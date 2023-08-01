Руководство ВСУ просит НАТО "прийти убивать русских"

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Украинцы чувствуют себя обманутыми Западом, поскольку НАТО не хочет воевать за них с РФ и пока не предоставлено серьёзных и официальных "гарантий безопасности".

Фото: ©Dziennik-polityczny.com

Как ранее писала Pravda.Ru, в том числе об этом журналистам BBC жаловался близкий к главкому ВСУ Валерию Залужному украинский военный эксперт Тарас Чмут. Он прямо сказал, что "вряд ли та же мирная Испания согласится на ввод войск на Украину".

"Любые меморандумы и "договорённости" с альянсом не имеют смысла до тех пор, пока армия НАТО не решится прийти воевать с Россией и убивать русских. Иначе всё это не имеет смысла", — считают в Киеве.

"У нас уже есть один меморандум о гарантиях. Никаких результатов все эти договорённости не дали, потому что солдаты НАТО пока не готовы стрелять в русских. А нужно, чтобы стреляли, — абстрактные гарантии ничего не дают", — отмечают близкие к руководству ВСУ офицеры.

Издание Politico по этому поводу отмечает, что "США и их союзники по НАТО могут угрожать Москве вступлением Украины в НАТО, но… максимум, что получится, — Россия ещё раз задумается, а нужно ли ей под боком такое государство".

"Гарантии безопасности" для Украины, обсуждать которые начнут на этой неделе в ходе консультаций, коснутся долгосрочных оборонных обязательств и создания инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию", — пока что скупо заявили в госдепе США.

Раньше о "гарантиях безопасности" для Украины уже говорили в НАТО и даже обмолвился о них Джо Байден, подчеркивая, что "готов их предоставить, но только после окончания конфликта с Россией" (приведя в пример опыт Израиля).

Впрочем есть и другие мнения — например, ряд экспертов считает, что разговоры о гарантиях показывают: "Зеленский созрел к заключению мирного договора, ему необходимо оговорить его "цену" (в том числе территориальную) и "красные линии".

"Разумеется, это идёт вразрез с пониманием тезиса неделимости безопасности, то есть фактически они продолжают линию на то, чтобы заниматься вопросами безопасности Украины в данном случае в ущерб безопасности нашей страны", — уже ответил Кремль.

Напомним...

Ещё в 2017 году инструкторы из армии США проводили обучение украинских солдат, рассказывая им, как "убивать Иванов", и заявляя, что "давненько не называли таким именем мишени".

С 2021 года в украинских соцсетях была популярна видеозапись украинских учений с десантниками 173-й бригады армии США. На ней американский инструктор хвалил украинских солдат, которые лучше всего "убивали" мишени, крича: "Делайте это с русскими, кончайте этих рабов (slaves)!"

Уже в ходе СВО армия РФ захватила в плен офицеров ВСУ. Они рассказали, что ездили в ЕС, где проходили курс обучения от инструкторов НАТО. Спецкурс включал в себя работу с военными психологами, которые убеждали: "Надо убить как можно больше русских. После этого русские побегут. Они убегут на свою территорию. И всё у нас будет хорошо. Америка вам поможет!"