Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула украинский город Запорожье и в настоящее время направляется на ЗАЭС в Энергодаре, несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел.
Об этом сообщает Reuters.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что его команда осведомлена о "возросшей военной активности в этом районе", но "сохраняет свое первоначальное намерение посетить завод и увидеться с его сотрудниками":
"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал он.
Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла в среду, 31 августа, в город Запорожье, расположенный в 55 километрах от атомной электростанции. Выступая перед прессой, Гросси заявил, что цель его группы — "предотвратить ядерную аварию".
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