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Автор Любовь Степушова

"Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина

Силовые структуры » Министерство обороны

Казнь сдавшихся российских солдат в Макеевке -ещё один тяжёлый урок. Выродкам нельзя сдаваться. Назрело создание спецслужбы для их безусловной ликвидации.

"Будем мочить их в сортире": по казни в Макеевке надо вспомнить слова Путина

Два видео о казни сдавшихся в плен русских солдат

Речь идёт о двух видео, распространяемых на Telegram-платформе. На первом, снятом с БПЛА, видны тела 12 российских солдат (утверждается, что это мобилизованные из ЛНР), которые лежат убитые во дворе дома в ряд и без оружия. Одно тело — поодаль.

Затем появилось второе видео на украинских Telegram-ресурсах. Трое солдат ВСУ кладут на землю выходящих с поднятыми руками солдат. Видео обрывается, когда тот, кто выходит последним, начинает стрелять. Если коррелировать два видео, то понятно, что стрелявшего русского солдата убили и тут же убили остальных пленных в положении в ряд на земле.

И они даже не сопротивлялись, когда украинцы шли и методично их расстреливали в голову- одного за другим. Как лежали ничком на земле, так и остались лежать. Убежать, видимо, попытался только последний в ряду. Остальные просто переворачивались на бок в агонии.

Убийцы — "обычные всушники"

Российские ТГ-каналы расследовали, что расправу над пленными осуществили военнослужащие 80-й ОДШБр ВСУ (Львовская область). Обычные всушники — они и лиц своих не скрывали.

Вероятные исполнители убийства — пограничники Бортничук Артур и Михайловский Назар — выпускники университета МВД в Харькове.

Сразу возникает предположение, что у россиян просто кончился БК, но у стрелявшегося — не кончился, значит, и у других — тоже. Возможно, он оказался в меньшинстве, когда обсуждался вопрос о сдаче в плен и, вероятно, решил продать свою жизнь подороже. Он погиб как герой. По поводу остальных высказался военкор Дмитрий Стешин.

Выродкам сдаваться нельзя — забытый урок

"О расстрелянных наших пленных — неприятное скажу: десяток воинов, в брониках, имеющих оружие, не раненые, не контуженные, сдались в плен, рассчитывая на милосердие врага. Или что кто-то другой за них повоюет? Или враг победит в итоге и им будет нормал? Или поменяют и все дела? Но враг оказался беспощаден, сдавшиеся были убиты", — пишет Стешин в ТГ канале "Русский Тарантас".

Он вспомнил штурмовую группу батальона "Восток", 20 дней продержавшуюся в полном окружении на окраине Мариуполя. Один из знакомых Стешину бойцов, по-прежнему воюет, "а мог еще в марте сдаться. Но, не стал".

"Мы получили очередной тяжелый урок. Крайний был в начале 2000-х, когда ичкерийцы начали резать головы нашим пленным, снимая это на видео. И тогда наши перестали сдаваться. Думаю, тут будет такой же эффект. Надеюсь", — написал военкор.

Писатель Герман Садулаев, предупреждает, что нацисты всегда убивают пленных, именно поэтому у них "так мало пленных".

"Понимаю и нисколько не осуждаю тех наших солдат, которые сдаются, исчерпав все возможности сопротивления. Они всё равно герои. Но, парни, нацистам сдаваться не нужно. Всё равно убьют", — указывает Садулаев в своём ТГ-канале.

"Мы их замочим в сортирах"

Он же ставит на обсуждение второй важный урок — пока русские не покажут, что будут безжалостны к нацистам, они будут вот так, нарушая все международные конвенции, мучить и убивать пленных россиян.

"Исполнителей убийства, засветивших себя на видео, надо убить. К подразделению, которое осуществило убийство надо применить "коллективную ответственность имени Зои Космодемьянской". Кто знает, тот поймёт", — пишет Герман Садулаев.

Власти России, согласимся, недорабатывают. Назрело создание спецслужбы (аналог подразделения Моссада), которая нацистов из-под земли достанет и ликвидирует — даже в Польше или Канаде, где они будут полоть грядки и мыть унитазы.

Надо здесь вспомнить знаменитую фразу Владимира Путина, о том, что " мы их (террористов) будем мочить и в сортирах". Она была сказана после серии зверских терактов — взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, кстати, совершённых тоже ичкерийскими боевиками.

Официальная реакция

Минобороны РФ прокомментировало, что данные видео только подтверждают "живодёрскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает". В релизе также отмечено, что зверские убийства военнопленных — далеко не первое и не единичное военное преступление, а распространённая практика ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и игнорируемая западными покровителями.

"Но отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за всех и за каждого замученного и убитого пленного", — говорится в заявлении.

По данному факту военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело по ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), а также ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

"Мы знаем о видео, и мы изучаем их", — ответили в ООН агентству AFP. "Мы призывали все стороны конфликта тщательно расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности", — заявил зампред генсека ООН Фархан Хак.

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