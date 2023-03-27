Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно

4:51
Силовые структуры » Министерство обороны

Решение Кремля разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии имеет негативные аспекты. А не попытается ли Минск сохранить его за собой?

Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно

Белоруссия "дорвалась" до ядерного оружия

Об этом пишет политолог Андрей Суздальцев в Telegram.

По его словам, ввод российского ядерного тактического оружия в Белоруссию — тяжёлое решение, и оно связано с логикой войны, но есть стратегические негативные последствия. Одно из них: а не "попытается ли Минск его сохранить за собой", указывает политолог.

Такие опасения не беспочвенны. Так, ведущий белорусского СТВ Григорий Азарёнок в своей вчерашней программе торжествовал, что Белоруссия становится ядерной державой.

"Беларусь — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат. И восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаённое. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас выудили, и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали", — заявил телеведущий.

Налицо нездоровая эйфория человека, дорвавшегося до вожделенного титула, кстати, в духе президента Александра Лукашенко. Это первый опасный момент.

Минск до сих пор "сидит на двух стульях"

Владимир Путин заявил в интервью, что ТЯО не передаётся Белоруссии, которая "давно (!) просит его разместить", а будет контролироваться РФ на белорусской территории. По словам президента, по такой схеме то же самое делают США в Европе. Путин заявил, что Россия уже разместила в союзной стране комплекс "Искандер", который может быть носителем ТЯО.

Действительно, США размещают ТЯО в Германии и Турции, но они не считают себя ядерными странами. И трудно представить, что какое-либо правительство этих стран может его присвоить или шантажировать США.

В отношении же любой постсоветской стороны — это вполне реальные опасения, так как они все сидят на двух стульях, в том числе Белоруссия. И это второй опасный момент.

Президент Александр Лукашенко отказывается признать новые российские территории российскими. Он много говорит, но мало делает в плане становления Союзного государства. До сих пор нет ни единой налоговой системы, ни парламента. Для Лукашенко важны лишь дотации экономике Белоруссии от РФ в разных вариантах — от низкой цены на энергоресурсы до кредитов.

Чуть изменится обстановка в РФ, например, резко уменьшиться финансирование Белоруссии из-за проблем с финансированием СВО, развитием новых территорий, и Александр Григорьевич "переобуется в воздухе". Скажет, например, не отдам вам ТЯО, пока вы то и то не сделаете. Что тогда сможет сделать Москва при том, что на "Искандерах" будут сидеть белорусские солдаты? Возможно, что и на складе с ТЯО тоже.

А если Кремль получит новую Украину с ТЯО?

Кроме того, вполне возможен переворот в Белоруссии. Он готовится, для него была (и, возможно, осталась) база в ВС Белоруссии. И если он будет в духе штурма дворца Амина в Афганистане, то уже новые власти откажутся возвращать РФ снаряды с ТЯО. И тогда Кремль получит новую Украину с ТЯО. Становится понятным заявление Пентагона, что для него в передаче ТЯО Минску "угрозы нет". Наоборот — одни преимущества, если смотреть в будущее "новой Белоруссии".

Если решение о ТЯО в Белоруссии — это ответ РФ на обеднённый уран британцев, в рамках разрыва ДСНВ, вступления Финляндии в НАТО и наращивания сил в Польше и Прибалтике, то тактически такой ответ оправдан, но хочется верить, что вышеописанные риски просчитаны и купированы.

Кроме того, хочется понять стратегический смысл решения, ведь у РФ есть Калининградская область с "Искандерами" и оттуда ТЯО могут поражать европейские столицы. Как указывается специалистами — это главное преимущество от размещения ТЯО в Белоруссии.

Читайте по теме: Клинцевич назвал польский аэродром в Жешуве возможной целью тактического ядерного оружия ВС РФ в Белоруссии

Сладков: ядерное оружие в Белоруссии и 50 тыс. спецназовцев из КНДР — "страшный сон" Вашингтона

Пентагон отреагировал на размещение Россией ТЯО в Белоруссии: угрозы нет

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша нато оружие россия белоруссия ядерное оружие владимир путин андрей суздальцев александр лукашенко
Новости
Sony официально снижает цену на комплект PlayStation 5 с God of War: Ragnarok
Кашеварова обвинила Пригожина и Ахмедова в неудачах СВО: Они к этому привели
Сатановский: победим США, когда создадим проблемы внутри их страны
Читатели Haber7 пришли в восторг от "ядерного хода" Путина в Белоруссии
Sky News: на Украине допускают усиление мобилизации для стягивания войск к границе с Белоруссией
Поддержавший СВО актёр Сергей Горобченко признался, что не держит зла на своего тестя Александра Невзорова*
Сотрудники МЧС в Бурятии сообщили о нескольких правилах во время падения в гололёд
Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, способного уничтожить любого противника
Гагин: хаотичные удары ВСУ по ДНР говорят об их неготовности к контрнаступлению
На Украине попросили запретить TikTok из-за распространения большого количества пропаганды
Популярное
Житель Гуляйполя убил боевика ВСУ и ранил его сослуживцев

Житель подконтрольного Киеву Гуляйполя Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Рогов: житель подконтрольного Киеву Гуляйполя устроил самосуд над боевиками ВСУ
Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова: "В точку"
"В точку": Яна Поплавская согласилась с критикой российских властей в разговоре Пригожина и Ахмедова
Начинается заключительная глава СВО — военный аналитик Белл
Немцы пожаловались на банкротство из-за отсутствия русских — Schwaebische Zeitung
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова Вячеслав Серкез: фильм "20-й блок. Охота на зайцев" поможет остановить катастрофу беспамятства Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Ответом РФ на применение снарядов с ураном на Украине могут стать боеприпасы с вольфрамом
Только лопаты остались: британцы захейтили генерала Бэрронса за обращение к Путину
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Минобороны раскрыло детали инцидента с украинским БПЛА под Тулой
Последние материалы
Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно
Сотрудники МЧС в Бурятии сообщили о нескольких правилах во время падения в гололёд
Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, способного уничтожить любого противника
Гагин: хаотичные удары ВСУ по ДНР говорят об их неготовности к контрнаступлению
На Украине попросили запретить TikTok из-за распространения большого количества пропаганды
WSJ: армия Украины не сможет начать контрнаступление в стиле НАТО ударом с воздуха
Бывший бухгалтер детдома Людмила Огурцова попала под новые обвинения и осталась без драгоценностей
Основатель "СберМегаМаркета" Жулин в реанимации, его девушка мертва после капельниц из плаценты
В Оренбурге жителям покажут модель будущего памятника Юрию Шатунову
Польский премьер Моравецкий о планах ВСУ наступать: будет очень тяжело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников