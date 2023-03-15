Сбивать БПЛА США над зоной СВО необходимо, и это не приведёт к эскалации

4:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Не надо стесняться сбивать БПЛА США над зоной проведения СВО, так как они для того и придуманы, чтобы отодвинуть порог объявления войны.

Надо сбивать американские БПЛА в зоне СВО

Минобороны РФ не признало, что истребители Су-27 сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Reaper ("Рипер") MQ-9. По мнению ведомства, это была ошибка оператора БПЛА в США.

"Полёт беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведённого до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", — говорится в сообщении Минобороны на сайте ведомства.

Российские истребители лишь сопровождали дрон, и он "упал". Тем не менее, сбивать "Риперы" необходимо, потому что эти самолёты представляют угрозу России и её вооружённым силам. Иран это сделал, сбив стратегический разведывательный беспилотный самолёт Q-4 Global Hawk стоимостью 200 млн долларов недалеко от Ормузского пролива в июне 2019 года.

Российскому руководству потребовался год, чтобы морально решиться повторить прецедент, скажем — дезориентировать американский беспилотник, что привело к его падению. Лиха беда начало, поскольку если бы не американская разведка — СВО на Украине давно бы закончилась победой России.

БПЛА созданы для того чтобы понизить порог казус бели

Весь смысл БПЛА состоит в том, чтобы снизить риск серьёзной эскалации конфликта. В прошлом году исследовательская служба конгресса США цитировала американского эксперта Майкла Хоровица, который утверждал, что "государства проводят различие между поражением пилотируемых и поражением беспилотных систем", предполагая, что второе находится "ниже порога войны".

Это делает маловероятными какие-либо ответные меры США против России.

Государство-террориста надо наказывать

В США обсуждают событие в трёх контекстах. Первый, что после инцидента, заявления республиканских лидеров Дональда Трампа и Рона Десантиса о необходимости урезать помощь Украине и остановить войну получат ещё большую поддержку.

"Очевидное поражение американского беспилотника российским истребителем над Чёрным морем стало на шаг ближе к сценарию, которого все боялись с тех пор, как год назад разразилась война, — прямому столкновению между американскими и российскими войсками", — указывает CNN.

Газета делает вывод, что в случае победы республиканцев на президентских выборах, "обещание Байдена оставаться с Зеленским столько, сколько потребуется, может иметь срок действия до 20 января 2025 года — следующей инаугурации президента".

Второй контекст — считается, что падение дрона является доказательством того, что Москва является "противником” США, и от республиканских кандидатов в президенты требуется изменить свою позицию по Украине. Что же, чем больше поляризация в американском обществе, тем лучше.

Есть третьи люди, которые решили "слить" инцидент. Не паникуйте, пишет портал msn.com, это просто непрофессиональное пилотирование Су-27, а единственное, что сделает Вашингтон в ответ, это предоставит Украине ещё более широкий доступ к разведывательным данным, например по Москве, собранным с помощью таких беспилотников, как MQ-9. Что же, это ещё один аргумент в пользу их уничтожения.

США, взорвав "Северные потоки", стали государством-террористом, поэтому превентивные меры к ним вполне справедливы.

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