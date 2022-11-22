SouthFront: Украина ведёт войну против НАТО

Эксперты международного проекта SouthFront¹ считают, что Украина, прикрываясь российской СВО, "ведёт необъявленную войну против стран НАТО".

"За 9 месяцев российской военной операции на Украине страны-члены НАТО неоднократно становились жертвами продолжающихся боевых действий. Как только Брюссель был готов применить статью 5 о коллективной обороне НАТО и объявить войну России, оказалось, что Украина наносит ущерб членам Альянса", — пишет SouthFront.

Факты, про которые молчат

Инциденты в небе

Вечером 2 марта румынский самолет МиГ-21 Lancer, который патрулировал над районом Добруджи, исчез с радаров. Через 13 минут после вылета истребитель был сбит украинской системой ПВО С-300. Пилот погиб.

На поиски самолёта и экипажа немедленно был отправлен румынский спасательный вертолёт, но и он тоже был сбит украинскими силами ПВО. Все 7 специалистов, находившихся на борту, погибли.

Всего неделю спустя, 10 марта, украинский беспилотник советского производства Ту-141 "Стриж" нанёс удар по Хорватии. БПЛА пролетел над Румынией и Венгрией, а затем вошёл в воздушное пространство Хорватии и разбился возле студенческого общежития в Загребе.

Инциденты на земле

"Украинские военные также убивали граждан стран НАТО, которые приезжали в Украину, в том числе с предполагаемыми гуманитарными целями", — утверждают аналитики SouthFront.

13 марта в Ирпенской области под Киевом члены отряда украинской территориальной обороны расстреляли автомобиль американского журналиста из New York Times Брента Рено, который, как сообщается, ранее был офицером ЦРУ и служил в Ираке.

Инциденты на воде

"Корабли стран НАТО также становились жертвами непрофессиональной деятельности украинских ВМС" (SouthFront).

3 марта эстонский сухогруз Helt подорвался на украинской морской мине у побережья Одессы. 4 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

9 сентября румынский тральщик подорвался на украинской морской мине недалеко от Констанцы.

9 ноября у берегов Турции был взорван турецкий катер.

Инциденты на чужих территориях

"Украинские нацисты поддерживают экстремистские организации в Европе и готовят террористические атаки на территории государств-членов НАТО":

16 ноября итальянские спецслужбы арестовали четырёх членов экстремистской организации "Орден Хагалы”, в их числе гражданин Украины, который отвечал за контакты с диверсионными и военизированными неонацистскими группами, действующими на Украине.

Совсем недавно — 15 ноября — мир был на грани глобальной войны НАТО против России, когда ракета прилетела в польскую деревню Пшеводув, убив 2 польских гражданин и уничтожив прицеп трактора.

Сразу после того, как фотографии с места происшествия были опубликованы в Сети, стало очевидно, что это была украинская ракета С-300. Однако, НАТО чётко продемонстрировало своё намерение обвинить Россию. В результате, с явным разочарованием, Польша, НАТО и Соединённые Штаты согласились с выводами о том, что ракета, скорее всего, принадлежала Киеву.

Тем не менее, представитель Совета национальной безопасности США заявил, что независимо от результатов Вашингтон будет считать Москву причастной.

"Несмотря на то, что Украина продолжает регулярно угрожать безопасности граждан стран НАТО, Россия почему-то всегда назначается главным виновником", — констатирует международная аналитическая команда.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

¹SouthFront (Analysis & Intelligence) — общественная аналитическая зонтичная организация, созданная и поддерживаемая командой экспертов и волонтёров из разных стран.

Фокусируется на вопросах международных отношений, вооружённых конфликтов и кризисов.

Организация предоставляет анализ военных операций, военную позицию основных мировых держав и другие важные данные, влияющие на рост напряжённости между странами и народами.

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