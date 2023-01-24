Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка

В рамках пакета военной помощи Украине Швеция наряду с артиллерийской системой Archer планирует поставить партию БМП CV90. И снова ряд российских экспертов в ужасе. "Всё пропало": 40-мм пушка этой БМП способна поражать практически всю российскую бронетехнику, за исключением лобовой брони танков. Попробуем разобраться.

Надо отметить, что 40-мм калибр для автоматической пушки БМП — это действительно серьёзно. Самый распространённый сейчас калибр пушки для БМП в армиях любой страны — это 25-30, реже 35 мм. Справедливости ради, надо сказать, что тенденция на повышение калибра есть. Над этой темой работают многие конструкторские бюро военных предприятий ведущих стран. Работают, но почему-то не спешат внедрять в массовое производство. А вот Швеция уже с 1993 года вооружает свои БМП 40-мм пушкой. И многие страны закупают у шведов эту машину, например:

Норвегия,

Нидерланды,

Дания,

Швейцария,

Финляндия,

Эстония.

Закупают, но только никто не берёт 40-мм вариант. В основном — 30, реже — 35.

И в чём же здесь закавыка? Может быть, существуют какие-то экспортные ограничения? Так часто бывает, что на экспорт страны поставляют более слабый вариант техники, дабы в случае потенциального конфликта с покупателем в будущем самим не оказаться наказанным своим же оружием.

Но в нашем случае речь идёт практически о союзниках НАТО, и хотя Швеция формально не входит в блок, плотное сотрудничество идёт многие десятилетия. И вряд ли в этом случае могут иметь место такие ограничения. Тем более, сейчас Швеция с готовностью отдаёт машины Украине и не стесняется. Или 40-мм пушка не так хороша, как принято считать?

Можно долго вдаваться в технические характеристики по типам применяемых снарядов, скорости их полёта, дальности стрельбы и бронепробиваемости, но в таком случае "за лесом мы не увидим деревьев".

А это "дерево" в шведской БМП есть. Речь о боекомплекте самой пушки. Ранее, сравнивая американскую БМП "Брэдли" и нашу БМП-2, мы уже касались такой характеристики. Причём, в данном вопросе отдавали первенство американцам: у них — 900 снарядов, у нас — 500. Да, там есть нюансы в том, что не все снаряды у американца находятся сразу в ленте, в отличие от российского БМП. Но если говорить о шведах, то всё ещё гораздо хуже. Для них.

Боекомплект шведской БМП CV9040 составляет всего лишь около 220 снарядов. Не очень густо, учитывая динамичный характер современных боевых действий на Украине.

Зная о неспособности бойцов ВСУ экономить боеприпасы, можно предположить, что такого запаса для шведской БМП будет явно недостаточно. Тем более, украинские военные привыкли воевать с размахом, да на советских БМП, да с 500-снарядным запасом. А, как известно, привычка — вторая натура.

Но относительно малый боекомплект — не самое главное. Особенность шведской пушки в том, что только 24 снаряда из 220 расположены в зарядном магазине пушки, то есть готовы к стрельбе. Причём, магазин разделён на три секции (кассеты) по 8 снарядов одного типа. Остальной боезапас находится, большей частью, в боеукладке, и малая часть — в специальном механизированном барабане, для облегчения подачи.

Естественно, что после израсходования 8-снарядной кассеты одного типа, пушку придётся перезаряжать. Или продолжать стрельбу тем типом снарядов, которые остались в магазине. А если этот тип не подходит под конкретную задачу? В любом случае, командиру машины придётся взять паузу примерно на полминуты: именно столько времени потребует перезарядка кассеты.

Полминуты на поле боя — не так мало. Надо будет озаботиться уходом с открытого пространства, поиском укрытия. Это не так критично в оборонительном бою, в режиме засады в городской застройке, но в наступлении с такой "неторопливой" пушкой можно попасть и в переплёт.

Возможно, кто-то не поверит, что это действительно так работает. Тогда, давайте спросим у корейцев, почему к такой же пушке на своей машине K21 они приспособили дополнительный механизм для ускорения заряжания. Но и даже это их не успокоило. На корейский БМП решено было дополнительно установить противотанковый ракетный комплекс. Южнокорейские генералы явно осознали недостаточность одной, пусть даже очень хорошей, но не очень быстрой пушки для машины на поле боя. А у шведской машины противотанкового комплекса нет. Наверное, в их холодном скандинавском видении мира современное поле боя двигается несколько медленнее.

Да, 40-мм пушка Bofors, установленная на шведской боевой машине, всеми специалистами мира признаётся, как одно из лучших орудий в своём классе. И вполне может представлять опасность для российских танков. Тут мы не вправе принижать возможные угрозы.

Но и впадать в панику перед западным вооружением, едва лишь узнав его "фантастические" характеристики, тоже не стоит. Увы, но такая картина — не редкость. Часто вникнув только в один-два показателя "заморской" техники, такие, с позволения сказать, "спецы" начинают разносить в социуме какие-то детские страхи. Но, как показывает практика, не так страшен чёрт, как его малюют.