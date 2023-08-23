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Олег Володин

Летчики: против каждого F-19 будут 9 бортов ВКС РФ и 10 ракет

Силовые структуры » Военные новости

С начала спецоперации силами ВС РФ были уничтожены 463 украинских самолёта. Эксперты считают, что такая же судьба ждёт и F-16, хотя "повоевать с ними придётся".

Летчики: против каждого F-19 будут 9 бортов ВКС РФ и 10 ракет
Фото: w-dog.ru

Также данные FlightGlobal показывают, что Киев располагает всё ещё "живыми":

  • 43 бортами МиГ-29,
  • 26 бортами Су-27,
  • 12 бортами Су-24,
  • 17 бортами Су-25.

При этом украинский генерал Николай Олещук высказался, что "самолёты не успевают подняться с аэродрома, как уже находятся в зоне поражения истребителя противника", а "авиация нужна Киеву для прорывов обороны ВС РФ JDAM-ER с Су-24 и запуска Storm Shadow по объектам в тылу России".

Он также "подсчитал", что на один "самостийный лiтак" приходится девять российских истребителей. Также он признал, что дальность ракет "воздух-воздух" российских Су-35 — 200 километров, а старый украинский МиГ-29 простреливает только 25-30 километров.

На сегодняшний день базой украинских ВВС остаётся Староконстантиново. Скорее всего, Киев именно там намерен разместить F-16. Кроме того, в Староконстантинове находится серьёзная ремонтная база с советских ещё времён.

Как говорили ещё во времена Великой Отечественной, самое лучше ПВО — это танки на аэродроме противника. Или, как минимум, приведение его в негодность до того, как враги используют его для вылетов.

Так, военкор Котенок, например, утверждает, что просто ударами с воздуха эту проблему не решить.

Нужно, как минимум:

  • несколько очень дорогостоящих ударов "Калибрами" и "Искандерами" по самому аэродрому,
  • все самолёты сбивать прямо в небе, на взлёте или сразу после него.

По этому поводу украинская "говорящая голова" Юрий Игнат заявил, что американские F-16 и шведские JAS 39 Gripen заменят старую советскую технику, но не сразу, так что летать украинцам на Су-24, Су-25 и МиГ-29 ещё долго.

Хотя их же президент Владимир Зеленский на весь мир трубит, что "именно F-16 будет основным типом самолёта Повітряних сил України".

Также основная проблема F-16 и JAS 39 Gripen заключается не в сложности их эксплуатации и техобслуживания, а в отсутствии желающих летать на них под флагом Украины.

Киев уже ищет таких "добровольцев" из старых пилотов F-16, предлагая аж 30 тысяч долларов зарплаты. Но тех, кто хочет оказаться под прицелом десятка ракет и девяти российских истребителей, пока не находится, кроме того, "пушечного лётного мяса", что готовят из украинских пилотов на Западе.

"Бояться появления "Боевого сокола" в воздушных боях не надо, но и "гусарить" смертельно опасно, недооценивать вражеский самолёт нельзя, нужно готовиться. И всё зависит от того, кто будет за штурвалом — курсант Украины или пилот НАТО", — рассказывал Pravda.Ru боевой лётчик.

Как уже подробно писала Pravda.Ru, в случае столкновений Су-30 и Су-35 ВКС РФ и реальных американских наёмников-пилотов в небе над Украиной, "бои будут жесточайшими" и "небо будет гореть".

Но в итоге F-16 все равно будут сметены с неба — без тотальной поддержки ПВО, БПЛА и армейскими подразделениями США на месте "Соколы" проигрывают российским ВКС и ПВО.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир зеленский
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