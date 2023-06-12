Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Мокрые Ялы подмочили репутацию ВСУ

Силовые структуры » Министерство обороны

Пошла вторая неделя контрнаступления ВСУ, а бои развернулись за маленькое село Макаровка на реке Мокрые Ялы, а не за сухопутный коридор в Крым, где, по расчётам Киева, уже должны были быть немецкие "Леопарды".

Мокрые Ялы подмочили репутацию ВСУ
Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Наступление ВСУ вдоль реки Мокрые Ялы

Макаровка расположена в ДНР на так называемом Времевском (Времьевском) выступе, южнее Великой Новосёлки на берегу реки Мокрые Ялы, вдоль которой двигаются ВСУ. Цель — дойти до Старомлиновки, откуда идёт дорога на Мариуполь.

Минобороны РФ сообщило в вечерней сводке 12 июня, что в районе Времевского выступа отражены три атаки противника с направления Великой Новосёлки и в районе населенного пункта Левадное Запорожской области.

Днём ранее российские военкоры доложили, что ВСУ заняли село Макаровка, которое обеспечивает выход к Старомлиновке. По их же данным, на следующий день российское командование использовало резерв — 127 мотострелковую дивизию, бойцы которой отбили Макаровку. Перед этим по украинским позициям нанесён удар из ствольной и реактивной артиллерии.

Новая тактика ВС РФ — быстро уйти, чтобы ударить по ВСУ

Некоторые военные эксперты делают вывод, что это новая тактика ВС РФ — быстро отойти из населённого пункта, чтобы избежать потерь, а по занятым ВСУ позициям нанести сильный удар всеми возможными средствами поражения: авиацией (планирующими бомбами), танками и расчетами ПТРК. В данном случае ВСУ движутся в коридоре по руслу реки шириной всего 6 км, где они видны с воздуха. Потери ВСУ в этом рейде уже составили до 44 танков, до 77 ББМ всех типов, до 60 единиц другой техники, в личном составе — до батальона пехоты.

То есть, украинцы "топчутся" практически на месте — они не смогли взломать даже первый уровень обороны ВС РФ при огромных потерях в технике. Это ставит под сомнения эффективность других наступательных операций.

Как отметило Минобороны РФ, отражены атаки на Левадное, это важно: в случае успеха там и в Макаровке, ударом на Старомлиновку с двух сторон ВСУ срезали бы весь Времевский выступ.

Военкор Александр Сладков в Telegram, со ссылкой на военнослужащих ВС РФ, написал, что ситуация на этом участке фронта "боевая и никакой паники, взволнованности, — идёт боевая работа".

"Легкой прогулки, которой казался вчерашний проход вдоль реки Мокрые Ялы, у противника не получается. Он вязнет в нашей обороне. Тяжелая импортная техника по этим местам свободно маневрировать не может и не сможет. Сейчас ожидается дождь, слякоть, тяжелый грунт для наступающих, а завтра пасмурно, но дождя нет, возможно участие авиации. Это значительное подспорье для обороны и контратак", — подчеркнул Сладков.

Пошла вторая неделя контрнаступления ВСУ, а противостояние идёт не за Мариуполь, а за маленькое село на берегу малознакомой речки. У украинских экспертов "надежды на молниеносное контрнаступление ВСУ иссякли" и теперь они ждут "долгие позиционные бои по примеру Бахмутской мясорубки".

Дальше ожидается удар ВСУ через Днепр

По оценке военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, украинская армия развернула максимум пять из своих 25 бригад, подготовленных к контрнаступлению. Самые подготовленные подразделения пока придерживаются в резерве. По данным украинцев, они концентрируются около Кривого Рога и Днепропетровска.

На линии Орехов-Работино-Токмак продолжаются артиллерийские дуэли, атак пехоты нет. Отсюда делается вывод, что контрнаступление на Запорожском направлении будет заявлено как отвлекающий маневр, а основной удар пойдёт через десантирование ниже и выше по течению Днепра от дамбы Каховской ГЭС.

Сейчас сброс с Днепровской ГЭС в Запорожье уменьшился. Украинцы прогнозируют его остановку, чтобы в жаркий июль, когда будет засуха, легко форсировать водную преграду.

Российское командование тоже пока не вводило основные резервы, они ждут момента для атаки, когда ВСУ исчерпают свой наступательный потенциал. По прогнозам — до конца июня.

Читайте по теме: Рогов: ВС РФ при контратаке у Времьевского выступа устроили украинцам "сущий ад"

ВС РФ по всем статьям переигрывают ВСУ на поле боя

Горящий "Леопард" на русской земле. Эта война для немцев только начинается

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы днепр
Новости
Руденко: на Авдеевском направлении в плен сдался целый взвод ВСУ
В Харькове готовятся к городским боям
Рогов рассказал о длине линии фронта в Запорожской области
"Царьград": Дмитрий Нагиев покинул Россию, неожиданно завершив траур по СВО
Путин высказал своё удивление: Зачем противник бьёт по жилым кварталам?
Губернаторы некоторых областей Болгарии массово подали в отставку
Блинкен: США не закрепляют факт поставки Китаем оружия России
Научное исследование: Кофе – полезный напиток для сердца и долголетия
МИД Ирана сообщило, что Тегаран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства
Strategic Culture: Байден высокомерно подшутил над премьером Британии при обсуждении России
Популярное
Онколог назвал семь самых опасных видов рака

Зарубежные медики призвали опасаться семи видов рака, которые они называют "тихими убийцами", так как их симптомы часто остаются незамеченными.

Онколог Ахмед эль-Модир перечислил семь самых опасных видов рака
76.ru: нарколог Волков развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Названы симптомы приближающихся рака и инсульта
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Пожилым нельзя: от каких супов стоит отказаться людям в возрасте
Пропустить невозможно: флеболог перечислила признаки образования тромбов
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Турецкий премиум-отель за 200 тысяч рублей не стоит этих денег, призналась туристка из РФ
Последние материалы
Путин высказал своё удивление: Зачем противник бьёт по жилым кварталам?
Как бороться с розой, если она почти стала шиповником
Губернаторы некоторых областей Болгарии массово подали в отставку
Мозг собак становится больше, когда у них есть хозяин
Блинкен: США не закрепляют факт поставки Китаем оружия России
Научное исследование: Кофе – полезный напиток для сердца и долголетия
МИД Ирана сообщило, что Тегаран и Баку ведут переговоры о возобновлении работы посольства
Strategic Culture: Байден высокомерно подшутил над премьером Британии при обсуждении России
Татьяна Буланова отказалась от своей звёздной фамилии: "Руднева!"
Мэр Леонтьев сообщил, что жители Новой Каховки начали возвращаться домой после затопления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников