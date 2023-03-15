Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Сбивать БПЛА США над зоной СВО необходимо, и это не приведёт к эскалации

4:20
Силовые структуры » Министерство обороны

Не надо стесняться сбивать БПЛА США над зоной проведения СВО, так как они для того и придуманы, чтобы отодвинуть порог объявления войны.

Сбивать БПЛА США над зоной СВО необходимо, и это не приведёт к эскалации

Надо сбивать американские БПЛА в зоне СВО

Минобороны РФ не признало, что истребители Су-27 сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Reaper ("Рипер") MQ-9. По мнению ведомства, это была ошибка оператора БПЛА в США.

"Полёт беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведённого до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", — говорится в сообщении Минобороны на сайте ведомства.

Российские истребители лишь сопровождали дрон, и он "упал". Тем не менее, сбивать "Риперы" необходимо, потому что эти самолёты представляют угрозу России и её вооружённым силам. Иран это сделал, сбив стратегический разведывательный беспилотный самолёт Q-4 Global Hawk стоимостью 200 млн долларов недалеко от Ормузского пролива в июне 2019 года.

Российскому руководству потребовался год, чтобы морально решиться повторить прецедент, скажем — дезориентировать американский беспилотник, что привело к его падению. Лиха беда начало, поскольку если бы не американская разведка — СВО на Украине давно бы закончилась победой России.

БПЛА созданы для того чтобы понизить порог казус бели

Весь смысл БПЛА состоит в том, чтобы снизить риск серьёзной эскалации конфликта. В прошлом году исследовательская служба конгресса США цитировала американского эксперта Майкла Хоровица, который утверждал, что "государства проводят различие между поражением пилотируемых и поражением беспилотных систем", предполагая, что второе находится "ниже порога войны".

Это делает маловероятными какие-либо ответные меры США против России.

Государство-террориста надо наказывать

В США обсуждают событие в трёх контекстах. Первый, что после инцидента, заявления республиканских лидеров Дональда Трампа и Рона Десантиса о необходимости урезать помощь Украине и остановить войну получат ещё большую поддержку.

"Очевидное поражение американского беспилотника российским истребителем над Чёрным морем стало на шаг ближе к сценарию, которого все боялись с тех пор, как год назад разразилась война, — прямому столкновению между американскими и российскими войсками", — указывает CNN.

Газета делает вывод, что в случае победы республиканцев на президентских выборах, "обещание Байдена оставаться с Зеленским столько, сколько потребуется, может иметь срок действия до 20 января 2025 года — следующей инаугурации президента".

Второй контекст — считается, что падение дрона является доказательством того, что Москва является "противником” США, и от республиканских кандидатов в президенты требуется изменить свою позицию по Украине. Что же, чем больше поляризация в американском обществе, тем лучше.

Есть третьи люди, которые решили "слить" инцидент. Не паникуйте, пишет портал msn.com, это просто непрофессиональное пилотирование Су-27, а единственное, что сделает Вашингтон в ответ, это предоставит Украине ещё более широкий доступ к разведывательным данным, например по Москве, собранным с помощью таких беспилотников, как MQ-9. Что же, это ещё один аргумент в пользу их уничтожения.

США, взорвав "Северные потоки", стали государством-террористом, поэтому превентивные меры к ним вполне справедливы.

Читайте по теме: Таран американского дрона-разведчика над Чёрным морем давно назревал

Кирби: США продолжат полёты над Чёрным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА

Версия: русские "Кинжалы" поразили на Украине американских офицеров с техникой

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша война россия оружие самолет
Новости
РВ: бойцы "Чёрной мамбы" ВС РФ захватили солдат ВСУ в ходе наступления у Сватова
В Сумской области прогремели взрывы
Аритмолог Шабанов: аритмию мы лечим таблетками, операциями или кардиостимуляторами
Межевич назвал Литву, Латвию, Белоруссию и Украину "скромными" планами Польши
Гражданам Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины упростят получение гражданства РФ
Военный ВСУ Лейтеха из Артёмовска заявил о снарядном голоде в войсках Украины
Диетолог Манило посоветовала есть лук-порей для адаптации нервной системы к весне
The Times: в Британии назвали инцидент над Чёрным морем актом агрессии со стороны США
Коротченко назвал причину крушения американского дрона MQ-9 в районе Чёрного моря
Зеленский: мир ошибается, когда не ждёт силы от украинцев
Популярное
В Wildberries грядет всеобщая забастовка из-за новых штрафов для пунктов выдачи

Популярнейший российский маркетплейс Wildberries может столкнуться с масштабной забастовкой на своих пунктах выдачи. Она связана с новыми финансовыми условиями.

Владельцы пунктов выдачи заказов Wildberries пошли на штурм головного офиса в Москве
В РФ предложили перенести взорванный "Северный поток" в Калининград. Для "одумавшейся" Европы
Новый газовый хаб для "одумавшейся" Европы предложили создать в Калининграде
Опубликовано видео пролёта Су-27 возле беспилотника MQ-9
Российские РСЗО нанесли удар по колонне ВСУ вблизи города Часов Яр
Версии: зачем военкоматы сейчас рассылают повестки Ольга Лебедева Мобильник, компьютер и интернет: технологии родом из СССР Дмитрий Соколов Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев
Качество военной силы ВСУ ухудшилось из-за потерь и дезертирства офицеров — WP
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
США введут войска на Украину, чтобы спасти Киев — публицист Херш
Последние материалы
Диетолог Манило посоветовала есть лук-порей для адаптации нервной системы к весне
The Times: в Британии назвали инцидент над Чёрным морем актом агрессии со стороны США
Коротченко назвал причину крушения американского дрона MQ-9 в районе Чёрного моря
Зеленский: мир ошибается, когда не ждёт силы от украинцев
В США заявили, что пока не достали обломки беспилотника из Чёрного моря и вряд ли смогут
Комиссар Герасименко: в Липецкой области начнут раздавать повестки в военкоматы
Певец Филипп Киркоров похвастался отличной учебой своего сына Мартина
NetEase: в разгар западных санкций Китай сделал России большой подарок
На Ставрополье задержана группа мошенников, выдававших себя за "брокеров"
NDP: в Польше зафиксирован скачок преступности из-за украинских беженцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников