Панику Шарию организовать не удалось: переброска войск РФ на левый берег Днепра прошла без потерь

Ночью пошли слухи из украинских ТГ-каналов, что российские солдаты" убегают из Херсона, что их группировка в окружении, ей отрезан путь на левый берег Днепра, и она обречена.

Об этом писал например, небезызвестный испанский блогер Анатолий Шарий. Он же спрогнозировал конец войне, для него ясно, чьей победой.

Российские части вышли из Херсона в 5 утра, организованно, без потерь

На самом деле, отвод российских частей из Херсона был осуществлён без потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств и завершён в 5 часов утра, сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, ВСУ за прошедшие двое суток продвинулись от бывшей линии соприкосновения не более чем на 10 километров. Значит, им предстоит пройти ещё около 20 км до Херсона.

ТГ-канал "Свидетели Байрактара" (Александр Харченко, Сергей Шилов, Евгений Масленников,) рассказал о переброске войск на Антоновском мосту. Журналисты пишут, что войска выводили активно уже три дня, а последней вышла колонна десантников.

ВСУ попробовали бомбить "Хаймарсами" понтонную переправу, "но стоило только нашей ПВО поразить пару точек в небе, и сразу же обстрел прекратился".

По словам военкоров, Антоновский мост был заминирован, и после того, как все "наши вышли", российские инженеры "свернули понтоны, достали катера из воды и отъехали в тыл". Через несколько часов мост был взорван.

"Теперь сражаться придётся на левом берегу. Ничего не закончено, ничего не потеряно. Мы работаем дальше", — подчеркнули они.

Мирные жители вовремя не уехали

ТГ-канал Readovka пишет, что после доклада командующего СВО генерала Сергея Суровикина о том, что РФ оставляет Херсон, увеличилось количество мирных жителей, которые захотели покинуть город. Спецкор Readovka Григорий Березецкий помог эвакуироваться "одному из таких жителей". Главная претензия его и ему подобных, что не надо было Суровикину говорить о "непростых решениях", а прямым текстом — будем сдавать Херсон, уезжайте.

Но боец ВС РФ из ТГ-канала "Записки ветерана" таких претензий не принимает.

"Месяц говорили всем — уезжайте из Херсона. Вывозили материальные ценности, эвакуировали администрации, даже скульптуры эвакуировали. Полиция из Херсона выехала две недели назад. Город пустой был уже две недели. Никто не скрывал, что город будет сдан. Но "защитники" Херсона, видя все приготовления к сдаче города, почему-то только сейчас проснулись", — пишет он.

Эти опоздавшие тоже переправлялись ночью и сейчас переправляются на лодках, и именно по ним стреляли ВСУ.

Что дальше?

На левом берегу, как пишут украинские источники, российской армией построено три линии обороны. Многие в ВСУ не сомневаются, что русские попытаются устроить "ловушки".

Вероятно, имеются в виду мины. Минобороны РФ сообщило, что на минных заграждениях подорвалось более 20 украинских военнослужащих, пытавшихся выдвинуться к Днепру в районе Херсона.

Высвободившиеся силы, как говорят военные обозреватели, Москва отправит на Донбасс, но и на Киев — тоже, если сейчас не разбомбить мосты через Днепр (особенно в Днепропетровске).

Прорываться на Мелитополь ВСУ, по мнению многих специалистов, не будут, а будут бомбить "Хаймарсами" дороги в Крым. Хотя, РФ подготовилась — построила новые магистрали, которые должны идти на Мариуполь, а из Мариуполя — на запорожское направление и в Крым.

Министр обороны Украины Алексей Резников предрёк замедление боевых действий зимой. По его мнению, это будет "выгодно для всех сторон", а после перерыва ВСУ будут усилены тысячами солдат, в настоящее время проходящих военную подготовку в Великобритании.

"Зима замедлит всякую активность на поле боя для всех сторон. Это выгодно для всех сторон", — заявил Резников в интервью Reuters.

По поводу "договорняков" скажем, что для РФ в стратегическом плане они невозможны, потому что Херсонская область по Конституции — российская территория. Аналогично — для Украины. А ситуативные — тоже невозможны из-за почти равенства в военном плане, о причинах не будем говорить.

Этот конфликт вдолгую. В нём будут и поражения и победы, поэтому нельзя впадать в зависимость от эмоций, чтобы не перегореть. Иного пути у России, кроме как победить, нет.

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