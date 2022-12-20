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Ольга Лебедева

После ночного обстрела Донецка в городе стало одной больницей меньше

Силовые структуры » Министерство обороны

Больница в Калининском районе Донецка сегодня ночью (с 19 на 20 декабря) в третий раз за две недели подверглась ракетному удару ВСУ, которые опять били по городу из тяжёлого вооружения.

По Калининскому и Ленинскому районам Донецка ВСУ выпустили 21 реактивный снаряд из установок РСЗО "Град".

Согласно сообщениям местных властей, на этот раз обошлось без жертв, но в результате прямого попадания полностью разрушено клиническое отделение больницы. Там на момент обстрела был только ночной охранник. Жизнь ему спасло то, что он "укрылся за сейфом, услышав свист летящих снарядов". 

На фотографиях и видео в соцсетях видно огромную дыру в фасаде и выбитые окна (ни одного уцелевшего нет), а также груды обломков внутри и снаружи больницы.

 
  • Другое здание медучреждения, в котором находится отделение нейрохирургии, было повреждено в результате обстрела в воскресенье,
  • отделение неврологии пострадало в результате удара 11 декабря.

По словам донецкого военкора Глеба Эрвье, со снарядами, в последние дни прилетающими в Донецк "что-то не так":

"Большая странность есть в объеме поражения. По звукам и частоте — точно РСЗО. На "Град" похоже, но разрушения не типичны для этих ракет. Огромная дыра в стене больницы, разнесенный внутренний двор. В соседнем от больницы дворе от подземного взрыва выбило канализационные люки, а соседние гаражи почти стёрло и разбросало стенки.

То ли это что-то новое, то ли они начинку в ракетах поменяли… черт их знает. Одно остаётся фактом: стрелять таким по больницам и жилым домам — лютое скотство и отсутствие чести", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Донецк в огне 9 лет

Донецк подвергается тяжелым артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны украинских сил почти ежедневно с тех пор, как Россия начала свою специальную военную операцию в конце февраля.

До этого, начиная с 2014 года, город периодически подвергался обстрелам, из-за того, что ДНР и ЛНР не согласились жить под властью, пришедшей на Украину после майданного госпереворота.

  • Этой осенью обе республики, а также Херсонская и Запорожская области официально присоединились к России. Так на референдумах решили жители.
  • Киев, конечно, с этим не согласен и вот теперь "возвращает" себе потерянные территории. Весьма варварски — используя для этого военную силу.

Только за прошлую неделю город подвергся крупнейшему за восемь лет артиллерийскому обстрелу со стороны Украины.

"Лютые артиллерийские прилеты: то в рынок попадут, то в пятиэтажки. Это чистый террор — чтобы людям было плохо", — главред мультимедийного издания Украина. ру Искандер Хисамов.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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