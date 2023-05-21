Помощник Байдена по нацбезопасности заявил, что США разрешают Украине использовать против Крыма любое поставленное ВСУ оружие.
"Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина", — рассказал Джейк Салливан CNN.
Это противоречит опубликованным еще в 2020 году мемуарам и материалам. Тогда выяснилось, что и глава Госдепа, и президент США Барак Обама даже признавали результаты референдума в Крыму, но просили о "формальном повторении голосования".
Впрочем, это не удивительно. Глава украинской разведки Кирилл Буданов уже заявлял официальную позицию Киева — в случае "возвращения Крыма Украиной" 3 млн его жителей будут физически уничтожены.
Он же поклялся в интервью Yahoo News, что украинцы "убивали россиян и будут убивать россиян во всем мире до полной победы Украины", а его коллеги хвалились, что устраивали и будут устраивать атаки и диверсии в России.
Также представители правительства Украины уже грозились посадить всех крымчан за поддержку и сотрудничество с РФ, отправить их в "лагеря", а еще "сломать как веник" и "залить Крым кровью". Как после этого ко властям Украины относятся крымчане, можно легко представить или увидеть на полуострове.
Что из поставленных (поставляемых) США вооружений реально может "достать" до Крыма, а также российской акватории Черного и внутреннего (теперь) Азовского морей? Эксперты озвучили список:
"Все оружие опасно. Нужно наращивать возможности информирования населения, всех видов обороны и мероприятий оперативной маскировки. Необходимо упреждать огневым и радиоэлектронным поражением на маршрутах развертывания и в позиционных районах", — заявил Pravda.Ru военный эксперт, создатель проекта "Оперативная линия".
"Я повторюсь, лучшая защита — это отодвинуть экс-Украину так (от Крыма), чтобы никакие средства поражения не достигали российского полуострова, плюс уничтожать все такие средства не во время или после залпа, удара, а в момент их поставки на Украину", — заявил Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Рипер.
"Те же F-16 для удара по Крыму должны находиться над территорией Украины, где их может сбить та же дальнобойная ракета "воздух-воздух" наших новых Су-57, которые могут даже не выходить за "старую" территорию РФ. Чтобы бить по новым территориям, эти F-16 будут "пулять" над Польшей или Румынией. И нам придется сбивать их там, над странами НАТО, но это другой уже разговор", — добавил он.
"Что же касается остальной номенклатуры вооружений, безусловно, с ними уже сталкивались (ВС РФ), их "отрабатывают" средства РЭБ, ПВО ("Торы", "Буки", С-300/400, "Панцири", другие ЗРК и зенитные системы). Да, какие-то "элементы" проскакивают, но здесь население должно знать, как себя вести. Патрули и караулы ППДО и ПВО в Крыму работают очень тщательно. Но, повторюсь, чтобы не было ударов, надо отодвигать Украину или вообще её ликвидировать. Или ликвидировать поставляемые вооружения", — заключил он.
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