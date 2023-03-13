Военспецы: ВСУ при поддержке НАТО ударят по Крыму и ЮФО

4:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Целью своего главного удара Киев окончательно и официально считает ушедший от него навсегда полуостров Крым. В планах ВСУ отрезать сухопутный путь в Крым через Мариуполь и Бердянск с целью разрушить логистику региона.

Об этом сообщил американский журналист Кевин Батчо, подчеркнув, что НАТО будет всецело помогать Киеву достигнуть этой цели. С ним согласен и военный блогер Владлен Татарский.

В своем Telegram-канале он написал, что, скорее всего, "главные удары ВСУ будут наносить на юге", атакуя переправу в Керченском проливе.

План "устроить Херсон 2.0" однозначно будет опираться на действия, аналогичные осени прошлого года, считает Татарский.

Тактика проста — атаковать на юге, чтобы сдерживать наступление в Донбассе. Ситуация может поменяться, только если Украина потеряет огромное количество живой силы, и общество будет "настолько деморализовано, что не сможет продолжать войну".

C учетом потерь Украины ждать осталось недолго, но бросить в бой мобилизованных с улицы Зеленский не постесняется.

Эксперт считает, что для Киева разрушенный Крым представляет ценность, а вот разрушенный Донбасс властям Украины уже ни к чему. Он и был-то интересен исключительно как территория, люди оттуда центру не нужны.

Аналитик и журналист Андрей Медведев тоже склоняется к мысли, что основной удар ВСУ будут наносить на юге, причем даже не один, так как у Киева есть мощная поддержка НАТО, и в ближайшее время она точно не прекратится.

Но пока Киев ведет очень активную информационную медийную войну, чтобы подготовить общественное мнение внутри страны и на Западе к любому развитию событий.

"Именно потому — даже если ВСУ "умоются кровью" — широко разрекламированный удар по Крыму позволит оправдать на внутреннем поле любые потери. Зеленскому очень просто будет заявить, мол, "мы понесли тяжкий урон, но мы боролись за Крым, нанесли жуткой силы удар по москалям". "Герои не вмирают, слава Украине", и дальше с этим словами творить любую дичь до бесконечности", — отметил эксперт. "Второй же удар придется на Мелитополь с выходом на Бердянск, что выглядит самым логичным. Но в запасе есть и вариант удара по Волновахе с выходом на Мариуполь — там короче дистанция "броска". "При этом украинские террористы будут атаковать приграничные районы под Курском и Белгородом, — считает эксперт. — У них действительно хватит на это ресурсов и мотивации с отмороженностью".

"Америка окажет поддержку Украине в подготовке наступления на Крым — если такое решение будет принято, в Пентагоне выберут три направления" — рассказал Judging Freedom офицер разведки США, полковник в отставке Скотт Риттер.

По его мнению, США помогут:

материалами,

оружием,

разведывательными данными, нужными для планирования атаки

"Это станет классической прокси-атакой Америки на Россию, произведенной "чужими руками". Ранее такую прокси-атаку на Крымский мост совершили спецслужбы Британии. Вот только помощь США в атаке объектов в Крыму лишь усугубит ситуацию", — заявил разведчик.

Чуть раньше генералы США и офицеры ВСУ уже провели "настольные" учения по наступлению ВСУ на Крым, а Евросоюз взял и "разрешил" Украине "вернуть себе Крым". Как уже писала Pravda.Ru, в Киеве также похвалились готовностью "самых лютых батальонов и карательных бригад к атаке полуострова".

"Все центральные объекты Крыма максимально защищены ПВО. Глобально полуострову ничего не угрожает", — заявил глава Крыма Сергей Аксенов, ранее сообщивший об организации на полуострове мощнейших многослойных фортификационных линий и систем обороны.