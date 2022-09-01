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Автор Любовь Степушова

Киев предпринял попытку взять заложников на ЗАЭС

Силовые структуры » Министерство обороны

Киев предпринимает попытку взять заложников в виде специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной станции (ЗАЭС).

Киев предпринял попытку взять заложников на ЗАЭС

ВСУ высадили два десанта вблизи ЗАЭС

В 6:20 мск на побережье Каховского водохранилища в трёх километрах северо-восточнее Запорожской АЭС (находится под контролем РФ) была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках.

Около 7:00 мск осуществлена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населённого пункта Водяное силами тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

Как сообщает Минобороны РФ обе группы сейчас нейтрализуются. Две самоходные баржи со вторым десантом ВСУ потоплены.

План Киева — шантажировать Москву заложниками

Учитывая, что на ЗАЭС утром выехала делегация МАГАТЭ, план ясен:

  • десант должен захватить станцию, встретив делегацию и взяв её в заложники;
  • требовать отхода российских сил, демилитаризации АЭС;
  • обеспечить поставки электричества на Украину.

Делегация МАГАТЭ несёт Украине проблемы

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что миссия знала об "усилении военной активности в этом районе", но планирует продлить пребывание на объекте.

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", — сказал Гросси.

В составе делегации МАГАТЭ находятся специалисты из Польши, Литвы, Китая, Сербии, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Часть из них, несомненно, работают на спецслужбы своих стран.

Миссия МАГАТЭ нежелательна для киевского режима в любом случае, потому что, несмотря на ангажированность, некоторые члены делегации будут иметь особое мнение.

Запорожская АЭС, ранее работавшая на российских ТВЭЛах (тепловыделяющих элементах), последнее время эксплуатировалась с нарушениями протоколов безопасности в связи с переводом на загрузку в реактор американских ТВС от Westinghouse Electric.

Отработавшие свой ресурс ТВЭЛы хранились под открытым небом, и есть подозрения, что из них выделялся материал для создания Украиной грязной ядерной бомбы. Не исключено, что и для Турции. Получается, что Украина долгое время скрывала небезопасность ЗАЭС в угоду прибылям американской компании.

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