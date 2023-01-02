Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране

Силовые структуры » Министерство обороны

Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке расквартирование в одном помещении большой группы военнослужащих. В ином случае, гарантировано возмущение.

Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране

Случай с Рогозиным не вразумил "тыловую крысу"

В новогоднюю ночь ударом РСЗО HIMARS ВСУ поразили здание ПТУ в Макеевке (ДНР в 5 км к востоку от Донецка), где были размещены военнослужащие ВС РФ.

Военкоры и блогеры пишут о единовременных безвозвратных потерях до 50-60 человек. Речь в основном идет о мобилизованных из Саратовской области, а также якобы из Ульяновской области. Украинские источники называют гораздо большую цифру жертв.

Офицера-тыловика, который ответственен за размещение солдат, не вразумил недавний случай с Дмитрием Рогозиным, когда был прилёт по гостинице. А он показал, что ВСУ везде имеют своих осведомителей, работает космическая и дронная разведки, что ничего нельзя в современных условиях сделать незаметно.

Некомпетентность: гнев в Сети зашкаливает

Блогер Сергей Лебедев считает, что это, скорее, "не саботаж военных чинов", а "рукожопость и несоответствие занимаемой должности". Он предлагает "послать виновных в качестве рядовых на фронт":

"Может чему-то научатся и что-то поймут. А не успеют — не сказать, чтобы жалко".

Военкор Александр Коц в своём ТГ-канале указывает, что после ударов противника по крупным складам боеприпасов и ГСМ их начали рассредотачивать, и результативных прилётов "стало в разы меньше". Ему непонятно, почему также не делают в случае размещения живой силы.

"Некомпетентность и неспособность воспринимать опыт войны продолжают оставаться серьезной проблемой", — пишет Коц.

Блогер Андрей Медведев считает, что идёт прямое невыполнение приказа Верховного главнокомандующего — беречь личный состав. Размещать его "где попало в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях — это прямая помощь врагу", пишет он.

Медведев считает, что командиры низшего звена учатся на опыте, но их опыт не идёт наверх.

"Был случай, когда мужчины сами ночевали в подвалах, техника была прикопана. Так что в итоге ( после ударов) не потеряли ничего и никого", — пишет блогер.

Некоторые хотят уподобляться киевскому режиму

ТГ-канал "Канал визионера" замечает, что в Сети появились требования наказывать первоисточники информации "о провалах и поражениях" в ВС РФ, а потом и их распространителей.

Автор считает риторическим вопрос, "застрелится ли тот начальник, на совести которого столько жизней русских людей, которых призвало себе на помощь государство".

С украинской стороны отмечают, что киевский режим сразу отправляет СБУ к тем, кто публикует информацию о больших потерях, потому что "таким образом вы помогаете врагу и его информационным войскам".

"Так что обе системы в этом кейсе действуют идентично. Общество узнаёт о таких событиях случайно из-за слива в Сеть. К примеру Офис не сообщил сколько точно погибло спецназовцев в Хмельницком, а россияне не скажут сколько погибло в Макеевке", — пишут авторы ТГ-канала "Легитимный".

Случаями, как в Макеевке, будут раскачивать ситуацию в РФ

Политолог Марат Баширов полагает, что внутриполитическую ситуацию в России "будут расшатывать вот такие события, как в Макеевке". Будут "шествия матерей и жен, публичные письма и голосование ногами тех, кто служить готов, но не попадать под некомпетентные действия вышестоящих военных".

"Тут истерить нельзя, но и не реагировать недопустимо" — пишет он в ТГ-канале "Политджойстик".

Учитывая, что в эпоху интернета, всё тайное становится явным не когда-нибудь, а сразу, закономерен вопрос: почему не видно работы военной прокуратуры и нет оценок халатности и предательства?

Читайте по теме: Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим

Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства

Свет в Киеве в новогоднюю ночь был. Украина лжёт о состоянии своей энергосистемы

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей лебедев
Новости
Страны НАТО начали называть ЗРК ВС РФ на букву "Г"
Блогер о принципах украинской диаспоры в Европе: "Пустые понты и лжепонятия"
Сенатор Пушков: война ведущих держав может начаться на Украине и Тайване
Никифорова: власти США приготовились к "коллапсу" России
ВС РФ ликвидировали под Артёмовском одного из активных деятелей украинского майдана Гаврилюка
19fortyfive: зависимость от поддержки Запада ставит под сомнение возможность Украины победить
Боевик показал остатки своей группы под Артёмовском: "Кто ещё хочет зарплату в 100 тысяч?"
В Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Die Welt*: главу минобороны Германии Ламбрехт раскритиковали из-за новогоднего поздравления
Рогов: на Украине больше некому проводить нацистские марши — СВО идёт по плану
Популярное
Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон

Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.

Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
ВС РФ ракетным ударом уничтожили базу 8-го полка ССО ВСУ в Хмельницком
Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Путиным в новогоднем обращении
Новый год – новая тактика: спецоперация не будет прежней Ольга Лебедева Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская
Министр обороны Украины Резников заявил о количестве оставшихся у ВС РФ ракет
Сладков: в Хмельницком уничтожены профессиональные и опасные спецназовцы ВСУ
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Последние материалы
ВС РФ ликвидировали под Артёмовском одного из активных деятелей украинского майдана Гаврилюка
19fortyfive: зависимость от поддержки Запада ставит под сомнение возможность Украины победить
Боевик показал остатки своей группы под Артёмовском: "Кто ещё хочет зарплату в 100 тысяч?"
В Воронежской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Die Welt*: главу минобороны Германии Ламбрехт раскритиковали из-за новогоднего поздравления
Рогов: на Украине больше некому проводить нацистские марши — СВО идёт по плану
Председатель Госдумы: 2023 год должен стать годом победы России
МК: Овчинский оценил сообщения о "чёрных трансплантологах" в подразделениях ВСУ на Украине
Американский офицер Орр: враг одним ударом может отправить США в каменный век
В Воронеже в районе аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34, прогремел взрыв
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников