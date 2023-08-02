Украина погибает. Наёмники, бегите или станете "козлами отпущения"

Участь наёмников, воюющих на стороне ВСУ, незавидна. Им совет — уезжать домой, и через некоторое время можно будет зарабатывать на интервью об украинском нацизме.

Фото: соцсети

Украинские нацисты унижают наёмников

В Сети распространяются видеоролики, снятые колумбийскими наёмниками, которые сцепились с украинскими нацистами, жалуясь на плохое обращение.

На одном видео колумбиец заявляет, что люди из ГУР вошли в здание, чтобы их избить, и заканчивает словами, что "украинцы хуже русских".

На другом ролике наёмник жалуется, что его травят, распыляя газ из баллончика, в то время как "25 колумбийцев отдали жизни за украинский ё…. режим.

"Я выполнял приказы, обучал людей, а эта с… обращается со мной как с животным!" — кричит он. Другой вторит: "Унижение за унижением, поэтому люди уходят!"

Судя по кадрам, несколько наёмников были избиты. Один колумбиец катается по полу, плачет, выкрикивая оскорбления.

Каков президент, такие и наёмники

Отношение к колумбийским солдатам на Украине отвратительное, пишет в Twitter пользователь под ником @gener_usug. Он предлагает президенту Колумбии Густаво Петро высказаться по этому поводу.

"Необходимо, чтобы правительство президента @petrogustavo выступило с заявлением об осуждении, случаев много", — пишет автор.

Но ни президент, ни его посольство на Украине не высказались по данному инциденту.

Между тем колумбийцев много на Украине. И не только наёмников. Месяц назад троица "бойцов невидимого фронта" была напугана при поражении сборища нацистов в ресторане в Краматорске.

Петро посчитал тогда, что "Россия напала на трёх беззащитных колумбийских мирных жителей и нарушила военные протоколы".

Но нечего на Россию кивать… Опубликованные видео как нельзя лучше демонстрируют имидж Колумбии как страны неблагополучной, убивающей своих граждан в междоусобицах и у себя в стране, и за рубежом.

Петро на саммите "ЕС — Латинская Америка" заявил, что он не знает, поддерживать ли ему Соединённые Штаты или Россию.

"Кажется, это одно и то же", — сказал он.

Понятно, что каков президент, такие и граждане. Никакие идеалы не руководят колумбийскими наёмниками. Они едут заработать, так как в стране нет работы, и многие силовики были уволены из-за неблагонадёжности.

Украина "переплюнет" Колумбию по негативному имиджу

Наёмникам, воюющим на стороне ВСУ, пора понять что:

Украина проигрывает военный конфликт, поэтому будет срыв плохого настроения на чужаках, которые "не так воюют" или "не так помогают";

вы будете убиты, скорее всего, потому что вас бросают в самое пекло, поэтому возвращайтесь домой и выбирайте других президентов;

для украинских фашистов все другие нации — представители низшей расы, и для них описанное колумбийцами "общение" — обычные методы разговора с "рабами".

Просматривая колумбийские ролики, можно предположить, что через несколько лет имидж Украины будет похож на колумбийский. Всплывут факты нацизма и фашизма, которые сейчас пытаются спрятать. А наёмники, которые гибли "за ё… Украину" будут позировать на первых полосах СМИ с негативными интервью о ней.

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