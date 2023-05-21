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Олег Володин

США разрешили: чем ВСУ будут бить по Крыму и как защититься полуострову

4:43
Силовые структуры

Помощник Байдена по нацбезопасности заявил, что США разрешают Украине использовать против Крыма любое поставленное ВСУ оружие.

США разрешили: чем ВСУ будут бить по Крыму и как защититься полуострову
Фото: Youtube: Удар ракетами ВСУ по Крыму сентябрь 2022 года

"Да, мы не устанавливали каких-либо ограничений для Украины для ударов по территориям в пределах ее международно признанных границ. Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина", — рассказал Джейк Салливан CNN.

Это противоречит опубликованным еще в 2020 году мемуарам и материалам. Тогда выяснилось, что и глава Госдепа, и президент США Барак Обама даже признавали результаты референдума в Крыму, но просили о "формальном повторении голосования".

Впрочем, это не удивительно. Глава украинской разведки Кирилл Буданов уже заявлял официальную позицию Киева — в случае "возвращения Крыма Украиной" 3 млн его жителей будут физически уничтожены.

Он же поклялся в интервью Yahoo News, что украинцы "убивали россиян и будут убивать россиян во всем мире до полной победы Украины", а его коллеги хвалились, что устраивали и будут устраивать атаки и диверсии в России.

Также представители правительства Украины уже грозились посадить всех крымчан за поддержку и сотрудничество с РФ, отправить их в "лагеря", а еще "сломать как веник" и "залить Крым кровью". Как после этого ко властям Украины относятся крымчане, можно легко представить или увидеть на полуострове.

Какое оружие, могущее ударить по Крыму, США передало ВСУ?

Что из поставленных (поставляемых) США вооружений реально может "достать" до Крыма, а также российской акватории Черного и внутреннего (теперь) Азовского морей? Эксперты озвучили список:

  • M142 HIMARS и снаряды к ним, в том числе высокоточные боеприпасы GLSDB, GMLRS,
  • M270 MLRS с ракетами Army TACMS Family of Munitions (AFOM),
  • Противокорабельные ракеты RGM-84 Harpoon,
  • Противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM,
  • Боевые БПЛА Switchblade 300 и 600,
  • Изданием Politico предполагается, что США тайно поставили оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS,
  • Крылатые ракеты Storm Shadow "руками" ВС Великобритании,
  • Обещается поставка от 12 до 18 боевых самолетов 4 поколения F-16 (Pravda.ru уже писала, какими будут их бои с ВКС России),
  • Морские беспилотники-камикадзе (руками Британии и Турции).

Какое из оружия США самое опасное для Крыма?

"Все оружие опасно. Нужно наращивать возможности информирования населения, всех видов обороны и мероприятий оперативной маскировки. Необходимо упреждать огневым и радиоэлектронным поражением на маршрутах развертывания и в позиционных районах", — заявил Pravda.Ru военный эксперт, создатель проекта "Оперативная линия".

Чем и как защитить Крым от ударов ВСУ американским оружием?

"Я повторюсь, лучшая защита — это отодвинуть экс-Украину так (от Крыма), чтобы никакие средства поражения не достигали российского полуострова, плюс уничтожать все такие средства не во время или после залпа, удара, а в момент их поставки на Украину", — заявил Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Те же F-16 для удара по Крыму должны находиться над территорией Украины, где их может сбить та же дальнобойная ракета "воздух-воздух" наших новых Су-57, которые могут даже не выходить за "старую" территорию РФ. Чтобы бить по новым территориям, эти F-16 будут "пулять" над Польшей или Румынией. И нам придется сбивать их там, над странами НАТО, но это другой уже разговор", — добавил он.

"Что же касается остальной номенклатуры вооружений, безусловно, с ними уже сталкивались (ВС РФ), их "отрабатывают" средства РЭБ, ПВО ("Торы", "Буки", С-300/400, "Панцири", другие ЗРК и зенитные системы). Да, какие-то "элементы" проскакивают, но здесь население должно знать, как себя вести. Патрули и караулы ППДО и ПВО в Крыму работают очень тщательно. Но, повторюсь, чтобы не было ударов, надо отодвигать Украину или вообще её ликвидировать. Или ликвидировать поставляемые вооружения", — заключил он.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы крым барак обама севастополь джон салливан
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