Чёрное море накануне прямого столкновения ВС РФ и НАТО

4:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Чёрное море может стать местом столкновения ВС РФ и НАТО в связи с новыми задачами, поставленными Вашингтоном перед Украиной.

Чёрное море полностью контролируется РФ

Благодаря воссоединению с Крымом, который вдается в Чёрное море практически до самой его географической середины, РФ имеет возможность:

контролировать всю акваторию моря и прибрежные области при помощи авиации, радиоэлектронного оборудования и береговых ракетных установок;

контролировать украинский зерновой коридор через порты Одесской области, что чрезвычайно важно с политической и экономической точки зрения;

наносить ракетные удары по позициям ВСУ и критической инфраструктуре Украины, используя корабельную группировку, которая составляет от 14 до 16 единиц. На боевом дежурстве (по западным данным) постоянно находятся 2-4 надводных и 2 подводных ракетоносителей, вооружённых "Калибрами";

угрожать десантированием при захвате Одессы.

Чёрное море — "новый центр стратегии" НАТО

НАТО это преимущество категорически не устраивает, так как мешает обеспечивать поток критически важных грузов на Украину и из неё. Кроме того, под гипотетический ракетный удар попадают черноморские страны НАТО — Болгария, Румыния и Турция, которые не имеют своего развитого военно-морского флота и средств ПВО.

Об этом пишет Foreign Policy Газета указывает, что "в Вашингтоне, Брюсселе и региональных столицах растет движение за то, чтобы сделать Чёрное море центром стратегии НАТО". К этому администрацию Джо Байдена подталкивают некоторые конгрессмены, в прошлом месяце представившие закон, который обеспечит "увеличение военного и экономического присутствия США в регионе".

В этом контексте президент Румынии Клаус Йоханнис 3 апреля после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к усилению присутствия НАТО в Чёрном море.

"Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение", — сказал он.

Два опасных инцидента над Чёрным морем

Американцы пытаются наладить контроль над морем с помощью самолётов-разведчиков и БПЛА. В марте российскому командованию эти действия показались наглыми, и был показательно уничтожен БПЛА "Жнец".

Это не первый подобный конфликт с НАТО. Газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщила, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем осенью 2022 года.

"Инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине", — говорится в публикации.

Конечно, всё было бы гораздо проще для США, если бы они договорились с Турцией (которая по конвенции Монтрё контролирует средиземноморские проливы Дарданеллы и Босфор) пропустить в Чёрное море американские военные корабли. Но Анкара закрыла для них проливы вскоре после начала СВО РФ на Украине, так как США — не страна Чёрного моря.

Турция — это привратник Чёрного моря, поэтому Москва очень аккуратно ведёт политику с Анкарой, иногда в ущерб другим своим интересам, как, например, в той же зерновой сделке.

Украине дано указание о новой атаке в Чёрном море

Вероятно, новая попытка "увеличить влияние" НАТО в регионе будет сделана через Украину. Министр обороны Алексей Резников на брифинге заявил, что готовится новая атака по российскому флоту, подобная потоплению крейсера "Москва".

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале написал, что проблему контроля над морем решат американские F-16 с противокорабельными ракетами, которые "смогут легко загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно".

Если ВСУ удастся добиться успеха в грядущем наступлении, то американцы обнаглеют. Они поставят Украине F-16, "уйдут" президента Турции Реджепа Эрдогана после выборов в мае и заставят новые власти в Анкаре открыть проливы. И тогда схватка в Чёрном море между ВС РФ и НАТО может стать реальностью.

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