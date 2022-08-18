На первичное разминирование противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток" потребуется не менее трёх месяцев. Но для полного разминирования всей территории районов, где активно перемещаются люди, нужно будет несколько лет.
Об этом сообщил зампрезидента Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Напомним, ВСУ рассеивают эти фугасные боевые заряды на всех участках фронта. Сейчас на "Лепестках" массово подрывается мирное население, животные и машины.
"Что касается полномасштабного разминирования, то тут может потребоваться очень много времени — и год, и два, и три", — подытожил Сивков в беседе с изданием "Украина.ру".
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