Некомпетентность высших командиров ВС РФ ведёт к раскачке ситуации в стране

Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке расквартирование в одном помещении большой группы военнослужащих. В ином случае, гарантировано возмущение.

Случай с Рогозиным не вразумил "тыловую крысу"

В новогоднюю ночь ударом РСЗО HIMARS ВСУ поразили здание ПТУ в Макеевке (ДНР в 5 км к востоку от Донецка), где были размещены военнослужащие ВС РФ.

Военкоры и блогеры пишут о единовременных безвозвратных потерях до 50-60 человек. Речь в основном идет о мобилизованных из Саратовской области, а также якобы из Ульяновской области. Украинские источники называют гораздо большую цифру жертв.

Офицера-тыловика, который ответственен за размещение солдат, не вразумил недавний случай с Дмитрием Рогозиным, когда был прилёт по гостинице. А он показал, что ВСУ везде имеют своих осведомителей, работает космическая и дронная разведки, что ничего нельзя в современных условиях сделать незаметно.

Некомпетентность: гнев в Сети зашкаливает

Блогер Сергей Лебедев считает, что это, скорее, "не саботаж военных чинов", а "рукожопость и несоответствие занимаемой должности". Он предлагает "послать виновных в качестве рядовых на фронт":

"Может чему-то научатся и что-то поймут. А не успеют — не сказать, чтобы жалко".

Военкор Александр Коц в своём ТГ-канале указывает, что после ударов противника по крупным складам боеприпасов и ГСМ их начали рассредотачивать, и результативных прилётов "стало в разы меньше". Ему непонятно, почему также не делают в случае размещения живой силы.

"Некомпетентность и неспособность воспринимать опыт войны продолжают оставаться серьезной проблемой", — пишет Коц.

Блогер Андрей Медведев считает, что идёт прямое невыполнение приказа Верховного главнокомандующего — беречь личный состав. Размещать его "где попало в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях — это прямая помощь врагу", пишет он.

Медведев считает, что командиры низшего звена учатся на опыте, но их опыт не идёт наверх.

"Был случай, когда мужчины сами ночевали в подвалах, техника была прикопана. Так что в итоге ( после ударов) не потеряли ничего и никого", — пишет блогер.

Некоторые хотят уподобляться киевскому режиму

ТГ-канал "Канал визионера" замечает, что в Сети появились требования наказывать первоисточники информации "о провалах и поражениях" в ВС РФ, а потом и их распространителей.

Автор считает риторическим вопрос, "застрелится ли тот начальник, на совести которого столько жизней русских людей, которых призвало себе на помощь государство".

С украинской стороны отмечают, что киевский режим сразу отправляет СБУ к тем, кто публикует информацию о больших потерях, потому что "таким образом вы помогаете врагу и его информационным войскам".

"Так что обе системы в этом кейсе действуют идентично. Общество узнаёт о таких событиях случайно из-за слива в Сеть. К примеру Офис не сообщил сколько точно погибло спецназовцев в Хмельницком, а россияне не скажут сколько погибло в Макеевке", — пишут авторы ТГ-канала "Легитимный".

Случаями, как в Макеевке, будут раскачивать ситуацию в РФ

Политолог Марат Баширов полагает, что внутриполитическую ситуацию в России "будут расшатывать вот такие события, как в Макеевке". Будут "шествия матерей и жен, публичные письма и голосование ногами тех, кто служить готов, но не попадать под некомпетентные действия вышестоящих военных".

"Тут истерить нельзя, но и не реагировать недопустимо" — пишет он в ТГ-канале "Политджойстик".

Учитывая, что в эпоху интернета, всё тайное становится явным не когда-нибудь, а сразу, закономерен вопрос: почему не видно работы военной прокуратуры и нет оценок халатности и предательства?

Читайте по теме: Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим

Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства

Свет в Киеве в новогоднюю ночь был. Украина лжёт о состоянии своей энергосистемы