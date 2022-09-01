Члены группы МАГАТЭ под обстрелом едут на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула украинский город Запорожье и в настоящее время направляется на ЗАЭС в Энергодаре, несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что его команда осведомлена о "возросшей военной активности в этом районе", но "сохраняет свое первоначальное намерение посетить завод и увидеться с его сотрудниками":

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", - сказал он.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла в среду, 31 августа, в город Запорожье, расположенный в 55 километрах от атомной электростанции. Выступая перед прессой, Гросси заявил, что цель его группы — "предотвратить ядерную аварию".