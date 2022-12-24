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Ольга Лебедева

НАТО будет помогать ВСУ "не разваливаться на поле боя"

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинское правительство при поддержке НАТО приступает к реализации программы по охране психического здоровья, направленной на то, чтобы сделать солдат ВСУ "более эффективными в бою и менее подверженными посттравматическому стрессу", сообщило американское издание Daily Beast.

НАТО будет помогать ВСУ "не разваливаться на поле боя"

"После вторжения России по просьбе Украины НАТО оказало помощь в повышении психологической устойчивости военнослужащих и разработке системы психического здоровья для украинских комбатантов и ветеранов”, — цитирует the Beast слова представителя альянса Оаны Лунгеску.

Предполагается, что программа должна помочь солдатам ВСУ "противостоять страху, волнению и кризисам, чтобы они могли продолжать сражаться".

"Украина не может позволить, чтобы солдаты, большинство которых являются либо добровольцами, либо мобилизованными, разваливались на части на поле боя", — пояснил изданию военный психолог Родион Григорян, который руководит программой, обучающей солдат "распознавать признаки боевого стресса у своих коллег и вмешиваться в кризисы психического здоровья".

Кстати, у британских военных есть аналогичная программа, называемая "Управление рисками травм" (TRiM). Нил Гринберг, профессор Королевского колледжа Лондона, один из её разработчиков обучал и украинских бойцов. Теперь он заявляет, что "на украинских фронтах всё ужасно":

"Артиллерия, беспилотники и непредсказуемые, необоротные атаки гораздо сложнее с психологической точки зрения, потому что ты можешь быть лучшим солдатом в мире, но, если артиллерийский снаряд упадёт где-то рядом с тобой, ты ничего не сможешь с этим поделать".

"Украинцам тяжелее, чем НАТОвцам"

Согласно исследованию Университета Брауна, проведенному в 2021 году, психологические травмы являются серьёзной проблемой в западных армиях. Например, экспедиционные войны в Афганистане и Ираке наглядно показали, что на одного убитого в бою солдата приходится четыре самоубийства.

В случае с ВСУшниками, уверен Гринберг, всё будет намного хуже, поскольку они, в отличие от американских коммандос, "не летают в зону боевых действий на короткое время" и не имеют возможности после фронта "возвращаться домой в нормальную жизнь", "поскольку тыловые районы также затронуты конфликтом".

Надежда на зимнюю паузу

"Министерство обороны Украины надеется провести ротацию сил на линии фронта, поскольку боевые действия замедляются с наступлением зимней погоды, — пишет the Beast. — И эта передышка будет использована для психологической разгрузки солдат".

Довольно, кстати, странное заявление, учитывая, что все военные аналитики — причём, по обе стороны линии фронта — в один голос говорят об ожидании усиления интенсивности боевых действий с наступлением зимы на Украине.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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