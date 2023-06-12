Пошла вторая неделя контрнаступления ВСУ, а бои развернулись за маленькое село Макаровка на реке Мокрые Ялы, а не за сухопутный коридор в Крым, где, по расчётам Киева, уже должны были быть немецкие "Леопарды".
Макаровка расположена в ДНР на так называемом Времевском (Времьевском) выступе, южнее Великой Новосёлки на берегу реки Мокрые Ялы, вдоль которой двигаются ВСУ. Цель — дойти до Старомлиновки, откуда идёт дорога на Мариуполь.
Минобороны РФ сообщило в вечерней сводке 12 июня, что в районе Времевского выступа отражены три атаки противника с направления Великой Новосёлки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.
Днём ранее российские военкоры доложили, что ВСУ заняли село Макаровка, которое обеспечивает выход к Старомлиновке. По их же данным, на следующий день российское командование использовало резерв — 127 мотострелковую дивизию, бойцы которой отбили Макаровку. Перед этим по украинским позициям нанесён удар из ствольной и реактивной артиллерии.
Некоторые военные эксперты делают вывод, что это новая тактика ВС РФ — быстро отойти из населённого пункта, чтобы избежать потерь, а по занятым ВСУ позициям нанести сильный удар всеми возможными средствами поражения: авиацией (планирующими бомбами), танками и расчетами ПТРК. В данном случае ВСУ движутся в коридоре по руслу реки шириной всего 6 км, где они видны с воздуха. Потери ВСУ в этом рейде уже составили до 44 танков, до 77 ББМ всех типов, до 60 единиц другой техники, в личном составе — до батальона пехоты.
То есть, украинцы "топчутся" практически на месте — они не смогли взломать даже первый уровень обороны ВС РФ при огромных потерях в технике. Это ставит под сомнения эффективность других наступательных операций.
Как отметило Минобороны РФ, отражены атаки на Левадное, это важно: в случае успеха там и в Макаровке, ударом на Старомлиновку с двух сторон ВСУ срезали бы весь Времевский выступ.
Военкор Александр Сладков в Telegram, со ссылкой на военнослужащих ВС РФ, написал, что ситуация на этом участке фронта "боевая и никакой паники, взволнованности, — идёт боевая работа".
"Легкой прогулки, которой казался вчерашний проход вдоль реки Мокрые Ялы, у противника не получается. Он вязнет в нашей обороне. Тяжелая импортная техника по этим местам свободно маневрировать не может и не сможет. Сейчас ожидается дождь, слякоть, тяжелый грунт для наступающих, а завтра пасмурно, но дождя нет, возможно участие авиации. Это значительное подспорье для обороны и контратак", — подчеркнул Сладков.
Пошла вторая неделя контрнаступления ВСУ, а противостояние идёт не за Мариуполь, а за маленькое село на берегу малознакомой речки. У украинских экспертов "надежды на молниеносное контрнаступление ВСУ иссякли" и теперь они ждут "долгие позиционные бои по примеру Бахмутской мясорубки".
По оценке военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, украинская армия развернула максимум пять из своих 25 бригад, подготовленных к контрнаступлению. Самые подготовленные подразделения пока придерживаются в резерве. По данным украинцев, они концентрируются около Кривого Рога и Днепропетровска.
На линии Орехов-Работино-Токмак продолжаются артиллерийские дуэли, атак пехоты нет. Отсюда делается вывод, что контрнаступление на Запорожском направлении будет заявлено как отвлекающий маневр, а основной удар пойдёт через десантирование ниже и выше по течению Днепра от дамбы Каховской ГЭС.
Сейчас сброс с Днепровской ГЭС в Запорожье уменьшился. Украинцы прогнозируют его остановку, чтобы в жаркий июль, когда будет засуха, легко форсировать водную преграду.
Российское командование тоже пока не вводило основные резервы, они ждут момента для атаки, когда ВСУ исчерпают свой наступательный потенциал. По прогнозам — до конца июня.
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