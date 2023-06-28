Российские ракеты на Кубе становятся близкой реальностью

6:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Москва предпринимает ответные меры на поддержку Украины США в прокси-войне, принимая у себя министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеру.

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны Кубы прибыл в Москву

Министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Миера прибыл в Москву во вторник, чтобы обсудить перспективы российско-кубинского военно-технического сотрудничества.

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с ним заявил, что Гавана является крупнейшим союзником Москвы в Карибском регионе.

"Куба всегда была и остается ключевым союзником России в регионе. Наши кубинские друзья подтвердили своё отношение к нашей стране, продемонстрировав полное понимание целей спецоперации на Украине", — цитирует Шойгу ТАСС.

Нефть в обмен на возвращение военных баз

РФ возвращается на Кубу в качестве главного поставщика нефти и нефтепродуктов. Так, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в ходе визита в Россию две недели назад заявил, что достигнута договорённость о поставках 1,64 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год компанией "Роснефть".

Это гарантирует стабилизацию критической обстановки в стране, вызванной нехваткой топлива. Куба получает нефтепродукты из России с прошлого года. В конце мая в порт Матансас прибыл супертанкер Limo под камерунским флагом, вместимостью около 800 тыс. баррелей.

Очевидно, что поставки ведутся в кредит, так как Куба должна РФ 2,3 млрд долларов, полученных из займов периода 2006-2019 годов. Этот долг недавно был рефинансирован Москвой.

Не исключено, что Гавана будет расплачиваться бартерными сделками, в частности, в плане восстановления российского военного присутствия в виде радиобазы слежения "Лурдес" или ремонтной базы для подводных лодок и военных кораблей в Сьенфуэгосе.

Факты говорят об усилении военно-технического сотрудничества РФ и Кубы

В июне президент Владимир Путин наградил Миеру Орденом Дружбы "за большой вклад в укрепление военного и военно-технического сотрудничества между странами", сообщила пресс-служба администрации президента РФ.

Двумя неделями ранее глава МВД Кубы Ласаро Альберто Альварес подписал соглашение о сотрудничестве с Росгвардией в Москве, чтобы "повысить эффективность совместной работы в борьбе с терроризмом и преступностью". Альварес присутствовал на XI Международной встрече по вопросам безопасности и встречался с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Пресс-служба Совбеза констатировала, что "на переговорах с министром внутренних дел Кубы были рассмотрены проблемы региональной стабильности".

Сам Патрушев был на Кубе в марте. На высшем уровне он провёл переговоры о "расширении российско-кубинских межведомственных консультаций по проблематике в сфере безопасности", сообщили в пресс-службе Совбеза.

В 2022 году Министерство юстиции США издало документ, рекомендующий Федеральной комиссии по связи не расширять связь с Кубой по оптоволоконному кабелю "из-за риска кибершпионажа с помощью технологий Ростеха". Министерство юстиции опасалось, что Ростех будет тестировать российские информационные и коммуникационные технологии и поставлять кубинскому правительству российское оборудование для хранения и управления данными.

Куба обезопасит себя от "цветной революции"

Минобороны и другие силовики РФ давно активно работают в Никарагуа. Там есть российские военные советники, центр подготовки полицейских подразделений, наземная станция сбора измерений российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Никарагуа застраховала себя от "цветной революции" на последних выборах.

У Кубы такие же проблемы могут возникнуть в ближайшем будущем, поэтому в Гаване внимательно смотрят на никарагуанский опыт.

США вынуждают РФ разместить ракеты на Кубе

Нынешняя международная ситуация в связи с прокси-войной с США на Украине представляет угрозу национальной безопасности России (дальнобойные ракеты из Харькова долетят до Москвы за 7 минут). Поэтому не исключено, что Минобороны РФ может разместить ракеты средней и малой дальности на Кубе, тем более, что договор о таких ракетах (ДРМСД) канул в Лету.

Москва также обеспокоена намерениями США разместить ракетные комплексы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе на территории Японии. Ракеты на Кубе были бы адекватным ответом на наращивание ракетного потенциала США близ границ РФ.

Последние события говорят о том, что Россия перешла от слов к делу. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии является одним из примеров.

Новая российская гиперзвуковая ракета средней дальности "Циркон" летит со скоростью 11 тыс. километров в час. А расстояние от Кубы до США всего 180 километров. Напомним, что именно после кубинского ракетного кризиса 1962 года Соединенные Штаты стали более сговорчивыми, что привело к подписанию Договора по ПРО 1972 года и Хельсинкских соглашений в 1975 году.

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