "приветы", как оказалось, оставлены.

Что касается убийства Дарьи Дугиной, то, прежде чем отвечать, нужно всё-таки иметь 100%-е доказательства, что работали украинские диверсанты. Мы все в этом не сомневаемся. Но есть закон, в соответствии с которым Следственный комитет должен сделать выводы. Будут доказательства, что это теракт, тогда будет повод действовать.

— Кто и как должен ответить?

— Я полагаю так: Служба безопасности Украины, Главное управление военной разведки Украины, может быть, здания МВД, какие-то здания Министерств обороны, которые занимаются спецназом, и так далее, должны превратиться в труху. По ним надо ударить "Калибрами". Эти здания в Киеве должны перестать существовать. Это одна из демонстрационных мер.

А потом можно реализовывать комплекс мер на территории Украины. Противник должен чувствовать, что перешёл красную линию. И получить не один удар, а десять.

Так действует Израиль в отношении террористов. А то, что киевский режим — это режим террористический, уже никто не сомневается. Нам нужно действовать в отношении террористического режима так, как учит международная практика:

с террористами не договариваются, террористов уничтожают, и за одного убитого должны погибнуть, как минимум, десять террористов.

То, что делает сейчас киевский режим, это уже самый настоящий терроризм. Не военные действия. И даже не война. Это террор в отношении мирных людей.

И за это Украина и её наставники должны отвечать. В первую очередь, организаторы этих акций — СБУ, Главное управление разведки Украины, украинский спецназ, который обучали американцы в Румынии. Обучали, кстати, проникновению в Крым, атакам на аэродромы, на инфраструктуру, ударам по мостам, и так далее.

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