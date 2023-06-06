Горящий "Леопард" на русской земле. Эта война для немцев только начинается

4:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Горящие танки "Леопард", поставленные украинским нацистам от потомков нацистской Германии, воодушевят российских бойцов на повтор событий мая 1945 года.

Фото: https://t.me/stranaua/98616

Лучший западный танк горит в Запорожье

Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка "Леопард" (Leopard), которые ВСУ использовали в ходе наступления 4-6 июня в районе Времевского выступа, расположенного на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики.

На видео слышны слова российского военнослужащего:

"Это что за аппарат стоит? Ну, давай по нему отработаем".

Telegram-канал "Милитарист", считает, что зафиксирован первый в истории достоверный случай поражения танка "Леопард-2" вертолетной ПТУР "Атака".

Андрей Суздальцев указывает в Telegram, что судя по удлиненной башне, перед нами действительно немецкий "Леопард-2" — "лучший западный танк".

"И он был уничтожен солдатами русской армии, что в принципе традиционно и даже привычно: русские сжигают немецкие танки. Неужели кто-то рассчитывал, что будет по-другому? Между прочим, неплохо горит…", — пишет политолог.

Readovka в Telegram подчёркивает, что те, кто учился "рулить танком в Германии, взлетели в небо вместе с его башней".

"Этот танк символизировал надежду Украины на "перелом ситуации" на фронте. Ровно та же судьба постигла выведенный из строя комплекс ЗРК Patriot, который олицетворял защищенность украинского неба. Вера в успех наступа улетучивается вместе с флагманами НАТО", — считают авторы.

Германия повторяет нападение на Россию

Спустя 82 года после войны Гитлера на уничтожение против Советского Союза, немецкие танки снова идут против России. И не только они, из Германии поставлены украинским нацистам БМП Marder, зенитные танки Gepard, бронетранспортеры Biber и Bergepanzer, 14 самоходных гаубиц 2000, зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SLM.

"Мы поставили всё, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь", — сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

По словам генерального инспектора Бундесвера Карстена Брейера поддержка Украины является "высшим приоритетом" ведомства.

"Я не испытываю никакой усталости от войны, но почти неудержимую волю не только закончить эту войну, но и победить в ней", — сказал Брейер.

Одними горящими "Леопардами" немцы не отделаются

Это новое сражение с Германией руками солдат ВСУ имеет далеко идущие исторические и политические последствия.

В годовщину Сталинградской битвы президент РФ Владимир Путин сказал, что России снова угрожают немецкими танками и собираются воевать с ней "руками последышей Гитлера". Он заявил, что Москва знает, чем ответить.

"Применением бронетехники дело не закончится. Современная война с Россией будет для них совсем другой", — подчеркнул глава государства.

Некоторые российские меценаты объявили призы в рублях за подбитые танки "Леопард" и "Абрамс". Об этом сообщал Иван Охлобыстин. Также есть обещание от главы Забайкальского края Александра Осипова. В случае уничтожения танков указанных моделей предполагается выплата от 500 тысяч до 1 млн рублей. Есть и другие предложения.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 6 июня, что за 3 дня боевых действий на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 5 самолетов, 2 вертолета.

Министр обороны Алексей Резников заявил ранее, что официально ВСУ было поставлено всего 60 танков "Леопард".

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