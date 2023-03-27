Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно

4:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Решение Кремля разместить тактическое ядерное оружие (ТЯО) в Белоруссии имеет негативные аспекты. А не попытается ли Минск сохранить его за собой?

Белоруссия "дорвалась" до ядерного оружия

Об этом пишет политолог Андрей Суздальцев в Telegram.

По его словам, ввод российского ядерного тактического оружия в Белоруссию — тяжёлое решение, и оно связано с логикой войны, но есть стратегические негативные последствия. Одно из них: а не "попытается ли Минск его сохранить за собой", указывает политолог.

Такие опасения не беспочвенны. Так, ведущий белорусского СТВ Григорий Азарёнок в своей вчерашней программе торжествовал, что Белоруссия становится ядерной державой.

"Беларусь — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава, и потонет Вильнюс. Мы посмотрим на матовый закат. И восхождение чумного гриба на польском болоте. И так свершится потаённое. Не суйтесь, панове, ибо облучим. Вы нас выудили, и не жалуйтесь теперь. Вас предупреждали", — заявил телеведущий.

Налицо нездоровая эйфория человека, дорвавшегося до вожделенного титула, кстати, в духе президента Александра Лукашенко. Это первый опасный момент.

Минск до сих пор "сидит на двух стульях"

Владимир Путин заявил в интервью, что ТЯО не передаётся Белоруссии, которая "давно (!) просит его разместить", а будет контролироваться РФ на белорусской территории. По словам президента, по такой схеме то же самое делают США в Европе. Путин заявил, что Россия уже разместила в союзной стране комплекс "Искандер", который может быть носителем ТЯО.

Действительно, США размещают ТЯО в Германии и Турции, но они не считают себя ядерными странами. И трудно представить, что какое-либо правительство этих стран может его присвоить или шантажировать США. В отношении же любой постсоветской стороны — это вполне реальные опасения, так как они все сидят на двух стульях, в том числе Белоруссия. И это второй опасный момент.

Президент Александр Лукашенко отказывается признать новые российские территории российскими. Он много говорит, но мало делает в плане становления Союзного государства. До сих пор нет ни единой налоговой системы, ни парламента. Для Лукашенко важны лишь дотации экономике Белоруссии от РФ в разных вариантах — от низкой цены на энергоресурсы до кредитов.

Чуть изменится обстановка в РФ, например, резко уменьшиться финансирование Белоруссии из-за проблем с финансированием СВО, развитием новых территорий, и Александр Григорьевич "переобуется в воздухе". Скажет, например, не отдам вам ТЯО, пока вы то и то не сделаете. Что тогда сможет сделать Москва при том, что на "Искандерах" будут сидеть белорусские солдаты? Возможно, что и на складе с ТЯО тоже.

А если Кремль получит новую Украину с ТЯО?

Кроме того, вполне возможен переворот в Белоруссии. Он готовится, для него была (и, возможно, осталась) база в ВС Белоруссии. И если он будет в духе штурма дворца Амина в Афганистане, то уже новые власти откажутся возвращать РФ снаряды с ТЯО. И тогда Кремль получит новую Украину с ТЯО. Становится понятным заявление Пентагона, что для него в передаче ТЯО Минску "угрозы нет". Наоборот — одни преимущества, если смотреть в будущее "новой Белоруссии".

Если решение о ТЯО в Белоруссии — это ответ РФ на обеднённый уран британцев, в рамках разрыва ДСНВ, вступления Финляндии в НАТО и наращивания сил в Польше и Прибалтике, то тактически такой ответ оправдан, но хочется верить, что вышеописанные риски просчитаны и купированы.

Кроме того, хочется понять стратегический смысл решения, ведь у РФ есть Калининградская область с "Искандерами" и оттуда ТЯО могут поражать европейские столицы. Как указывается специалистами — это главное преимущество от размещения ТЯО в Белоруссии.

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