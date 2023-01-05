Учёл ли Путин риски? Перемирие на Украине вызывает массу вопросов

Одностороннее прекращение огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, объявленное Владимиром Путиным, несёт большие необъяснимые риски.

Путин поддержал призыв патриарха Кирилла

Верховный главнокомандующий Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) сторон на Украине.

"Призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность гражданам посетить рождественские службы", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Указывается, что приказ издан, учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие.

Примечательно, что Кирилл в обращении назвал конфликт "междоусобным". Это поддержка идеи Путина об "отчасти" гражданской войне на Украине и уверение в сохранении единого пространства Русской Православной Церкви (РПЦ) на её канонической территории. Патриарх напоминает, что находится в тяжёлой момент со всей паствой, независимо от того, на какой баррикаде, кто из прихожан находится.

РФ воюет с нелюдями — предупреждение из Сербии

В Сербии считают предложение правильным, но, к сожалению, вряд ли возможным.

Автор ТГ-канала "Сербский вестник" предупреждает, что для нацистов рождественское перемирие — "отличный повод ударить по храмам с верующими". По его словам, во время войны в Югославии самые ожесточенные нападения на сербские города и села были, именно, на большие православные праздники.

"Россия воюет с нелюдями, которые захватывают православные храмы, убивают священников, массово празднуют Рождество 25 декабря и сжигают иконы. Так что единственное перемирие, которое обеспечит жизнь людей — Победа", — пишет автор.

Это мнение поддерживает ТГ-канал "Записки Ветерана".

"Нужно разгромить сатанинскую силу, которая никакие перемирия и договорённости никогда не соблюдала и соблюдать не будет", — пишет военнослужащий РФ, который считает себя верующим христианином РПЦ.

Только полный разгром и безоговорочная капитуляция остановит геноцид русских и православных христиан РПЦ, добавляет он.

На Украине Рождество уже отпраздновали

Скептически отнеслись к инициативе и на ТГ-канале "Темник". По мнению авторов, официальное киевское православие ментально уже отпраздновало Рождество 25 декабря — по григорианскому календарю. Авторы считают заявления Кирилла "исключительно духовно-политической декларацией", попыткой донести до клириков канонической церкви на Украине, что их ментально поддерживают.

Политолог Андрей Гусий считает, что при одностороннем прекращении огня создаются дополнительные риски по сохранению личного состава ВС РФ, "а мы еще от новогодних событий в Макеевке не отошли".

Украина не поддержит прекращение огня

На украинских ТГ-каналах считают, что перемирие, даже если его заключат, реально соблюсти невозможно в момент обострения. ТГ-канал "Картель" уверен, что обе стороны будут использовать его для провокаций, чтобы обвинить друг друга в несоблюдении.

"Украина вообще может включить везде тревогу и обвинить РФ в обстреле", — пишут авторы.

Впрочем, на инициативу Патриарха уже ответили в Киеве. Любые перемирия расцениваются там как возможность для перестроения и наступления российской армии.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал этот призыв "циничной ловушкой" и "элементом пропаганды".

Что ждут от Патриарха православные

Уже упомянутый "Ветеран" считает, что РПЦ до сих пор не объяснила, "что происходит с паствой РПЦ" в РФ и на Украине и "не обозначила позицию по происходящему с Киево-Печерской Лаврой". Военнослужащий ВС РФ укоряет церковное руководство, что "окормление тысяч верующих солдат на фронте осуществляется исключительно немногочисленными инициативными священнослужителями". Они же занимаются гумпомощью, ожидая осуждения архиереев.

"Где танковые колонны "Дмитрия Донского", построенные на средства Русской православной церкви? Где воззвание Патриарха к народу?", — спрашивает "Ветеран".

Турки хотят от Путина конкретных шагов

Надеемся, что военно-политическое руководство РФ оценило риски одностороннего "перемирия" и сможет объяснить, не дай Бог, новые массовые жертвы во время оного.

Полагаем, что это больше жест для внешнего пользователя. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган призвал российского лидера прекратить огонь в одностороннем порядке.

"Эрдоган заявил, что призывы к миру и переговорам (от РФ) должны быть подкреплены односторонним прекращением огня и видением справедливого урегулирования", — цитирует Эрдогана канцелярия турецкого президента.

По мнению тюрколога Владимира Аваткова, "турки ждут от нас уступок и нового видения урегулирования, потому что мы должны". Это же, кстати, касается и газового хаба, и курдов — турки хотят от нас "конкретных шагов".

"Почему мы всё и всем должны — остается неясным", — написал Аватков в своём ТГ-канале.

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