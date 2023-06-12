Мокрые Ялы подмочили репутацию ВСУ

Пошла вторая неделя контрнаступления ВСУ, а бои развернулись за маленькое село Макаровка на реке Мокрые Ялы, а не за сухопутный коридор в Крым, где, по расчётам Киева, уже должны были быть немецкие "Леопарды".

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Наступление ВСУ вдоль реки Мокрые Ялы

Макаровка расположена в ДНР на так называемом Времевском (Времьевском) выступе, южнее Великой Новосёлки на берегу реки Мокрые Ялы, вдоль которой двигаются ВСУ. Цель — дойти до Старомлиновки, откуда идёт дорога на Мариуполь.

Минобороны РФ сообщило в вечерней сводке 12 июня, что в районе Времевского выступа отражены три атаки противника с направления Великой Новосёлки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

Днём ранее российские военкоры доложили, что ВСУ заняли село Макаровка, которое обеспечивает выход к Старомлиновке. По их же данным, на следующий день российское командование использовало резерв — 127 мотострелковую дивизию, бойцы которой отбили Макаровку. Перед этим по украинским позициям нанесён удар из ствольной и реактивной артиллерии.

Новая тактика ВС РФ — быстро уйти, чтобы ударить по ВСУ

Некоторые военные эксперты делают вывод, что это новая тактика ВС РФ — быстро отойти из населённого пункта, чтобы избежать потерь, а по занятым ВСУ позициям нанести сильный удар всеми возможными средствами поражения: авиацией (планирующими бомбами), танками и расчетами ПТРК. В данном случае ВСУ движутся в коридоре по руслу реки шириной всего 6 км, где они видны с воздуха. Потери ВСУ в этом рейде уже составили до 44 танков, до 77 ББМ всех типов, до 60 единиц другой техники, в личном составе — до батальона пехоты.

То есть, украинцы "топчутся" практически на месте — они не смогли взломать даже первый уровень обороны ВС РФ при огромных потерях в технике. Это ставит под сомнения эффективность других наступательных операций.

Как отметило Минобороны РФ, отражены атаки на Левадное, это важно: в случае успеха там и в Макаровке, ударом на Старомлиновку с двух сторон ВСУ срезали бы весь Времевский выступ.

Военкор Александр Сладков в Telegram, со ссылкой на военнослужащих ВС РФ, написал, что ситуация на этом участке фронта "боевая и никакой паники, взволнованности, — идёт боевая работа".

"Легкой прогулки, которой казался вчерашний проход вдоль реки Мокрые Ялы, у противника не получается. Он вязнет в нашей обороне. Тяжелая импортная техника по этим местам свободно маневрировать не может и не сможет. Сейчас ожидается дождь, слякоть, тяжелый грунт для наступающих, а завтра пасмурно, но дождя нет, возможно участие авиации. Это значительное подспорье для обороны и контратак", — подчеркнул Сладков.

Пошла вторая неделя контрнаступления ВСУ, а противостояние идёт не за Мариуполь, а за маленькое село на берегу малознакомой речки. У украинских экспертов "надежды на молниеносное контрнаступление ВСУ иссякли" и теперь они ждут "долгие позиционные бои по примеру Бахмутской мясорубки".

Дальше ожидается удар ВСУ через Днепр

По оценке военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, украинская армия развернула максимум пять из своих 25 бригад, подготовленных к контрнаступлению. Самые подготовленные подразделения пока придерживаются в резерве. По данным украинцев, они концентрируются около Кривого Рога и Днепропетровска.

На линии Орехов-Работино-Токмак продолжаются артиллерийские дуэли, атак пехоты нет. Отсюда делается вывод, что контрнаступление на Запорожском направлении будет заявлено как отвлекающий маневр, а основной удар пойдёт через десантирование ниже и выше по течению Днепра от дамбы Каховской ГЭС.

Сейчас сброс с Днепровской ГЭС в Запорожье уменьшился. Украинцы прогнозируют его остановку, чтобы в жаркий июль, когда будет засуха, легко форсировать водную преграду.

Российское командование тоже пока не вводило основные резервы, они ждут момента для атаки, когда ВСУ исчерпают свой наступательный потенциал. По прогнозам — до конца июня.

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