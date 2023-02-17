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Ольга Лебедева

Onet : "Польский легион" будет сражаться за Украину

3:04
Силовые структуры » Министерство обороны

Министерство обороны Украины "одобрило" создание подразделения специального назначения, полностью состоящего из добровольцев из Польши. Такую новость озвучило польское новостное издание Onet.

Onet : "Польский легион" будет сражаться за Украину

Идейным вдохновителем и организатором нового подразделения в составе ВСУ, по данным портала, стал гражданин Польши, который воюет на Украине с февраля прошлого года. Его имя "не разглашается по соображениям безопасности".

"Подразделение вероятно будет называться Польским добровольческим легионом и станет не типичным фронтовым подразделением, а элитной группой, выполняющей разведывательные, диверсионные и другие специальные задачи", — рассказал этот загадочный наёмник журналистам, не преминув напомнить, что "Польша — страна, которая больше всех других поддерживает Украину”.

По данным Onet, поляки будут не единственными, кто массово отправится в украинские окопы. Есть слухи, что будет создано "аналогичное" немецкое подразделение. Наверное, ими, следуя традициям Вермахта, будут усиливать так называемый "Легион Свободной России", набранный по примеру гитлеровской "армии Власова".

"С поляками гораздо проще, чем с белорусами или русскими, которые приезжают из вражеских стран”, — сказал представитель Министерства обороны Украины, также, кстати, пожелавший остаться неназванным, в интервью Onet.

По словам этого чиновника, на создание новых воинских подразделей, точнее, на бюрократическую часть процесса — "обработку необходимых документов", потребуется "неделя или две".

Как это будет осуществляться

Как стало известно Onet, желающие повоевать на Украине поляки будут приходить записываться в специально созданный вербовочный центр в Польше. Правда, это "ещё не согласовано с польскими властями”. Более того, официальная Варшава вообще отказывается как-либо комментировать данную идею, несмотря на то, что является одним из самых ярых сторонников Киева.

Напомню, именно в этой стране находится логистический центр НАТО, через который осуществляется снабжение Украины западным оружием и боеприпасами. А недавно, отмечает Onet, польское правительство "возглавило усилия по снабжению Украины танками -предоставило ей сотни собственных Т-72, а затем запугало Германию, чтобы она одобрила экспорт "Леопардов".

Кстати, другое польское издание, Niezalezny Dziennik Polityczny, сообщало ранее, что Варшава "закрывает глаза на призыв своих граждан в украинскую армию, где по состоянию на конец ноября погибло более 1200 человек":

"Новое кладбище в Ольштыне в американском стиле предназначено для более эффективных захоронений на фоне растущего числа жертв", — писало Niezalezny Dziennik Polityczny, как будто предвидя, что скоро поляки пополнят ряды "пушечного мяса" ВСУ.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу польша украина
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