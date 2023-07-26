Киев в отчаянии ввёл в бой главные резервы в Запорожье

5:30 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

США загнали киевский режим в угол, заставляя атаковать на Запорожском направлении. Утром 26 июля к югу от Орехова ВСУ впервые задействовали в наступлении главные резервы и бронетехнику.

Фото: https://t.me/yurasumy/9175

Зеленскому угрожают: не будет ни оружия, ни обучения солдат

Западная пресса пишет о том, что контрнаступление ВСУ провалилось. "Контрнаступление захлебнулось, СМИ отступают!" — с таким заголовком вышло итальянское издание Il Fatto Quotidiano. Газета указывает, что ранее разрекламированное в СМИ контрнаступление Украины, которая якобы быстро "вернёт свои территории" в результате рывка к Крыму, обернулось авантюрой. Газета приводит заголовки и цитаты основных СМИ Италии, свидетельствующие о панике, разочаровании и неверии в успех ВСУ.

По теме ранее прошлись и все англосаксонские СМИ. Так, The New York Times в статье "Усталые и неподготовленные солдаты, ненадёжное оборудование — главные проблемы ВСУ" рисует украинских военных, принуждаемых к "полусуицидальным окопным штурмам" с огромными потерями. Из чего делается вывод, что контрнаступление приведёт к разгрому украинцев.

Даже немецкая пресса впервые выступила с критикой ВСУ. Издание Bild выпустило статью под авторством Юлиана Рёпке, который со ссылкой на секретный документ Бундесвера рассказал, что все "успехи подготовки украинских войск" на Западе сводятся на нет старшими офицерами ВСУ, которые в принципе необучаемы в стандартах НАТО. Отсюда такое медленное наступление, столько неудачных тактических действий, потерь и так далее.

То есть ещё немного, и не будет у Владимира Зеленского не только западного оружия, но и подготовки солдат на Западе, а там и заставят сесть за стол переговоров с Москвой.

Зеленский дал команду на ввод главных резервов

Именно поэтому президент Украины отдал приказ начать массированное наступление к югу от города Орехов во временно оккупированной Запорожской области этим утром. Украинские военные подтверждают, что их командование начало привлекать резервы, чьей задачей изначально было развитие наступление на Токмак после прорыва первой линии обороны россиян.

Это шаг отчаяния, так как сохранение резервов в условиях давления Запада становится бессмысленным.

"Тут уже, хотя бы, будет результат в меру всех имеющихся возможностей", — пишет Теlegram-канал 93 бригады ВСУ.

ВС РФ сохранили позиции, уничтожив более 20 танков ВСУ

Российские источники указывают, что с четырёх часов утра было три атаки, в частности, на Работино. Telegram-канал "Милитарист" указывает, что украинская армия задействовала на этом направлении 110 танков и бронемашин "в трёх разных точках двумя волнами". ВСУ также атаковали 30 машинами в районе Новосёловки.

По данным канала, "почти половина группы из 110 машин была уничтожена или выведена из строя", а в районе Новосёловки была уничтожена "почти вся ударная группа".

Автор канала так описывает картину боёв:

"Прежде чем машины достигли минных полей, их начали обстреливать российская артиллерия и боевые вертолёты Ка-52. После выхода на минные поля в бой также вступили дроны FPV, расчёты ПТРК и российские танки".

Российские самолёты также блокируют поток подкреплений, нанося планирующие удары по Ореховскому и Гуляйпольскому районам.

Минобороны РФ подтвердило в дневной сводке уничтожение 22 танков ВСУ, 10 БМП, боевой бронемашины и более 100 боевиков. Отличились подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. Все атаки ВСУ отражены, позиции удержаны, добавили в ведомстве.

РФ не надо торопиться за стол переговоров

The Wall Street Journal пишет, что "застопорившееся наступление Украины ставит Байдена в непростое политическое положение". Одно из официальных лиц США сказало газете, что если Украина неудачно задействует свои резервы, то тогда Вашингтону придётся определяться с дальнейшим путём и может не хватить решимости поддерживать Зеленского дальше.

WSJ цитирует зампремьер-министра Канады Кристию Фриланд, сказавшую: "Моё главное опасение по поводу Украины — это мы сами".

Из этого следует, что Запад дал Украине ограниченное время на достижение результатов: "что отвоюете — ваше, что не отвоюете — за стол переговоров".

Добавим, что у РФ нет временных сроков, и если наступать, а не садиться за стол переговоров, то к выборам в США в ноябре возможен уход США с Украины по типу Афганистана. Тогда Киев просто сдастся.

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