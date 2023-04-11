Чёрное море может стать местом столкновения ВС РФ и НАТО в связи с новыми задачами, поставленными Вашингтоном перед Украиной.
Благодаря воссоединению с Крымом, который вдается в Чёрное море практически до самой его географической середины, РФ имеет возможность:
НАТО это преимущество категорически не устраивает, так как мешает обеспечивать поток критически важных грузов на Украину и из неё. Кроме того, под гипотетический ракетный удар попадают черноморские страны НАТО — Болгария, Румыния и Турция, которые не имеют своего развитого военно-морского флота и средств ПВО.
Об этом пишет Foreign Policy Газета указывает, что "в Вашингтоне, Брюсселе и региональных столицах растет движение за то, чтобы сделать Чёрное море центром стратегии НАТО". К этому администрацию Джо Байдена подталкивают некоторые конгрессмены, в прошлом месяце представившие закон, который обеспечит "увеличение военного и экономического присутствия США в регионе".
В этом контексте президент Румынии Клаус Йоханнис 3 апреля после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем призвал к усилению присутствия НАТО в Чёрном море.
"Черное море сейчас как никогда имеет стратегическое значение", — сказал он.
Американцы пытаются наладить контроль над морем с помощью самолётов-разведчиков и БПЛА. В марте российскому командованию эти действия показались наглыми, и был показательно уничтожен БПЛА "Жнец".
Это не первый подобный конфликт с НАТО. Газета Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона сообщила, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 над Чёрным морем осенью 2022 года.
"Инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине", — говорится в публикации.
Конечно, всё было бы гораздо проще для США, если бы они договорились с Турцией (которая по конвенции Монтрё контролирует средиземноморские проливы Дарданеллы и Босфор) пропустить в Чёрное море американские военные корабли. Но Анкара закрыла для них проливы вскоре после начала СВО РФ на Украине, так как США — не страна Чёрного моря.
Турция — это привратник Чёрного моря, поэтому Москва очень аккуратно ведёт политику с Анкарой, иногда в ущерб другим своим интересам, как, например, в той же зерновой сделке.
Вероятно, новая попытка "увеличить влияние" НАТО в регионе будет сделана через Украину. Министр обороны Алексей Резников на брифинге заявил, что готовится новая атака по российскому флоту, подобная потоплению крейсера "Москва".
Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук в Telegram-канале написал, что проблему контроля над морем решат американские F-16 с противокорабельными ракетами, которые "смогут легко загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно".
Если ВСУ удастся добиться успеха в грядущем наступлении, то американцы обнаглеют. Они поставят Украине F-16, "уйдут" президента Турции Реджепа Эрдогана после выборов в мае и заставят новые власти в Анкаре открыть проливы. И тогда схватка в Чёрном море между ВС РФ и НАТО может стать реальностью.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.