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Ольга Лебедева

НАТО активно готовится пойти по пути Наполеона и Гитлера

Силовые структуры » Министерство обороны

"На фоне ледяного пейзажа, усеянного березами и хвойными деревьями, пехотинцы выходят из бронетранспортера и по колено в снегу направляются в лес. Учения "Зимний лагерь" в Эстонии, в 100 км от российской границы, проверяют войска НАТО на прочность в экстремальных зимних условиях".

НАТО активно готовится пойти по пути Наполеона и Гитлера

Так начинается статья, опубликованная французским изданием Le Point, рассказывающая о нелёгких буднях 1300 британских, французских и эстонских военнослужащих, проходящих "школу выживания" в рамках ежегодных межсоюзнических учений. Как поясняет автор материала, цель мероприятия продиктована "особой тревогой" по поводу того, что "Россия перебросила более 100 тысяч человек дальше на юг, вокруг Украины, в знак протеста против военного присутствия НАТО на ее границах".

"Этот маневр — возможность показать, что мы способны работать в самых сложных условиях, в холоде и в лесу. И доказать, что мы можем справиться с любым предстоящим испытанием", — цитирует издание слова британского подполковника Саймона Уорта, командира франко-британского батальона, дислоцированного в составе НАТО в Эстонии.

Англичанин, впрочем, честно признался, что его бойцы "немного устают во время движения под тяжестью бронежилета и оружия, двигаясь по пояс в снегу". Но, по словам другого офицера, французского полковника Эрика Могера, участники учений уверены — реально воевать их не пошлют:

"Мы здесь не для того, чтобы провоцировать русских. Наши маневры носят превентивный, сдерживающий и неагрессивный характер. Но мы готовы и в состоянии продержаться, ожидая подкрепления".

Мороз и болота не нравятся технике

Учения НАТО "Зимний лагерь" специально были спланированы на время наступления зимы, чтобы "при температуре до минус 25 градусов испытать стойкость солдат и техники в гораздо более экстремальных условиях, чем во Франции или Великобритании", поскольку солдаты ранее обучались только в условиях полупустыни — в Сахеле, где они дислоцированы с 2013 года.

"Здесь первая трудность — это суровая погода и очень заболоченная местность, что мешает нам маневрировать и где мы рискуем увязнуть, — подчеркивает капитан Жюльен из 5-го драгунского полка, зябко ёжась в парадном мундире. — Но это закаляет наши войска, которые в последние годы привыкли действовать в Мали или Нигере".

Настоящая же проблема НАТОвских солдат, непривычных к морозам средней полосы, в том, что их техника, как оказалось, абсолютно не приспособлена к работе в мороз.

Современная французская бронетехника уже застряла в снегу. 12 танков Leclerc не могут двигаться — гусеницы вязнут. Подполковник Николя, заместитель командующего франко-британской боевой группой, констатирует, что "ледяной холод парализует не только французскую бронетехнику, но и британскую тоже".

Когда на чужих ошибках не учатся

Удивляет историческая безграмотность командования НАТО, которое, вопреки законам собственной же логики, готовясь воевать с Россией, надеется на русский же "авось". Ведь не могут же они не знать о незавидной участи тех, по чьим стопам собрались идти:

  • шведской армии Карла XII образца восемнадцатого века,
  • солдат Наполеона в веке девятнадцатом,
  • наконец, армии Гитлера в двадцатом.

Все они проиграли после вмешательства генерала Мороза, выступавшего на стороне армии российской.

К слову, не только на северном европейском фланге фронта НАТО ситуация оказывается тяжелой для солдат Североатлантического альянса. На юге Европы, французским солдатам, дислоцированным в Румынии, " холодно" и " голодно", сообщал портал Mediapart ещё в ноябре прошлого года.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато франция эстония великобритания
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