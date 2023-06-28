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Любовь Степушова

Отложенная смерть: значение удара по офицерам ВСУ и наёмникам в Краматорске

4:10
Силовые структуры » Министерство обороны

Удар ВСК РФ по кафе в Краматорске сбил с нацистов и их приспешников спесь. Они находятся в состоянии паники, что деморализует и заставляет совершать ошибки.

Отложенная смерть: значение удара по офицерам ВСУ и наёмникам в Краматорске
Фото: скрин с видео

В Краматорске "везде солдаты под завалами"

Вечером 27 июня российские войска "Искандерами" нанесли удар по ресторану RIA Lounge в центре Краматорска.

В гостинице рядом размещалось большое количество наёмников, а также различных "волонтёров", которые оказывали командно-административную, информационную поддержку украинским войскам.

По информации Минобороны РФ, целями удара были также собравшееся в кафе руководство 56-й бригады ВСУ.

Украинские власти весь день 28 июня предпочитали говорить об ударе по мирным жителям, однако на распространённом видео очевидца слышна английская речь. Этот человек говорит: " Там кругом солдаты под завалами". Повторяется ситуация с казармами в Николаеве, когда бельгийский журналист из издания HLN Робин Рамэкерс смог добраться до них и опубликовать видео, где были видны жертвы — множество солдат ВСУ. Пришлось Киеву признавать огромные потери.

На опубликованных сегодня видео удалось опознать наёмников Алекса Галланта (Alex Gallant), Арно Дедекера (Arnaud Dedecker) и Ника Дукворта (Nich Durkworth).

Колумбийские СМИ пишут, что присутствовали, но не пострадали колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад и журналистка Каталина Гомес. Гомес опубликовала своё видео.

Общие потери, по данным Telegram-канала "Милитарист" составили более 100 человек.

В соцсетях начинают появляться первые некрологи на военнослужащих ВСУ. Так, одним из уничтоженных является Артём Сухов из 3-ей отдельной штурмовой бригады, более известной как "Азов" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Противник понимает, что его смерть неизбежна

Уничтожение группы украинских офицеров и генералов, а также западных "специалистов" — очередной успешный российский удар по центрам принятия решений на Украине. Особенно важно, что сделан он в период контрнаступления ВСУ.

Такие удары наносят:

  • ущерб боеспособности ВСУ за счёт выбытия командного состава и наёмников;
  • моральный ущерб и в плане отсутствия уверенности в своей безопасности, и с точки зрения усугубления неудач в наступлении;
  • сбивает эйфорию и спесь от чувства безнаказанности.

Противник сейчас находится в состоянии отложенной смерти — где бы он не собирался в группах, его найдут и ликвидируют. Террористы начинают нервничать, совершают ошибки, зарубежные — предпочитают уехать, что и случилось с колумбийцами, которые, может быть, и являются журналистами, но распространяют ложь о РФ, и это враги.

СБУ заявила об аресте работника газотранспортного предприятия, который якобы делал скрытую съемку находящихся внутри ресторана — это свидетельство паники.

Самые успешные удары ВКС РФ по ВСУ и наёмникам

Ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание.

В конце мая был нанесён удар по офису Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. В начале июня — по штаб-квартире батальона "Кракен" ( террористическая организация, запрещён в РФ) в Харькове. Там были польские наёмники.

Самым результативным ударом ВКС РФ считается удар по Яворовскому полигону в Львовской области в марте 2022 года. В результате, по данным Минобороны РФ, были уничтожены "до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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